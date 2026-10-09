Nguyên nhân nữ ca sĩ hát bản hit quốc dân bị đài quốc gia cấm sóng

Sáng 9/10, tờ Sports Chosun đưa tin, nữ ca sĩ Hàn Quốc Seo In Young (cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry) vừa làm khách mời trên chương trình Seo In Young’s Trend Boomer (kênh E Channel) và bất ngờ tiết lộ chuyện cô bị đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc KBS cấm sóng trong 1 khoảng thời gian. Nguồn cơn của vụ việc xuất phát từ bộ trang phục không phù hợp của nữ ngôi sao 8X vào thời điểm đó.

Được biết, chương trình Seo In Young’s Trend Boomer đã cho phát lên bức hình chụp lại bộ trang phục từng khiến nữ ca sĩ họ Seo bị cấm sóng. Ngay khi thấy ảnh của mình xuất hiện với kích thước khổ lớn trên màn hình, Seo In Young đã không khỏi giật mình: “Cái gì nữa đây? Tôi ghét cái màn hình này thật sự. Sao lại treo ảnh cũ của tôi to chình ình thế kia?”.

Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Seo In Young mới giải thích cặn kẽ về bối cảnh của bức hình khiến cô gặp họa: “Đó là hồi tôi mới hơn 20 tuổi, tại 1 club. Đó là buổi ra mắt album solo đầu tay của tôi, sự kiện có sự tham gia của các nhà báo”.

Khi YouTuber MimiMinu gọi bộ trang phục khiến Seo In Young bị cấm sóng là “thời trang khoe xương hông”, nữ ca sĩ này liền tỏ vẻ nuối tiếc xen lẫn hối hận: “Tôi từng bị KBS cấm sóng vì bộ trang phục đó, không thể tham gia chương trình âm nhạc trong 1 khoảng thời gian luôn. Họ nói rằng ‘Bộ quần áo đó không được thông qua’ và thế rồi cấm sóng tôi”.

Sau khi lệnh cấm sóng đối với Seo In Young được gỡ bỏ, nữ ca sĩ cũng đã trở lại hoạt động trên đài KBS và tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trên bầu trời nghệ thuật.

Seo In Young bị KBS cấm sóng trong 1 khoảng thời gian vì bộ trang phục không phù hợp. Ảnh: Naver

Seo In Young sinh năm 1984, chính thức ra mắt giới giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 18 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry. Thời hoàng kim, cô cùng Jewelry từng “làm mưa làm gió” với siêu hit One More Time hồi năm 2008. Thời điểm đó, ca khúc này luôn được phát ở bất cứ đâu tại Hàn Quốc và trở thành 1 trong những bản hit quốc dân ở xứ sở kim chi. One More Time thậm chí còn thắng giải thưởng danh giá Daesang tại Golden Disc Awards lần thứ 23.

Năm 2009, Seo In Young rời nhóm để tập trung vào sự nghiệp solo và đã ra mắt nhiều nhạc phẩm thành công. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Seo In Young còn thử sức đóng phim và tạo dấu ấn trong lòng khán giả qua 1 số show truyền hình nổi tiếng như We Got Married, Real Men…

Seo In Young cùng Jewelry nổi danh khắp châu Á nhờ bản hit One More Time. Ảnh: Nate

Về tình duyên, nữ ca sĩ họ Seo từng kết hôn với 1 doanh nhân công nghệ hồi tháng 2/2023. Thế nhưng đến tháng 9/2023, tức chỉ 7 tháng sau khi kết hôn, nữ ca sĩ gây bàn tán khi xóa tất cả bài đăng liên quan đến hôn nhân, bao gồm thông báo tổ chức đám cưới và ảnh cưới trên trang cá nhân.

Liền sau đó, Seo In Young bị chồng cũ đâm đơn ly dị, bắt phải chia tay. Còn nhớ khi đó, cô đã tỏ ra vô cùng bàng hoàng, sửng sốt. Ban đầu truyền thông cho hay, lý do cuộc hôn nhân này tan vỡ chủ yếu xuất phát từ lỗi lầm của nữ ca sĩ họ Seo.

Nhưng sang năm nay, Seo In Young lại ám chỉ chính chồng cũ mới là nguyên nhân khiến mối quan hệ của họ rơi vào ngõ cụt. Theo đó, trong lần xuất hiện trên kênh YouTube vào hôm 26/3, cựu thành viên Jewelry gây chú ý khi có những lời tâm sự đầy ẩn ý giống như đang tố cáo chồng cũ đã “thay lòng đổi dạ”: “Mọi người đừng bao giờ tin rằng cái dáng vẻ khi đối phương yêu thương bạn lúc ban đầu sẽ tồn tại mãi mãi. Con người ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà. Nhưng nếu họ thay đổi quá nhanh thì sẽ làm cho tôi không kịp có thời gian để chuẩn bị tâm lý. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của riêng tôi thôi nhé”.

Chưa dừng lại ở đó, Seo In Young còn cho biết người ngoài đã sớm nhận ra những dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ giữa cô và chồng cũ: “Nhiều người cứ nói rằng ngay từ lúc đám cưới của vợ chồng tôi diễn ra, họ đã nghĩ tôi và ông xã sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Đến khi tôi chính thức tuyên bố ly dị, những người đó còn bảo ‘Chỉ có mình In Young là không biết thôi, chứ khách mời tới dự đám cưới ai cũng đoán được kết cục này rồi mà’ với vẻ chắc nịch”. Từ đây, 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn chồng cũ có biểu hiện bất thường trong hôn lễ với Seo In Young, khiến những khách mời tới dự đám cưới mất niềm tin nơi anh.

Cách đây ít tháng, Seo In Young đã bất ngờ tuyên bố tái hôn với doanh nhân giàu có Choi Ji Hoon - CEO doanh nghiệp sáng tạo nội dung NP.

Seo In Young có cuộc hôn nhân không như mơ với chồng cũ. Ảnh: X