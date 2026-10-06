Nữ ca sĩ đi hát bằng máy bay riêng trị giá 1.400 tỷ đồng, vì 1 chàng trai mà vi vu nửa vòng trái đất

Thuộc nhóm những nghệ sĩ có khối tài sản lớn nhất thế giới, Taylor Swift có thói quen sử dụng chuyên cơ riêng, đặc biệt trong những giai đoạn lịch trình biểu diễn dày đặc. Chiếc máy bay được nữ ca sĩ sử dụng trong các chuyến lưu diễn gần đây là Dassault Falcon 7X, đăng ký sở hữu thông qua công ty SATA LLC.

Dassault Falcon 7X có giá niêm yết khi mua mới khoảng 54 triệu USD, tương đương hơn 1.400 tỷ đồng. Đây là dòng phi cơ thương gia tầm xa, có khả năng bay liên tục gần 11.000 km và chở tối đa khoảng 16-19 hành khách. Trước đó, Taylor Swift từng sở hữu Dassault Falcon 900 và Dassault Falcon 50, lần lượt được bán vào năm 2024 và 2020. Việc sử dụng chuyên cơ với tần suất cao trong thời gian thực hiện The Eras Tour từng khiến Taylor Swift nhận nhiều phản hồi liên quan đến lượng khí thải CO2. Đại diện nữ ca sĩ cho biết cô thường cho thuê lại máy bay khi không sử dụng, đồng thời mua bù tín chỉ carbon gấp đôi lượng khí thải tạo ra nhằm giảm tác động đến môi trường.

Chuyên cơ nổi tiếng của Taylor Swift

Nội thất sang trọng

Một trong những chuyến bay gây chú ý nhất của Taylor Swift diễn ra vào tháng 2/2024. Tối 10/2, nữ ca sĩ vừa hoàn thành đêm diễn thứ tư liên tiếp thuộc The Eras Tour tại Tokyo Dome, Nhật Bản, sau đó lập tức lên chuyên cơ Dassault Falcon 7X để bay tới Las Vegas, Mỹ. Quãng đường giữa hai địa điểm dài hơn 5.700 dặm, tương đương khoảng 9.170 km. Nhờ chuyên cơ riêng và sự chênh lệch múi giờ, Taylor Swift khởi hành từ Tokyo vào đêm 10/2 nhưng vẫn có thể hạ cánh xuống Las Vegas vào tối cùng ngày theo giờ địa phương.

Mục đích của hành trình này là kịp có mặt tại Mỹ để cổ vũ bạn trai Travis Kelce trong trận Super Bowl LVIII, nơi Kansas City Chiefs thi đấu. Chuyến bay nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng và những người theo dõi hành trình máy bay trên toàn cầu.

Taylor Swift bay vội từ Nhật Bản về Mỹ bằng máy bay riêng để cổ vũ bạn trai Travis Kelce, nay đã là chồng của cô

Mức độ quan tâm lớn đến mức Đại sứ quán Nhật Bản tại Mỹ từng ra thông cáo trấn an người hâm mộ rằng Taylor Swift hoàn toàn có đủ thời gian để bay từ Tokyo tới Las Vegas và kịp giờ khai mạc trận đấu. Hình ảnh nữ ca sĩ di chuyển xuyên nửa vòng Trái đất sau một chuỗi đêm diễn cũng trở thành một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất xung quanh Super Bowl năm đó.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Taylor Swift sở hữu một trong những bảng thành tích nổi bật nhất lịch sử nhạc pop. Theo bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes, tài sản ròng của Taylor Swift được cập nhật ở mức 2 tỷ USD, đưa cô trở thành nữ nghệ sĩ âm nhạc giàu nhất thế giới.

Chú thích ảnh

Điểm đáng chú ý trong hành trình trở thành tỷ phú của Taylor Swift nằm ở nguồn gốc khối tài sản. Khác với nhiều ngôi sao xây dựng đế chế tỷ USD từ thời trang, mỹ phẩm hoặc các hoạt động kinh doanh ngoài ngành, phần lớn tài sản của Taylor Swift đến từ chính âm nhạc: sáng tác, thu âm và lưu diễn.

Từ những đêm diễn kéo dài hàng giờ trên sân khấu đến những chuyến bay xuyên lục địa giữa các điểm dừng chân, Taylor Swift đã biến quy mô hoạt động của một nghệ sĩ thành một hệ sinh thái kinh doanh trị giá hàng tỷ USD.

Taylor Swift bỏ 300 triệu đô để mua lại bản quyền 6 album đầu tay, tự mình quản lý toàn bộ tác phẩm nghệ thuật

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô sân khấu và lịch trình biểu diễn, những yêu cầu hậu trường của Taylor Swift trong The Eras Tour cũng từng được truyền thông quốc tế quan tâm. Theo các tài liệu và nguồn tin báo chí được tiết lộ trong những chặng lưu diễn tại châu Âu, phòng chờ của nữ ca sĩ có danh sách yêu cầu khá cụ thể. Các loại đồ uống quen thuộc gồm Iced Caramel Macchiato, Iced Tea, Pumpkin Spice Latte từ Starbucks cùng Red Bull. Thực đơn còn có Mac & Cheese và bánh mì bí đỏ nướng tươi mỗi ngày. Khu vực phục vụ ekip và khách VIP được yêu cầu chuẩn bị khoảng 100 chai rượu vang, champagne cao cấp như Dom Pérignon, Caymus hay Pinot Grigio.

Taylor Swift có nhiều yêu cầu đắt đỏ khi đi lưu diễn

Phòng trang điểm cũng phải được duy trì ở nhiệt độ phù hợp, có hoa tươi, trong đó ưu tiên hoa cẩm tú cầu hoặc hoa hồng và không sử dụng hoa cẩm chướng. Không gian được bổ sung nến thơm cao cấp cùng hệ thống ánh sáng dịu nhẹ. Vấn đề an ninh và bảo mật cũng được đặt ở mức cao. Các địa điểm biểu diễn phải chuẩn bị rào chắn riêng, đồng thời nhân viên phục vụ được yêu cầu tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về bảo mật thông tin.

The Eras Tour khiến Taylor Swift trở thành tỷ phú giàu nhất làng nhạc

Sau khi khép lại The Eras Tour vào tháng 12/2024, Taylor Swift chưa vội trở lại với một chuyến lưu diễn quy mô lớn mới. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn liên tục duy trì hoạt động âm nhạc. Tháng 6/2026, cô phát hành ca khúc I Knew It, I Knew You cho bộ phim Toy Story 5, đánh dấu lần trở lại với màu sắc country trong một dự án nhạc phim. Cuối tháng 9/2026, Taylor Swift phát hành The Life of a Showgirl: The Encore - phiên bản mở rộng của album The Life of a Showgirl, với 4 ca khúc mới gồm Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding và Babylon.

Taylor Swift vừa phát hành The Life of a Showgirl: The Encore

Với việc Taylor Swift tiếp tục tung sản phẩm mới sau khi The Eras Tour kết thúc, sự chú ý hiện đổ dồn vào câu hỏi khi nào nữ ca sĩ sẽ chính thức khởi động chuyến lưu diễn tiếp theo. The Eras Tour đã trở thành một hiện tượng toàn cầu với 149 đêm diễn, vì vậy bất kỳ động thái nào liên quan đến một tour mới đều được người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Nếu Taylor Swift thực sự trở lại đường đua lưu diễn trong thời gian tới, quy mô của chuyến đi mới chắc chắn sẽ là một trong những sự kiện âm nhạc được theo dõi nhiều nhất. Và khi đó, những chiếc chuyên cơ từng giúp cô di chuyển giữa các chặng diễn với tốc độ đáng kinh ngạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục đóng vai trò quen thuộc trong hành trình vòng quanh thế giới của nữ ca sĩ.