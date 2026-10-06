"Hướng dẫn viên" ở Đà Lạt được du khách lập hẳn địa danh riêng trên Google Maps dù chưa từng nhận một đồng lương

Lang Biang vốn là cung đường leo núi quen thuộc của giới xê dịch khi đến Đà Lạt với rừng thông bạt ngàn cùng những đoạn dốc thử sức người đi bộ và những góc đủ đẹp để ai cũng muốn dừng lại chụp vài chục tấm ảnh. Nhưng bên cạnh cảnh sắc hùng vĩ thì ngọn núi này còn sở hữu một nhân viên đặc biệt khiến nhiều người nhớ mặt và đặt tên sau mỗi chuyến đi.

Đó là “Gia Huy” tức một chú chó cỏ lông vàng đã định cư trên đỉnh Lang Biang từ lâu.

Khách nghỉ thì “Gia Huy” nghỉ, còn khách đi là “Gia Huy” vào ca

Điểm khiến “Gia Huy” được chú ý nhất là khả năng bắt nhịp với đoàn. Mỗi khi du khách thấm mệt hay dừng chân ngắm cảnh và chụp ảnh check in thì “Gia Huy” lại nằm gần đó canh chừng với thái độ không sốt ruột và không bỏ đi xa mà vô cùng kiên nhẫn như một anh dẫn đoàn lâu năm. Có những hôm khách sống ảo quá lâu Gia Huy đợi đến mức ngủ gật. Nhưng thần kỳ thay cứ đoàn vừa đứng dậy bước tiếp là chú bật dậy ngay và tỉnh táo như chưa từng chợp mắt rồi phăm phăm dẫn đầu. Tác phong này khiến không ít dân văn phòng đọc xong cũng phải ngẫm lại bản thân.

Ảnh: YinYin

Lương của chú chó đáng yêu cũng đơn giản khi khách cho gì chú ăn nấy. Mỗi lần được thưởng chú mừng rỡ và quấn quýt bên khách như một cách cảm ơn. Điều đáng nể là ăn xong Gia Huy không nằm ườn ra nghỉ trưa như nhiều người và không ít chú chó vẫn làm. Chú tiếp tục dẫn các anh chị leo núi và đi đúng từng lối mòn lên tận đỉnh. Không cần chấm công hay không đòi tăng lương cũng như không phàn nàn chế độ đãi ngộ thì đây quả là nhân viên trong mơ của mọi sếp.

Những hôm mưa rừng Tây Nguyên trơn trượt thì “Gia Huy” và các chú chó khác trên núi còn thể hiện kỹ năng ứng biến tuyệt vời khi biết dò đường và dẫn khách xuống núi an toàn cũng như tránh những đoạn dễ trượt ngã và các mép dốc hiểm trở. Nhìn vậy thôi mà gì cũng biết và có khi còn đáng tin hơn một bản đồ ngoại tuyến hết pin giữa chừng. Dĩ nhiên chú chó cỏ này không phải hướng dẫn viên được đào tạo bài bản và việc đi theo chú không thay thế được những nguyên tắc an toàn cơ bản khi đi bộ leo núi.

Có hẳn địa danh riêng rầm rộ trên Google Maps

Danh tiếng của chú cho tận tình này đã lên một nấc mới khi một du khách vì quá ngưỡng mộ sự thông minh và tận tụy của chú đã tạo hẳn một địa danh mang tên Gia Huy trên Google Maps. Người này kêu gọi mọi người vào đánh giá 5 sao với mục tiêu rất rõ ràng là giúp “Gia Huy” sớm trở thành hướng dẫn viên năm sao của Lang Biang. Nhiều người thích thú khen “Gia Huy” bảnh trai và có “bá khí” trong khi có người còn tranh thủ xin vía để thú cưng nhà mình cũng đẹp trai và lanh lợi như vậy.

Chính người tạo địa danh cũng không giấu niềm tự hào về giống chó cỏ Việt Nam. Theo người này ai tiếp xúc nhiều đều biết chưa con nào khôn bằng chó cỏ nhà mình. Lời nhắn cuối cùng cũng giản dị không kém khi nhắc nhở ai đi Đà Lạt và leo Lang Biang mà gặp thì nhớ cho chú ăn nha coi như phần thưởng cho vị hướng dẫn viên tận tình. Và nhớ mang rác của mình xuống núi nhé bởi một hướng dẫn viên năm sao thì cũng xứng đáng có một nơi làm việc sạch đẹp.

Lang Biang chính là nóc nhà Đà Lạt cho người thích ngắm cảnh lẫn thử sức leo núi

Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 12 km Lang Biang là cụm núi nổi tiếng với ba đỉnh gồm núi Bà cao khoảng 2.167 mét cùng núi Ông khoảng 2.124 mét và đồi Radar 1.929 mét nên được nhiều người gọi là nóc nhà Đà Lạt. Quanh năm nơi đây thu hút du khách bởi rừng thông bạt ngàn và biển sương mù lúc sớm mai cùng tầm nhìn bao quát xuống thị trấn Lạc Dương thuộc thành phố Đà Lạt. Không chỉ có cảnh đẹp Lang Biang còn gắn với truyền thuyết tình yêu của chàng Lang và nàng Biang và là một phần của Khu dự trữ sinh quyển Langbiang được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2015.

Người thích nhẹ nhàng có thể ngồi xe jeep lên đồi Radar còn ai muốn thử sức thì chọn leo lên đỉnh núi Bà vốn là hoạt động thử thách nhất ở đây. Cung đường dài khoảng 10 đến 12 km đi xuyên qua rừng thông với nhiều đoạn dốc liên tục nên du khách thường xuất phát từ rất sớm để kịp ngắm sương mù và có đủ thời gian xuống núi trong ngày. Chặng đầu tương đối dễ đi nhưng càng lên cao đường càng dốc và sau những trận mưa nhiều đoạn trở nên lầy lội và trơn trượt nên một đôi giày chuyên dụng có độ bám tốt gần như là món đồ bắt buộc.

Với du khách có thể lực khá chuyến leo thường mất vài giờ và nhiều người chọn xuống sớm hoặc cắm trại qua đêm trên đỉnh để tránh đoạn đường xuống núi nguy hiểm. Do có nhiều lối mòn quanh núi và từng có du khách đi lạc nên việc leo núi cùng đơn vị tổ chức hoặc người dẫn đường quen cung đường vẫn được khuyến khích hơn là tự ý đi một mình.