Tình hình hiện tại của lực sĩ Phạm Văn Mách

Nhắc đến Phạm Văn Mách, nhiều khán giả Việt Nam nhớ ngay tới hình ảnh lực sĩ có vóc dáng không quá cao nhưng sở hữu khối cơ bắp nổi bật cùng bảng thành tích hiếm có của thể hình Việt Nam. Với những người không thường xuyên theo dõi thể thao, anh còn từng là gương mặt quen thuộc trên truyền hình khi tham gia Cặp đôi hoàn hảo năm 2011 cùng Văn Mai Hương và có thời gian thử sức với ca hát.

Nhiều năm đã trôi qua kể từ giai đoạn Phạm Văn Mách xuất hiện dày đặc trong các chương trình giải trí. Tuy nhiên, thay vì rời xa ánh đèn sân khấu thể hình khi bước sang tuổi U50, cuộc sống hiện tại của anh vẫn xoay quanh phòng tập, những quả tạ và các giáo án luyện tập.

49 tuổi vẫn vô địch thế giới

Phạm Văn Mách sinh năm 1976, quê An Giang. Hơn ba thập kỷ sau ngày bắt đầu làm quen với thể hình, anh vẫn chưa trở thành một “cựu lực sĩ”. Tháng 11/2025, tại Giải vô địch Thể hình và Fitness thế giới diễn ra ở Batam, Indonesia, Phạm Văn Mách tiếp tục giành HCV hạng 55 kg nam khi đã 49 tuổi. Đây là lần thứ 7 anh vô địch thế giới, sau những lần đăng quang vào các năm 2001, 2009, 2010, 2014, 2017 và 2023.

Điều đáng chú ý là khoảng cách giữa chức vô địch thế giới đầu tiên và gần nhất của Phạm Văn Mách đã kéo dài hơn hai thập kỷ - một quãng thời gian mà phần lớn VĐV chuyên nghiệp đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp.

Tháng 4/2026, Phạm Văn Mách nằm trong nhóm HLV, VĐV đội tuyển thể hình Việt Nam được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất nhờ thành tích giành HCV tại giải vô địch thế giới năm 2025. Ở tuổi 49, anh vẫn duy trì khối lượng tập luyện phục vụ chuyên môn.

Để duy trì hình thể ở tuổi ngoài 40, Phạm Văn Mách từng chia sẻ ngày thường anh tập khoảng 2 giờ, nhưng khi bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị thi đấu, thời gian có thể tăng lên 3-5 giờ mỗi ngày.

Tuổi tác cũng khiến quá trình này khó khăn hơn. Theo lực sĩ quê An Giang, khả năng xây dựng cơ bắp chậm lại, thể lực không còn dẻo dai như khi trẻ và nguy cơ chấn thương cao hơn. Bởi vậy, ngoài luyện tập, anh duy trì chế độ ăn ít dầu mỡ, hạn chế rượu bia, chất kích thích, ngủ đúng giờ và đủ giấc.

Nhận học viên, làm coaching và đào tạo người theo nghề thể hình

Bên cạnh việc tự tập để tiếp tục thi đấu, một phần đáng kể công việc hiện nay của Phạm Văn Mách đã chuyển sang vai trò người hướng dẫn.

Trên các nền tảng mạng xã hội, lực sĩ thường xuyên chia sẻ video tập luyện, kỹ thuật phát triển từng nhóm cơ, kinh nghiệm về dinh dưỡng và sức khỏe. Trang cá nhân của anh cũng xuất hiện các nội dung liên quan tới coaching 1-1, hướng tới những người muốn cải thiện vóc dáng và thể lực.

Đây không chỉ là hoạt động trên mạng xã hội. Chính Phạm Văn Mách cho biết anh “vừa đảm nhiệm công việc huấn luyện viên vừa duy trì lịch trình luyện tập cá nhân”. Một học viên được công chúng biết đến của anh là diễn viên Angela Phương Trinh.

Theo Phạm Văn Mách, quá trình xây dựng hình thể không chỉ phụ thuộc vào những giờ nâng tạ mà cần kết hợp giữa vận động, dinh dưỡng và nghỉ ngơi. Với Angela Phương Trinh - người theo chế độ ăn chay - anh cũng phải tính toán những nguồn cung cấp protein phù hợp để phục vụ mục tiêu phát triển cơ bắp.

Kênh Tiktok cá nhân đăng tải nhiều khoảnh khắc liên quan đến tập luyện cũng như đào tạo học viên của Phạm Văn Mách

Không dừng lại ở việc huấn luyện người muốn cải thiện vóc dáng, Phạm Văn Mách còn tham gia đào tạo những người theo nghề fitness. Getfit Academy hiện giới thiệu anh với vai trò VĐV thể hình quốc gia, giảng viên đào tạo thể hình cao cấp, có hơn 25 năm kinh nghiệm, chuyên môn về Bodybuilding - Fitness và dinh dưỡng thể hình.

Đến tháng 8/2026, hình ảnh một Phạm Văn Mách với vai trò người truyền đạt kinh nghiệm vẫn tiếp tục xuất hiện. Anh hướng dẫn người mới tập cách hạn chế chấn thương, cảnh báo việc nóng vội tăng mức tạ khi kỹ thuật chưa đúng, đồng thời nhấn mạnh vai trò của dinh dưỡng, giấc ngủ và phục hồi đối với quá trình phát triển cơ bắp.

Anh cũng từn kể những năm đầu theo thể hình từng phải vừa tập, vừa dạy, tối tranh thủ đi giao quần áo để có thêm thu nhập duy trì cuộc sống ở TP.HCM. Hơn ba thập kỷ sau, vị thế đã thay đổi nhưng công việc của Phạm Văn Mách về cơ bản vẫn gắn chặt với lĩnh vực từng khiến anh phải bươn chải từ những ngày đầu.

Hiện anh đã chủ động giảm bớt số giải đấu trong nước để nhường cơ hội cho lớp VĐV trẻ, tập trung hơn vào đấu trường quốc tế và công việc huấn luyện.

Có thể thấy ở uổi 49, Phạm Văn Mách vì thế đang có một cuộc sống khá khác với hình dung thông thường về một VĐV ở cuối sự nghiệp. Anh vẫn tập luyện, vẫn đứng trên sân khấu thể hình thế giới, nhưng đồng thời đang chuyển những kinh nghiệm tích lũy qua hàng chục năm thành công việc coaching và đào tạo thế hệ sau.