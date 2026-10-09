3 người một nhà lần lượt phát hiện ung thư tuyến giáp chỉ vì hay quên 1 điều mỗi khi rửa bát!

Trong góc hành lang chật hẹp của bệnh viện, cặp vợ chồng ngoài 30 tuổi (Chiết Giang, trung Quốc) bật khóc nức nở ôm lấy đứa con. Họ bấu chặt lấy tay nhau, người vợ vừa nghẹn ngào vừa thì thầm trong nước mắt: "Vợ chồng mình đâu có nhiều tiền tiết kiệm, bằng mọi giá phải ưu tiên tiền chữa trị cho con trước đã". Cả ba con người người ấy đều mắc ung thư tuyến giáp.

Rời làng quê để lên thành phố làm thuê, hai người họ cố gắng tiết kiệm đủ thứ, chỉ mong cho con môi trường học tập tốt hơn và có một chút tiền tiết kiệm sau này con khôn lớn nên người sẽ trở lại quê nhà dưỡng già. Ấy thế mà, cuộc sống vẫn chưa kịp "dễ thở" hơn sau 4 năm xa quê, cú sốc quá lớn đã bất ngờ ập xuống gia đình nhỏ.

Ban đầu, người vợ nhận thấy cổ con gái sưng to bất thường nên đưa bé đi khám. Nào ngờ kết quả siêu âm và sinh thiết cho thấy bé bị u nhân tuyến giáp ác tính. Bởi cũng có các dấu hiệu tương tự nên chị cũng đăng ký kiểm tra và nhận về kết quả tương tự. Theo lời khuyên khẩn cấp của bác sĩ, người chồng lập tức làm xét nghiệm. Kết quả trả về khiến cả ba người trong một nhà lần lượt được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp.

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Các bác sĩ trấn an rằng may mắn là các tế bào ung thư vẫn chưa di căn hay xâm lấn nghiêm trọng, tỷ lệ phục hồi sau phẫu thuật rất cao. Tuy nhiên, vì bệnh tuyến giáp hoàn toàn không có tính lây nhiễm, việc cả gia đình đồng loạt phát bệnh khiến các bác sĩ đặt ra nghi vấn.

Sau khi khai thác kỹ từng chi tiết trong sinh hoạt, bác sĩ phát hiện cả 3 thành viên đều có chỉ số nhiễm độc tố nấm mốc Aflatoxin vượt mức cho phép. Người vợ bàng hoàng chia sẻ, gia đình chị sinh sống rất đạm bạc, ăn uống thanh đạm và luôn giữ thói quen rửa bát ngay sau mỗi bữa ăn. Nhưng khi bác sĩ gặng hỏi đến dụng cụ chế biến, chị mới ngập ngừng thừa nhận một sai lầm chết người: suốt nhiều năm qua, chị luôn "quên" chà rửa chiếc thớt gỗ mỗi khi rửa bát.

Giải thích về thói quen tai hại này, người vợ ngậm ngùi chia sẻ chị luôn nghĩ thớt gỗ chỉ dùng để thái thịt, cắt rau củ chứ không hề bám dính dầu mỡ hay xốt gia vị đậm màu như bát đĩa. Mỗi lần rửa bát xong, chị chỉ tiện tay dội sơ chiếc thớt dưới vòi nước lã cho trôi vụn thức ăn rồi treo lên góc bếp.

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Phần vì thớt gỗ quá to và nặng, cồng kềnh trong chậu rửa nên chị hay ngại chà xát kỹ. Phần khác, chị lo sợ mùi nước rửa bát sẽ ám vào kẽ gỗ rồi ngấm vào thức ăn ở lần nấu sau. Chị đâu ngờ rằng chính sự chủ quan ấy đã biến chiếc thớt gỗ thành ổ độc tố nấm mốc tàn phá sức khỏe cả gia đình.

"Ổ độc tố" nguy hiểm bám trên thớt gỗ mỗi khi rửa bát xong không làm sạch

Các bác sĩ chỉ ra rằng, thớt gỗ là một trong những vật dụng nhà bếp dễ bị bỏ quên nhất. Sau mỗi lần nấu nướng, nhiều người có thói quen rửa bát rất sạch sẽ bằng xà phòng, nhưng với chiếc thớt gỗ thì chỉ dội sơ qua bằng nước lã rồi treo lên.

Bề mặt thớt gỗ qua thời gian dài sử dụng sẽ xuất hiện vô số vết chém, kẽ nứt li ti. Đây chính là nơi mảng bám thức ăn thừa và nước đọng lại, biến chiếc thớt ẩm ướt thành "lồng ấp" hoàn hảo cho vi khuẩn E. coli và nấm mốc bùng phát. Khi thớt gỗ bị mốc, nó sẽ sản sinh ra Aflatoxin, là một trong những độc tố sinh học gây ung thư mạnh nhất hiện nay.

Đặc biệt, thói quen dùng chung một chiếc thớt cho cả thịt sống và rau củ chín như gia đình này càng đẩy nguy cơ lây nhiễm chéo lên mức báo động. Đáng sợ hơn cả, Aflatoxin sở hữu khả năng chịu nhiệt cực kỳ "lỳ lợm" (lên tới hơn 280 độ C), đồng nghĩa với việc các phương pháp nấu nướng, đun sôi thông thường hoàn toàn không thể vô hiệu hóa hay phân hủy được độc tố này.

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Khi Aflatoxin đi vào cơ thể qua các bữa ăn hàng ngày, chúng bắt đầu tàn phá sức khỏe một cách âm thầm. Nấm mốc Aflatoxin ngấm dần vào máu và làm gián đoạn nghiêm trọng hệ thống nội tiết. Chúng trực tiếp kích thích sự biến đổi bất thường của các tế bào tuyến giáp, cản trở quá trình trao đổi chất và đẩy nhanh tiến trình ung thư hóa ở cơ quan này.

Chưa dừng lại ở đó, loại độc tố này còn âm thầm tấn công sang nhiều cơ quan khác. Gan là nơi chịu tổn thương nặng nề nhất khi phải làm việc quá tải để lọc độc, lâu dần dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Đồng thời, Aflatoxin tích tụ lâu ngày còn bào mòn niêm mạc dạ dày ruột, làm suy yếu hàng rào miễn dịch và khiến cơ thể dễ mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Dấu hiệu nhận biết và 4 thực phẩm tuyến giáp rất "sợ"

Bác sĩ Vương Tân, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật, Bệnh viện Jishuitan Bắc Kinh (Trung Quốc) cảnh báo, ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu rất khó phát hiện và nhầm lẫn với ốm vặt. vì vậy, có 5 dấu hiệu bất thường mà người dân tuyệt đối không được chủ quan:

- Cổ sưng to bất thường: Xuất hiện khối u nổi rõ ở vùng cổ, các hạch bạch huyết xung quanh sưng lây lan nhanh chóng sang các mô lân cận.

- Khó nuốt và vướng họng: Khối u phát triển kích thước lớn sẽ chèn ép trực tiếp lên thực quản và đường hô hấp, gây hẹp khí quản và cản trở hô hấp.

- Phù toàn thân: Nồng độ hormone tuyến giáp giảm thấp làm sụt giảm tốc độ trao đổi chất, các tế bào tiết ra lượng lớn chất nhầy gây hiện tượng "phù niêm mạc".

- Khàn giọng kéo dài: Tuyến giáp phì đại tạo áp lực trực tiếp lên dây thanh quản, khiến giọng nói bị biến đổi, gây khó nói và khàn giọng kéo dài.

- Mất cân bằng nhiệt độ: Tiết hormone sụt giảm khiến các tế bào tiêu tốn năng lượng bất thường, dẫn đến tình trạng giảm nhiệt độ cơ thể và người bệnh luôn cảm thấy lạnh run.

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Ông nhắc nhở thêm, đối với những người bị suy giảm chức năng tuyến giáp hoặc có nguy cơ cao, cần hạn chế tối đa 4 nhóm thực phẩm sau vì chúng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh:

- Rau củ muối chua: Chứa hàm lượng muối và iốt rất cao, dễ làm rối loạn sự tiết hormone tuyến giáp. Hơn nữa, các loại dưa muối không đảm bảo vệ sinh còn chứa dư lượng nitrit lớn, gây viêm mạn tính và ảnh hưởng xấu đến quá trình trao đổi chất.

- Sầu riêng: Mặc dù sở hữu hàm lượng dinh dưỡng dồi dào nhưng sầu riêng lại có tính nóng cao. Tiêu thụ quá nhiều dễ gây viêm, bướu cổ và tạo gánh nặng chuyển hóa cực lớn cho người đang bị rối loạn nội tiết.

- Đồ ăn nhiều chất béo, chiên rán: Hàm lượng mỡ cao làm chậm quá trình hấp thu thuốc điều trị tuyến giáp, gây rối loạn lipid máu và cản trở việc tổng hợp hormone bình thường.

- Thực phẩm giàu goitrogen (như bắp cải, su hào sống): Chứa các hợp chất cản trở trực tiếp khả năng hấp thụ iốt của tuyến giáp, làm tăng nguy cơ phì đại tuyến giáp và hình thành u cục nếu ăn sống thường xuyên.

Để ổn định chức năng tuyến giáp và nâng cao khả năng miễn dịch tế bào, bác sĩ Vương khuyên mọi người nên duy trì 2 thói quen sống cốt lõi: tuyệt đối tránh thức khuya để không làm rối loạn hệ nội tiết, đồng thời bảo vệ tuyến giáp thông qua chế độ ăn uống khoa học, bổ sung các thực phẩm tự nhiên giúp giảm sưng và tiêu u cục hiệu quả.

Nguồn và ảnh: Baidu Health, EDH, Sina