Lời khuyên đến tất cả các gia đình thích ăn thịt lợn: Chớ dại nấu cùng 5 thứ "đại kỵ" này!

Trên mâm cơm người Việt, thịt lợn là nguyên liệu “quốc dân” không thể thiếu, từ món rang, kho, luộc đến hấp, xào... Loại thịt này không chỉ thơm ngon mà còn giàu dưỡng chất: protein, vitamin nhóm B (B1, B6, B12), sắt, kẽm và các axit amin thiết yếu. Dù vậy, không phải thực phẩm nào cũng có thể kết hợp cùng thịt lợn một cách an toàn. Có những món nếu dùng chung sẽ phản tác dụng, khiến cơ thể khó hấp thu dưỡng chất, thậm chí gây rối loạn tiêu hóa hay tích tụ độc tố nếu ăn lâu dài.

Dưới đây là 5 thực phẩm không nên ăn cùng thịt lợn, theo cả y học hiện đại và cổ truyền mà các gia đình càng hay ăn thịt lợn thì càng phải chú ý:

1. Đậu nành

Đậu nành giàu protein thực vật và chứa một lượng lớn axit phytic, là chất có thể ức chế hấp thu các khoáng chất như canxi, sắt, kẽm từ thực phẩm khác. Khi ăn chung với thịt lợn, không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng của cả hai mà còn gây đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt nếu ăn lượng lớn trong cùng một bữa. Với người có hệ tiêu hóa yếu, sự kết hợp này dễ gây cảm giác ì ạch, rối loạn đường ruột.

2. Thịt trâu, thịt bò

Theo y học cổ truyền, thịt lợn có tính hàn, còn thịt trâu, thịt bò lại mang tính nhiệt. Hai loại thực phẩm mang tính chất trái ngược này nếu ăn cùng nhau có thể gây xung đột trong cơ thể, ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa, dễ dẫn đến đầy hơi, khó chịu sau ăn. Ngoài ra, thịt trâu bò có cấu trúc protein khác biệt, nếu kết hợp không đúng cách với thịt lợn có thể làm tăng gánh nặng cho dạ dày. Có ghi nhận y văn cho rằng sự kết hợp này có thể tạo điều kiện cho ký sinh trùng như sán xơ mít sinh sôi trong cơ thể.

3. Lá mơ

Dù được biết đến như một loại rau sống giúp giải độc, hỗ trợ tiêu hóa, lá mơ lại chứa nhiều hợp chất có thể kết tủa protein trong thịt lợn, làm giảm khả năng tiêu hóa và hấp thu. Đặc biệt khi ăn kèm lá mơ và thịt lợn tái, nguy cơ ngộ độc hoặc tích tụ chất độc trong cơ thể lâu dài là hoàn toàn có thể xảy ra. Người có bệnh lý dạ dày nên tránh hoàn toàn sự kết hợp này.

4. Gan động vật

Gan là bộ phận chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin A, B12 và sắt. Tuy nhiên, khi dùng chung với thịt lợn, 1 thực phẩm vốn đã chứa nhiều chất béo sẽ dễ gây mất cân bằng về dinh dưỡng và tăng cảm giác ngấy, nhất là với gan cừu hoặc gan dê vốn có mùi đặc trưng. Ngoài ra, trong môi trường tiêu hóa không ổn định do thịt lợn gây “nóng trong”, gan có thể trở nên khó hấp thu hơn, thậm chí gây ra cảm giác chán ăn, buồn nôn hoặc đầy bụng.

5. Rau mùi (ngò)

Rau mùi có tính ấm, vị cay nhẹ, thường được dùng để khử mùi tanh trong các món cá, thịt cừu. Tuy nhiên, với thịt lợn, rau mùi không chỉ không hỗ trợ tiêu hóa mà còn có thể khiến người ăn dễ bị “nóng bụng”, đầy hơi. Y học cổ truyền cho rằng sự kết hợp giữa tính “nóng” của thịt lợn và tính “ấm” của rau mùi dễ gây mất cân bằng âm dương, làm suy yếu chức năng tiêu hóa nếu dùng lâu dài.

Ngoài ra, một số người nên hạn chế hoặc không ăn thịt lợn, nhất là phần nội tạng. Ví dụ như người mắc bệnh gút vì hàm lượng purin cao, người mỡ máu cao hoặc thừa cân do chứa nhiều chất béo bão hòa và người bị sỏi thận vì làm tăng nguy cơ tích tụ oxalate.