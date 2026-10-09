Ca sĩ SN 1990 bỏ phố về quê: Rời chung cư cao tầng để ở biệt thự mặt đất, nằm gần biển Nha Trang

Phan Mạnh Quỳnh (SN 1990) là nam ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của làng nhạc Việt. Sở hữu chất giọng riêng cùng khả năng sáng tác giàu cảm xúc, anh đứng sau nhiều bản hit đình đám, đồng thời ghi dấu ấn mạnh mẽ ở mảng nhạc phim với loạt ca khúc từng tạo tiếng vang trên màn ảnh Việt.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Phan Mạnh Quỳnh còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên bà xã xinh đẹp kém 4 tuổi. Sau 6 năm gắn bó, cả hai tổ chức đám cưới vào năm 2021 và hiện có tổ ấm hạnh phúc cùng con gái đầu lòng. Khi gia đình có thêm thành viên mới, vợ chồng nam ca sĩ quyết định chuyển từ căn hộ chung cư tại TP.HCM sang nhà mặt đất 3 tầng ở Nha Trang, quê nhà của bà xã, để có không gian sống rộng rãi và thoải mái hơn. Căn biệt thự được hoàn thiện vào cuối năm 2023, gây ấn tượng với phong cách hiện đại, thiết kế thoáng đãng cùng cách bài trí ấm cúng. Từ phòng khách, khu bếp tiện nghi đến sân thượng xanh mát, mỗi khu vực đều được hai vợ chồng chăm chút kỹ lưỡng, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình vừa tạo nên một tổ ấm gần gũi, dễ chịu.

Căn nhà 3 tầng của vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh tại Nha Trang gây ấn tượng với phong cách hiện đại, tinh tế. Không gian được thiết kế rộng rãi, ưu tiên ánh sáng tự nhiên nên luôn tạo cảm giác thoáng đãng, dễ chịu. Trong quá trình xây sửa cho đến khi hoàn thiện, vợ chồng nam ca sĩ thỉnh thoảng chia sẻ những hình ảnh về tổ ấm, qua đó hé lộ phần nào quy mô cũng như mức độ đầu tư, chăm chút cho cơ ngơi. Bên cạnh các khu vực sinh hoạt chung, căn nhà còn có sân thượng rộng, thang máy riêng và phòng thu âm được đầu tư bài bản, phục vụ công việc sáng tác, sản xuất âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh ngay tại nhà. Đề cao sự thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên, cặp đôi cũng dành nhiều sự quan tâm cho cây xanh, hoa lá, khéo léo đưa sắc xanh vào sân vườn và nhiều góc trong nhà, giúp tổ ấm vừa hiện đại, tiện nghi vừa mang lại cảm giác thư thái, ấm cúng.

Bước vào bên trong, căn nhà mở ra không gian rộng rãi, hiện đại với thiết kế theo hướng mở, tạo sự kết nối liền mạch giữa các khu vực sinh hoạt. Phòng khách được bố trí bộ sofa lớn kết hợp cùng bàn trà nhỏ, mang đến cảm giác thoải mái mà vẫn giữ được vẻ tinh tế. Đối diện là kệ tivi được sắp xếp khéo léo ở khu vực cạnh chân cầu thang, tận dụng diện tích hiệu quả mà không làm ảnh hưởng đến tổng thể. Bên cạnh việc đầu tư cho nội thất, vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh cũng chú trọng đến chất lượng không khí trong nhà khi bố trí tới 4 máy lọc không khí ở các vị trí khác nhau, góp phần tạo nên môi trường sống trong lành, dễ chịu cho cả gia đình.

Đi qua khu vực phòng khách là không gian bếp và bàn ăn được bố trí liền kề, tạo sự thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Gian bếp có diện tích rộng rãi, thiết kế theo kiểu chữ L kết hợp bàn đảo, vừa tăng diện tích thao tác vừa giúp việc chuẩn bị các món ăn trở nên thuận tiện hơn. Hệ tủ bếp cùng các thiết bị, đồ gia dụng được sắp xếp hợp lý, đảm bảo công năng mà vẫn giữ được vẻ gọn gàng cho khu vực nấu nướng. Bàn ăn đặt ngay bên cạnh cũng giúp các thành viên dễ dàng quây quần dùng bữa sau khi chuẩn bị xong. Một điểm cộng của khu vực này là khoảng sân vườn nhỏ nằm ngay phía sau, mang đến tầm nhìn xanh mát và giúp không gian bếp bớt cảm giác bí bách. Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh còn bố trí hệ cửa kính từ khu vực cửa ra vào đến cửa sổ, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tăng sự kết nối giữa bên trong nhà với cảnh quan bên ngoài.

Không gian phòng tắm trong cơ ngơi của Phan Mạnh Quỳnh nổi bật với tông xám trung tính, mang đến cảm giác hiện đại và thanh lịch. Căn phòng có cửa sổ lớn giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên, tạo sự thông thoáng và dễ chịu. Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh còn đầu tư bồn tắm riêng, biến nơi đây thành góc thư giãn tại gia, nơi có thể ngâm mình nghỉ ngơi sau những giờ làm việc bận rộn.

Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh bố trí riêng một góc nhỏ để tập luyện, rèn luyện sức khỏe ngay tại nhà. Không gian được sắp xếp gọn gàng, đầu tư các trang thiết bị cần thiết, thuận tiện sử dụng mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt chung. Bên cạnh đó, khu vực sân thượng rộng rãi cũng là một điểm nhấn đáng chú ý trong cơ ngơi. Nơi đây được phủ thêm sắc xanh từ nhiều loại cây cảnh, mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Phan Mạnh Quỳnh còn bố trí bàn ghế để ngồi nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng không khí thoáng đãng. Nhờ vậy, sân thượng không chỉ là khoảng không ngoài trời mà còn trở thành góc thư giãn lý tưởng của gia đình sau những giờ làm việc bận rộn.