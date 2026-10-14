Phát hiện cách bảo quản chuối tốt nhất, 8 ngày vẫn tươi ngon

Chuối có thể chín nhanh và chuyển sang màu nâu chỉ sau vài ngày, khiến nhiều người phải bỏ đi những quả chưa kịp ăn. Sophie Harris, cây bút phụ trách nội dung độc giả của báo Express (Anh), đã thử nghiệm 3 cách bảo quản chuối đơn giản để tìm ra phương pháp giúp loại quả này tươi lâu hơn. Kết quả, một cách làm nổi bật hơn hẳn hai phương pháp còn lại, giúp chuối vẫn giữ được độ tươi sau 8 ngày.

Chuối là một trong những loại trái cây được nhiều người lựa chọn khi đi mua sắm. Tuy nhiên, loại quả này có thể chuyển từ trạng thái chín vừa ăn sang chín quá, xuất hiện nhiều đốm nâu chỉ trong thời gian ngắn. Điều này khiến không ít gia đình phải liên tục vứt bỏ chuối hoặc cho vào ngăn đá rồi quên sử dụng.

Trên mạng có nhiều mẹo bảo quản được cho là giúp chuối tươi lâu hơn. Để kiểm chứng hiệu quả, Sophie Harris quyết định thử 3 cách đơn giản với các nải chuối và so sánh sự thay đổi về màu sắc, độ cứng cũng như hình thức bên ngoài trong khoảng một tuần.

Ba phương pháp được thử nghiệm gồm để chuối trong giỏ đựng trái cây, bảo quản chuối trong tủ lạnh và quấn giấy bạc quanh phần cuống. Tất cả chuối đều được đặt trong cùng một căn bếp và kiểm tra hằng ngày để theo dõi quá trình chín.

Để chuối trong giỏ đựng trái cây

Đây là cách bảo quản thông thường mà Sophie Harris vẫn sử dụng. Phương pháp này thuận tiện vì không cần chuẩn bị thêm bất cứ thứ gì, nhưng chuối bắt đầu có dấu hiệu chín nhanh.

Chỉ sau vài ngày, vỏ chuối chuyển sang màu vàng, sau đó xuất hiện những đốm nâu quen thuộc. Theo Sophie Harris, chuối có đốm nâu vẫn hoàn toàn có thể ăn được, nhưng phần thịt quả sẽ dần mềm và ngọt hơn. Đây lại không phải trạng thái mà cô yêu thích.

Sau khi thử những cách bảo quản khác, Sophie Harris cho biết cô không còn muốn tiếp tục để chuối trong giỏ trái cây như trước, đặc biệt vì loại quả này có thể thu hút ruồi giấm.

Bảo quản chuối trong tủ lạnh

Ở lần thử nghiệm thứ hai, Sophie Harris đặt chuối trực tiếp vào tủ lạnh. Đây là phương pháp gây nhiều tranh luận, tương tự câu hỏi liệu có nên bảo quản bánh mì trong tủ lạnh hay không.

Nhiệt độ thấp có thể khiến vỏ chuối sẫm màu, làm quả trông kém hấp dẫn. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết đồng nghĩa với việc phần thịt chuối bên trong đã bị hỏng.

Chuối bảo quản trong tủ lạnh sau 5 ngày vẫn có thể ăn được dù phần vỏ bị sậm màu. (Ảnh: Sophie Harris)

Trong quá trình kiểm tra, Sophie nhận thấy vỏ chuối chuyển màu tối hơn rõ rệt. Dù vậy, phần thịt quả vẫn giữ được tình trạng tốt hơn cô dự đoán và vẫn có thể ăn bình thường cho đến khoảng ngày thứ 5.

Kết quả này cho thấy màu sắc bên ngoài không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác tình trạng của phần thịt chuối. Tuy nhiên, bài thử nghiệm chỉ ghi nhận những thay đổi ở số chuối được sử dụng, không đủ để khẳng định phương pháp bảo quản trong tủ lạnh luôn giữ chuối tươi trong một khoảng thời gian cố định.

Quấn giấy bạc quanh cuống chuối

Trong 3 cách được thử nghiệm, quấn giấy bạc quanh cuống là phương pháp được Sophie Harris đánh giá cao nhất. Cách thực hiện khá đơn giản: cô dùng một miếng giấy bạc nhỏ quấn quanh phần cuống của nải chuối.

Trong 3 cách được thử nghiệm, quấn giấy bạc quanh cuống là phương pháp được Sophie Harris đánh giá cao nhất. (Ảnh: Sophie Harris)

Theo ghi nhận, chuối được áp dụng phương pháp này giữ được độ cứng và vẻ tươi lâu hơn so với hai cách còn lại. Đến ngày thứ 8, những quả chuối quấn giấy bạc vẫn ở trong tình trạng tốt. Đây là phương pháp chiến thắng trong thử nghiệm của cô.

Sophie Harris giải thích rằng chuối sản sinh khí ethylene, đặc biệt ở khu vực cuống. Đây là loại khí có vai trò thúc đẩy quá trình chín của trái cây. Việc che phần cuống được cho là có thể làm chậm quá trình này.

Sophie so sánh chuối được bọc cuống (trái) và chuối để ở giỏ trái cây (phải). (Ảnh: Sophie Harris)

Trong thử nghiệm của mình, cô nhận thấy cách làm này dường như giúp chuối giữ được độ tươi lâu hơn, nhờ đó có thêm thời gian sử dụng hết số chuối trước khi chúng bị hỏng.