Phú bà Vbiz sống trong biệt thự 100 tỷ ở TP.HCM, là mẹ 2 con mà mơn mởn như mới 18

Nhắc đến những "mỹ nhân không tuổi" của showbiz Việt, Huyền Baby (Đặng Ngọc Huyền, sinh năm 1989) luôn là một trong những cái tên đầu tiên được khán giả nhớ đến. Dù đã chạm ngưỡng U40, cựu hot girl Hà thành vẫn luôn gắn liền với hai chữ "trẻ đẹp" mỗi lần xuất hiện. Mới đây nhất, tại buổi premiere phim điện ảnh Án Mạng Xém Hoàn Hảo diễn ra tại TP.HCM, Huyền Baby một lần nữa khiến khán giả và truyền thông phải trầm trồ cảm thán trước nhan sắc thách thức thời gian của mình.

Huyền Baby sánh đôi cùng Hạnh Sino tại sự kiện (Clip: Team sự kiện)

Xuất hiện tại sự kiện, Huyền Baby diện một bộ trang phục tôn dáng sang trọng, khéo léo khoe trọn đường cong nuột nà cùng làn da trắng mịn màng. Đặc biệt, khoảnh khắc Huyền Baby chung khung hình, đọ sắc bên cô bạn thân Hạnh Sino đã tạo nên một màn gấp đôi visual tại thảm đỏ.

Nếu như Hạnh Sino mang vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà thì Huyền Baby lại gây thương nhớ bởi gương mặt baby đúng như danh xưng của mình. Kiểu make up nhẹ nhàng cùng tóc thẳng dài càng khiến visual của người đẹp thêm phần trẻ trung, ngọt ngào. Ngắm vẻ ngoài rạng rỡ như thiếu nữ 18 của cô, không ai nghĩ rằng mỹ nhân sinh năm 1989 này đã bước sang tuổi 37 và là mẹ của 2 nhóc tỳ. Thậm chí, qua những đoạn video clip quay vội bằng camera thường của "team qua đường", thần thái sang chảnh và nhan sắc phát sáng của nàng Chị Đẹp vẫn không hề bị dìm một chút nào.

Visual ngọt ngào, nhẹ nhàng

U40 mà lúc nào cũng trẻ thế này thì có mấy ai?

Không chỉ khiến hội chị em ghen tị vì nhan sắc "lão hóa ngược", Huyền Baby còn có cuộc sống chuẩn phú bà đích thực khiến ai nhìn vào cũng phải ao ước. Năm 2013, khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, người đẹp bất ngờ lên xe hoa với doanh nhân bất động sản giàu có Quang Huy, từ đó cô không còn xuất hiện quá thường xuyên trong showbiz.

Hiện tại, gia đình Huyền Baby đang sinh sống trong một căn biệt thự lộng lẫy trị giá hơn 100 tỷ đồng ngay trung tâm TP.HCM. Căn dinh thự này có diện tích lên đến 1.000m², được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu với tone màu trắng chủ đạo, bên trong tích hợp đầy đủ tiện ích xa hoa từ phòng gym, phòng sảnh tiệc cho đến căn phòng chứa đầy hàng hiệu đắt đỏ của cô.

Phương tiện di chuyển của người đẹp cũng sang chảnh không kém. Cô từng là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam sở hữu chiếc siêu xe Bentley Continental GT có giá trị lên đến hơn 20 tỷ đồng vào thời điểm mua. Mỗi khi đi sự kiện hay mua sắm, nàng cựu hot girl luôn có tài xế riêng đưa đón trên những chiếc xế hộp hạng sang.

Không chỉ là "bà chủ" gia đình, Huyền Baby còn quản lý chuỗi kinh doanh mỹ phẩm, thẩm mỹ viện và có sự nghiệp vững chắc, vẫn nhận được lời mời tham gia sự kiện hay lên sóng truyền hình. Cô có cuộc sống viên mãn, được ông xã cưng chiều hết mực, thường xuyên đi du lịch sang chảnh khắp thế giới, có lẽ đó là "bí thuật" giúp Huyền Baby có nhan sắc ngày càng thăng hạng, trẻ trung bất chấp thời gian.