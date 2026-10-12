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Kỷ lục đặc biệt ở Đường Lên Đỉnh Olympia: Một gia đình có tới 3 thành viên từng dự thi

| | Sống

Đường Lên Đỉnh Olympia đã chứng kiến không ít trường hợp anh chị em trong cùng một gia đình cùng tham gia chương trình.

Suốt hơn hai thập kỷ lên sóng, Đường Lên Đỉnh Olympia đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam. Không chỉ là sân chơi kiến thức dành cho học sinh THPT, chương trình còn ghi dấu những câu chuyện bên lề thú vị về các thí sinh, từ tình bạn, tình yêu cho đến những mối liên hệ đặc biệt giữa các gia đình.

Trong số đó, có một gia đình từng gây chú ý khi có tới 3 thành viên đều từng xuất hiện trên sân khấu Olympia. Đó là Nguyễn Ngọc Trang, Trần Văn Ngọc Tân và Nguyễn Hữu Trí. Đặc biệt, Ngọc Trang và Ngọc Tân sau này trở thành vợ chồng, còn Hữu Trí là em trai của Ngọc Trang.

Nguyễn Ngọc Trang, sinh năm 1991, từng là thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 8. Một năm trước đó, Trần Văn Ngọc Tân, sinh năm 1989, cựu học sinh Trường THPT Điện Bàn, Quảng Nam cũ, nay là TP. Đà Nẵng cũng tham gia chương trình ở năm thứ 7. Hai người sau này có cơ hội gặp lại nhau khi cùng tham dự Gala Olympia năm thứ 10. Từ mối quan hệ bắt đầu trong chương trình, Ngọc Trang và Ngọc Tân dần tìm hiểu rồi về chung một nhà.

Từ mối quan hệ bắt đầu trong chương trình, Ngọc Trang và Ngọc Tân dần tìm hiểu rồi về chung một nhà

Chuyện tình của cặp đôi từng được khán giả chú ý bởi khoảng cách địa lý. Hai người có thời gian yêu xa khoảng 2.000km nhưng vẫn cố gắng tranh thủ gặp nhau hàng tháng. Khi có điều kiện, họ đi máy bay; lúc tiết kiệm hơn thì chọn xe giường nằm để di chuyển.

Sau Ngọc Tân và Ngọc Trang, gia đình tiếp tục có thêm một thành viên xuất hiện trên sân khấu Olympia. Đó là Nguyễn Hữu Trí, em trai của Ngọc Trang, cựu học sinh Trường THPT Tùng Thiện, Hà Nội. Hữu Trí tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 15, tạo nên trường hợp đặc biệt khi cùng một gia đình có tới ba người từng là thí sinh của chương trình.

Nguyễn Hữu Trí là thí sinh của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 15

Tại cuộc thi Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 3, phát sóng ngày 22/2/2015, Hữu Trí không giành chiến thắng. Tuy nhiên, câu chuyện về việc trước mình đã có cả chị gái và anh rể từng thi Olympia khiến nam sinh được khán giả chú ý. Như vậy, nếu tính số lượng thành viên từng trực tiếp tham gia với tư cách thí sinh, gia đình Ngọc Trang - Ngọc Tân - Hữu Trí là một trong những trường hợp đặc biệt của Đường Lên Đỉnh Olympia, đồng thời được biết đến là gia đình có nhiều thành viên tham gia chương trình nhất.

Ngọc Tân và Ngọc Trang nên duyên từ Olympia

Trường hợp của gia đình này không phải duy nhất khi Olympia từng chứng kiến nhiều anh chị em cùng tham gia chương trình. Chẳng hạn, Phan Minh Đức từng trở thành Quán quân Olympia năm thứ 10, còn em gái anh - Phan Thị Phương Thảo tham gia chương trình năm thứ 13. Hai chị em Nguyễn Thị Ngọc Thơ và Nguyễn Ngọc Khánh lần lượt xuất hiện ở năm thứ 5 và năm thứ 12; hai anh em Nguyễn Vũ Hưng và Nguyễn Vũ Hội cũng từng tham gia Olympia ở năm thứ 6 và năm thứ 11.

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Theo Nhật Linh

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