Đúng 21h ngày mai - 10/10, 3 trận địa, gần 7.000 đơn vị pháo hoa cùng giàn hỏa thuật cùng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

Ngày mai (10/10), Hà Nội sẽ kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Trong không khí chào mừng ngày lễ mang ý nghĩa lịch sử này, người dân và du khách sẽ có cơ hội thưởng thức những màn pháo hoa tại nhiều địa điểm quen thuộc của thành phố.

Đáng chú ý, theo kế hoạch vừa được UBND TP Hà Nội ban hành, đúng 21h ngày 10/10, ba trận địa tại Hồ Gươm, Hồ Tây và hồ Văn Quán sẽ đồng loạt thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa chào mừng. Chương trình kéo dài 15 phút, kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp cùng các hiệu ứng hỏa thuật trên mặt nước.

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô gần 7.000 đơn vị pháo hoa và giàn hỏa thuật các loại, chương trình năm nay còn có điểm nhấn đặc biệt khi lần đầu tiên xuất hiện màn trình diễn 200 quả pháo nổ nước tại Hồ Tây.

Ba trận địa đồng loạt khai hỏa lúc 21h, gần 7.000 đơn vị pháo hoa và hỏa thuật được huy động

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại ba địa điểm, tương ứng với ba trận địa ở những khu vực khác nhau của Thủ đô. Tổng quy mô chương trình gồm 4.025 quả pháo hoa nổ tầm cao, 1.175 quả pháo nổ tầm thấp, 110 giàn pháo tầm thấp, 200 quả pháo nổ nước và 1.280 giàn hỏa thuật. Các trận địa được triển khai xây dựng từ ngày 7/10 đến ngày 10/10, phục vụ màn trình diễn diễn ra trong tối cùng ngày.

Trong đó, trận địa số 1 được đặt tại khu vực trước Bưu điện Hà Nội, thuộc phường Hoàn Kiếm. Đây là vị trí nằm ngay cạnh Hồ Gươm, một trong những không gian văn hóa, lịch sử mang tính biểu tượng của Thủ đô.

Theo kế hoạch, trận địa này được bố trí 1.725 quả pháo hoa nổ tầm cao, 500 quả pháo nổ tầm thấp, 50 giàn pháo tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật trên mặt nước. Khi chương trình diễn ra, pháo hoa trên bầu trời sẽ kết hợp với các hiệu ứng ánh sáng trên mặt hồ, tạo nên không gian trình diễn nhiều tầng ngay giữa trung tâm Hà Nội.





Khu vực hồ Gươm đang được chuẩn bị

Trong khi đó, trận địa số 2 nằm tại khu vực phố Quảng Khánh, phường Tây Hồ. Với 1.800 quả pháo nổ tầm cao, đây là địa điểm sở hữu lượng pháo tầm cao lớn nhất trong ba trận địa của chương trình.

Đặc biệt, khác với kế hoạch ban đầu chỉ có hai điểm bắn tại Hồ Gươm và Hồ Tây, Hà Nội đã bổ sung thêm trận địa thứ ba tại hồ Văn Quán, phường Hà Đông. Địa điểm này có gần 800 đơn vị pháo hoa và hỏa thuật các loại, được thiết kế nhằm tận dụng không gian mặt hồ và cảnh quan xung quanh.

Việc bổ sung hồ Văn Quán không chỉ nâng số lượng trận địa lên ba mà còn mở rộng không gian thưởng thức pháo hoa về phía Tây Nam thành phố, giúp người dân khu vực Hà Đông và các địa bàn lân cận có thêm lựa chọn trong tối 10/10.

Lần đầu tiên xuất hiện 200 quả pháo nổ nước tại Hồ Tây

Bên cạnh quy mô lớn, một trong những chi tiết đáng chú ý nhất của chương trình năm nay nằm ở hình thức trình diễn tại Hồ Tây.

Theo thông tin được Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải ngày 7/10, trận địa tại phố Quảng Khánh sẽ sử dụng 1.800 quả pháo tầm cao, 475 quả pháo tầm thấp. Đặc biệt, lần đầu tiên người dân Thủ đô sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn 200 quả pháo nổ nước kết hợp với 900 giàn hỏa thuật bố trí trên mặt Hồ Tây.

Đây cũng chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt so với những màn bắn pháo hoa truyền thống vốn chủ yếu tập trung trên không trung.

Tại Hồ Tây, lần đầu tiên xuất hiện 200 quả pháo nổ nước

Với không gian mặt nước rộng lớn, Hồ Tây được lựa chọn để kết hợp nhiều hình thức trình diễn. Trong khi những chùm pháo hoa tầm cao thắp sáng bầu trời, các hiệu ứng pháo nổ nước và hỏa thuật sẽ tạo thêm những điểm nhấn ánh sáng ngay trên mặt hồ.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho biết màn trình diễn tại Hồ Tây còn kết hợp âm nhạc và nhiều hiệu ứng ánh sáng, mang đến một chương trình pháo hoa có tính nghệ thuật.

Sự kết hợp giữa pháo hoa, âm nhạc và không gian mặt nước được kỳ vọng đem đến trải nghiệm mới cho người xem. Thay vì chỉ ngước nhìn những chùm pháo trên bầu trời, người dân và du khách còn có thể quan sát sự chuyển động của ánh sáng, màu sắc trên mặt hồ trong suốt thời gian trình diễn.

Thêm trải nghiệm đặc biệt cho người dân và du khách dịp 10/10

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn bộ gần 7.000 đơn vị pháo hoa và giàn hỏa thuật tại ba trận địa được Tập đoàn Sun Group tài trợ. Hoạt động được tổ chức trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, bên cạnh nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật diễn ra trên địa bàn thành phố.

Để chuẩn bị cho chương trình, các cơ quan chức năng phối hợp xây dựng trận địa, triển khai phương án tổ chức và bảo đảm an ninh, an toàn. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tham gia công tác chuẩn bị, trong khi Công an thành phố triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự và phân luồng giao thông tại các khu vực tổ chức bắn pháo hoa.

Ảnh Báo Chính phủ

Với người dân và du khách, sự kiện tối 10/10 không chỉ là dịp thưởng thức những màn pháo hoa mà còn là cơ hội hòa mình vào không khí kỷ niệm ngày lễ đặc biệt của Hà Nội. Từ không gian di sản quanh Hồ Gươm, mặt nước rộng lớn của Hồ Tây đến khu vực hồ Văn Quán ở phía Tây Nam thành phố, mỗi địa điểm sẽ mang đến một góc nhìn riêng cho người thưởng thức.