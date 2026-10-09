Nữ MC SN 1985 từng dẫn Đường lên đỉnh Olympia là Á khôi Học viện Ngoại giao, du học Thụy Sỹ, giờ sống ở TP.HCM

Đường Lên Đỉnh Olympia là sân chơi trí tuệ quen thuộc của học sinh cả nước trên sóng VTV3. Bên cạnh những thí sinh xuất sắc, người cầm trịch các cuộc đua leo núi cũng luôn được khán giả chú ý, từ phong thái dẫn dắt cho tới xuất thân học vấn. Ở mùa thứ 11 của chương trình, ghế MC thuộc về một gương mặt rất quen với thế hệ 8X, 9X đời đầu, đó là MC Vân Hugo.

MC Vân Hugo phụ trách dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 11

Vân Hugo tên thật là Nguyễn Thanh Vân, sinh năm 1985. Biệt danh quen thuộc của cô bắt nguồn từ chương trình trò chơi thiếu nhi Vui Cùng Hugo, phát sóng từ năm 2004 trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với mật độ dày đặc, bốn buổi mỗi tuần. Ngoài ra, cô còn được khán giả nhỏ tuổi biết đến qua chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon.

Trước khi trở thành gương mặt truyền hình, MC Vân Hugo là học sinh trường THPT Kim Liên, Hà Nội. Sau đó cô thi vào Học viện Quan hệ Quốc tế, nay là Học viện Ngoại giao và theo học ngành Quan hệ quốc tế. Đây là ngôi trường nổi tiếng với việc đào tạo các nhà ngoại giao tương lai, đồng thời cũng là nơi ươm mầm cho khá nhiều MC, BTV của truyền hình.

Vân Hugo là cựu sinh viên Học viện Ngoại giao

Ngay từ năm đầu tiên bước vào Học viện, nữ MC đã nổi bật với thành tích học tập và các hoạt động ngoại khóa. Cô từng đoạt danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Miss Ngoại giao năm 2006.

Cũng trong năm 2006, cô tham gia bộ phim Nhật Ký Vàng Anh với vai Minh, người bạn thân của nhân vật chính. Bộ phim học đường này khiến cô được nhiều khán giả trẻ nhớ mặt. Thời điểm đó, Vân Hugo cùng nhiều gương mặt khác thường được nhắc đến như thế hệ hot girl đầu tiên của Hà Nội, khi mạng xã hội còn chưa phát triển như bây giờ.

Vừa đi học, vừa dẫn chương trình, vừa đóng phim, Thanh Vân vẫn hoàn thành chương trình đại học. Trong một cuộc trò chuyện trên sóng truyền hình, cô chia sẻ rằng việc đến với nghề MC là chuyện duyên số. Sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, cô từng nghĩ mình sẽ làm một công chức bình thường tại Bộ Ngoại giao, dù khi ấy đã dẫn nhiều chương trình và đóng phim.

Không dừng lại ở tấm bằng đại học, sau khi tốt nghiệp, nữ MC tiếp tục sang Thụy Sỹ học thạc sĩ tại trường SHMS Swiss Hotel Management School. Theo một số nguồn tin, chuyên ngành của cô là quản trị khách sạn, một hướng đi khá khác với ngành Quan hệ quốc tế trước đó.

Ở tuổi 41, nữ MC vẫn vô cùng xinh đẹp, trẻ trung

Nền tảng học vấn này giúp cô không chỉ làm MC, diễn viên mà còn thử sức ở nhiều lĩnh vực. Trong những năm hoạt động, Vân Hugo dẫn nhiều chương trình như Đường Lên Đỉnh Olympia, Vietnam's Got Talent, Vì Bạn Xứng Đáng, Chinh Phục... Cô cũng đóng thêm một số phim truyền hình như Phía Cuối Cầu Vồng, Hoa Nở Trái Mùa. Song song đó, cô làm kinh doanh với dự án giao đồ ăn và tham gia giảng dạy tại một số trung tâm dành cho trẻ tự kỷ cũng như trung tâm đào tạo MC.

Tháng 7 năm 2020, nữ MC chuyển vào TP.HCM sinh sống. Theo các nguồn tin, cô hiện đang điều hành hệ thống trường mầm non có cơ sở tại TP.HCM, Hải Phòng và Tây Ninh.

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