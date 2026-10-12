Lời khuyên dành cho tất cả gia đình đang trồng rau cải cúc để ăn

Rau cải cúc, còn gọi là rau tần ô, là loại rau quen thuộc đối với người Việt Nam. Loại rau này cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cải cúc chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ, chẳng hạn như các loại vitamin A, B, C, E; chất xơ, kali, canxi, beta-carotene, folate,...

Chất xơ trong rau cải cúc góp phần hỗ trợ hoạt động tiêu hóa, trong khi đó kali trong rau lại giúp điều hòa huyết áp, tốt cho sức khoẻ tim mạch. Hàm lượng vitamin A và vitamin C cao trong cải cúc giúp bảo vệ mắt và da khỏi tác hại của môi trường. Cải cúc còn chứa các hợp chất như chlorogenic acid và các dẫn xuất phenolic, có khả năng chống viêm, ngăn ngừa tổn thương tế bào và chống lại stress oxy hóa.

Do chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ, lại dễ chế biến và có hương vị thơm ngon nên được nhiều người ưa chuộng. Lá và thân non của rau cải cúc thường được người dân dùng để nấu canh, nhúng lẩu hoặc xào.

Rau cải cúc chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ

Nhiều gia đình thậm chí còn chủ động trồng cải cúc trong vườn hoặc thùng xốp để có rau tươi ăn thường xuyên. Tuy nhiên, khi trồng cải cúc, các gia đình ghi nhớ một số lưu ý dưới đây để giúp cây sinh trưởng thuận lợi.

1. Ưu tiên trồng rau khi thời tiết mát, tránh đợt nắng nóng

Cải cúc phát triển phù hợp nhất trong điều kiện thời tiết mát mẻ. Theo đó, nhiệt độ thích hợp để gieo trồng cải cúc là khoảng 15–20°C. Khi nhiệt độ vượt 28°C cây sẽ khó sinh trưởng. Thời điểm thích hợp để trồng cải cúc là từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau.

Đây là cơ sở để gia đình cân nhắc thời điểm trồng, nhưng lịch gieo trồng cụ thể còn tùy thời tiết từng vùng. Nếu thời tiết đang nắng nóng kéo dài, người trồng có thể chờ thời điểm dịu mát hơn hoặc đặt chậu ở nơi mát mẻ, có ánh sáng tự nhiên nhưng tránh nắng gắt cả ngày.

2. Giữ đất đủ ẩm nhưng cũng đừng tưới quá nhiều nước

Cải cúc ưa ẩm, độ ẩm thích hợp cho cây khoảng 70–80%. Nếu để đất quá khô, lá rau cải cúc sẽ bị nhỏ, nhiều xơ và khó sinh trưởng hơn. Lời khuyên dành cho các gia đình là nên tưới rau bằng bình phun hoặc đầu phun tia mịn, tưới 2 lần vào sáng sớm và chiều mát.

Trước khi tưới, mọi người có thể kiểm tra đất trước, nếu thấy đất còn ẩm thì chưa cần bổ sung nhiều nước. Ngược lại, nếu đất khô, mọi người nên tưới nhẹ, tưới chậm để làm ẩm đều bề mặt đất.

Đặc biệt, người dân cần tránh tưới nước cho rau cải cúc giữa lúc nắng gắt và tránh để nước đọng lâu trong chậu. Nếu trồng rau cải cúc trong thùng xốp, mọi người hãy đục lỗ dưới đáy thùng để thoát nước. nếu trồng ở vườn, mọi người nên tạo rãnh cho luống rau để nước mưa thoát đi.

Khi trồng rau cải cúc, nên giữ cho đất đủ ấm (Ảnh minh hoạ)

3. Tránh gieo hạt quá dày, tỉa rau để có không gian sinh trưởng

Khi gieo hạt cải cúc, nhiều người có thể sẽ rải hạt hơi dày vì hạt nhỏ. Tuy nhiên, nếu cây mọc chen chúc, chúng sẽ thiếu khoảng trống để phát triển, do đó mọi người nên đặc biệt chú ý tới điểm này.

Ngoài ra, khi cây phát triển, mọi người tiến hành tỉa cây hai đợt và giữ cho khoảng cách giữa các cây khoảng 5–7 cm. Với thùng xốp hoặc chậu nhỏ, người trồng có thể nhổ bớt cây con mọc quá dày khi rau đã có lá to, giữ lại những cây khỏe và phân bố đều. Những thao tác đơn giản như tỉa cây, nhổ cỏ và bỏ lá hỏng không chỉ giúp vườn rau gọn hơn mà còn giúp các gia đình thuận tiện theo dõi sâu bệnh.

4. Hái đúng lứa và rửa kỹ trước khi chế biến

Cải cúc thường có thể thu hoạch sau khoảng 30–40 ngày kể từ khi gieo. Sau 45 ngày, rau sẽ trở nên già, dai và cứng hơn. Thời điểm thực tế để thu hoạch rau còn phụ thuộc vào giống, thời tiết và cách chăm sóc. Vì vậy, gia đình nên quan sát độ non của rau thay vì chỉ dựa vào số ngày trên lịch. Khi thu hái, nên thao tác nhẹ nhàng vì thân và lá cải cúc mềm, dễ dập nát. Rau hái từ vườn nhà vẫn cần được nhặt bỏ lá hỏng và rửa sạch trước khi nấu chín.