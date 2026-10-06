Cô gái trong tấm ảnh cầm ly trà sữa năm 2009: Hiện sống chung với người đàn ông lớn hơn 19 tuổi, cùng sở hữu 2,1 triệu tỷ

Cô gái nổi tiếng với bức ảnh do bạn học đăng vào 17 năm trước

Đó là Chương Trạch Thiên (Zhang Zetian) - cô gái từng gây sốt mạng xã hội Trung Quốc chỉ với một bức ảnh cầm ly trà sữa. Năm 2009, hình ảnh nữ sinh với gương mặt trong veo, nụ cười nhẹ, mái tóc đen dài và tay cầm ly trà sữa được bạn học đăng lên mạng, nhanh chóng lan truyền và mang về cho cô biệt danh “hot girl trà sữa”, trở thành "mối tình đầu trong mộng" của nhiều chàng trai.

Cô gái nổi tiếng với bức ảnh cầm ly trà sữa.

Visual của Chương Trạch Thiên ngày xưa.

Từ một khoảnh khắc đời thường, Chương Trạch Thiên trở thành một trong những hiện tượng mạng đình đám của Trung Quốc.

Không chỉ xinh đẹp, Chương Trạch Thiên tiếp tục thu về cho mình lượng người hâm mộ đông đảo khi sở hữu thành tích học tập ấn tượng. Năm 2011, cô được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa, sau đó có thời gian sang Mỹ trao đổi và thực tập tại Microsoft.

Tài năng, xinh đẹp, nửa kia của cô nàng “hot girl trà sữa” năm nào cũng chẳng hề kém cạnh. Đó là Lưu Cường Đông - nhà sáng lập JD.com, doanh nhân và tỷ phú nổi tiếng trong lĩnh vực thương mại điện tử Trung Quốc.

Cả hai hơn kém nhau 19 tuổi và chính thức kết hôn vào năm 2015. Từ đây, cô gái từng nổi tiếng nhờ một bức ảnh bước vào cuộc sống của một trong những doanh nhân giàu có hàng đầu Trung Quốc.

Chương Trạch Thiên và chồng doanh nhân.

Sau khi kết hôn, Chương Trạch Thiên dần bước vào lĩnh vực kinh doanh, đầu tư và các hoạt động xã hội, từng bước xây dựng hình ảnh riêng thay vì chỉ được biết đến với vai trò phu nhân của Lưu Cường Đông. Cô cũng thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động liên quan đến thời trang, nghệ thuật và cộng đồng.

Năm 2017, khi mới 24 tuổi, Chương Trạch Thiên cùng Lưu Cường Đông lọt vào danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc của New Fortune, đứng thứ 29 với tổng tài sản được thống kê ở mức 38,8 tỷ NDT (khoảng 5,8 tỷ USD). Thời điểm đó, cô được truyền thông gọi là “nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc”, trở thành một trong những gương mặt trẻ nhất xuất hiện trong các bảng xếp hạng người giàu của nước này.

Đến năm 2026, khối tài sản của gia đình Chương Trạch Thiên tiếp tục tăng mạnh. Theo Hurun Global Rich List 2026, vợ chồng cô sở hữu khoảng 555 tỷ NDT (khoảng hơn 2,1 triệu tỷ đồng), đứng thứ 508 trong danh sách tỷ phú toàn cầu. Đây là con số tài sản chung của hai vợ chồng, không phải tài sản cá nhân của Chương Trạch Thiên.

Hiện tại giàu và đẹp cỡ này

Nếu những năm đầu sau khi nổi tiếng, cái tên Chương Trạch Thiên thường xuất hiện cùng các từ khóa như “hot girl trà sữa”, “vợ Lưu Cường Đông”, thì vài năm trở lại đây, cô đang cố tạo ra một hình ảnh khác: nhà đầu tư, người làm nội dung, hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật - thời trang và các dự án cộng đồng.

Trong năm 2026 là việc Chương Trạch Thiên bắt đầu làm podcast “Tiểu Thiên Chương”. Cô trực tiếp trò chuyện với nhiều nhân vật nổi tiếng trong kinh doanh, văn hóa và xã hội, trong đó có Lưu Gia Linh và Hà Siêu Quỳnh.

Ngoài vai trò doanh nhân, dạo này cô còn làm podcast.

Qua podcast, Chương Trạch Thiên cũng tiết lộ cô từng mơ trở thành phóng viên từ thời trung học, khi học đại học còn có thời gian thực tập tại một đài truyền hình. Vì thế, việc tự thực hiện các cuộc trò chuyện hiện tại giống như cách cô quay lại với sở thích từng bỏ dở.

Thời trang và nghệ thuật cũng là hai lĩnh vực Chương Trạch Thiên thường xuyên xuất hiện. Tháng 11/2025, cô đảm nhận vai trò guest editor của VOGUE Art Trung Quốc và xuất hiện trên trang bìa. Cô cũng tham gia nhiều sự kiện thời trang, triển lãm nghệ thuật quốc tế và các hoạt động hỗ trợ nghệ sĩ trẻ.

Bên cạnh công việc, Chương Trạch Thiên hiện có ba người con với Lưu Cường Đông. Dù là mẹ của ba con, cô vẫn duy trì thói quen tập luyện khá đều đặn. Cô đã tập gym, yoga và boxing trong nhiều năm, thích leo núi, đi bộ đường dài; từ tháng 5/2025 còn bắt đầu học tennis.

Ở tuổi 32, Chương Trạch Thiên vẫn giữ phong cách khá trẻ trung. Cô cho biết bản thân không trang điểm quá nhiều trong cuộc sống thường ngày, ít chỉnh sửa ảnh và thường tự chọn trang phục. Trên mạng xã hội, cô cũng thường xuất hiện với makeup nhẹ hoặc để mặt mộc sau những buổi tập.

Một ngày điển hình của Chương Trạch Thiên bắt đầu từ khoảng 7 giờ sáng, sau đó cô đọc tin tức, xử lý email, gặp bạn bè hoặc đối tác. Bữa trưa đôi khi chỉ là một bát mì đơn giản vì nhanh và tiện.

Ngoài thời gian dành cho công việc, cô vẫn xuất hiện trong những chuyến du lịch, các sự kiện thời trang, triển lãm nghệ thuật và những khoảnh khắc đời thường bên gia đình.

Cô cũng dành thời gian đi du lịch, tham gia các sự kiện.

Từ một nữ sinh 16 tuổi nổi tiếng nhờ bức ảnh cầm ly trà sữa, Chương Trạch Thiên giờ đã bước sang tuổi 32 với một cuộc sống hoàn toàn khác: vợ tỷ phú, mẹ ba con, tham gia đầu tư, làm podcast và hoạt động trong lĩnh vực thời trang - nghệ thuật. Cái tên “hot girl trà sữa” vẫn còn đó, nhưng cuộc sống của cô hiện tại rõ ràng đã vượt xa khoảnh khắc viral năm nào.

Ảnh: Xiaohongshu.