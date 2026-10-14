Nói thật: ĐỪNG AI DẠI đựng 4 thứ này trong bình giữ nhiệt kẻo rước bệnh tật vào người

Bình giữ nhiệt giờ gần như đi đâu cũng gặp. Dân văn phòng mang theo một chiếc, trẻ đi học cũng có, người tập thể thao lại càng thường xuyên sử dụng. Tiện nhất là buổi sáng chỉ cần chuẩn bị đồ uống một lần rồi mang theo cả ngày, khi cần mở ra dùng. Nhưng chính sự tiện lợi ấy đôi khi khiến chiếc bình bị dùng quá công năng. Nhiều người có gì cũng rót vào, miễn sao bình đậy được nắp và giữ nóng hoặc lạnh. Trong khi đó, với một số loại đồ uống, vấn đề không chỉ là giữ được nhiệt bao lâu mà còn nằm ở khả năng hư hỏng của thực phẩm, sự phát triển của vi sinh vật hoặc áp suất hình thành bên trong chiếc bình kín. Dưới đây là 4 thứ cần đặc biệt thận trọng.

1. Sữa

Nếu sáng rót sữa vào bình rồi mang đi đến trưa, thậm chí chiều mới uống, đây là thói quen nên xem lại. Sữa thuộc nhóm thực phẩm dễ hỏng. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), thực phẩm dễ hỏng cần được giữ lạnh ở 4°C trở xuống hoặc giữ nóng ở 60°C trở lên; khoảng nhiệt độ ở giữa tạo điều kiện thuận lợi hơn cho vi khuẩn phát triển. Điều đáng nói là một chiếc bình giữ nhiệt không đồng nghĩa với việc sữa bên trong luôn được duy trì ở nhiệt độ an toàn. Sau nhiều giờ, nhiệt độ có thể thay đổi trong khi người dùng khó biết chính xác sữa đang ở bao nhiêu độ.

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Đây cũng không chỉ là khuyến cáo chung về an toàn thực phẩm. Một số hãng sản xuất bình giữ nhiệt lớn có cảnh báo khá cụ thể. Thermos không khuyến nghị giữ sản phẩm từ sữa trong bình thời gian dài do nguy cơ hư hỏng, Stanley cũng lưu ý việc để sữa và sản phẩm từ sữa trong bình chân không trong thời gian dài có thể dẫn tới sự phát triển của vi khuẩn và trong một số trường hợp còn tạo áp suất. Vì vậy, nếu cần mang sữa đi xa, đừng chỉ dựa vào khả năng giữ nhiệt của chiếc bình. Sữa cần được bảo quản theo đúng hướng dẫn của sản phẩm và kiểm soát nhiệt độ phù hợp.

2. Trà sữa, sinh tố và đồ uống có thành phần dễ hỏng

Một chiếc bình vừa uống trà sữa hôm trước, hôm sau mở ra vẫn còn mùi là tình huống không hiếm. Không phải ngẫu nhiên những thức uống này khó vệ sinh hơn nước lọc. Trà sữa có thể chứa sữa, kem và nhiều loại topping; sinh tố lại thường được làm từ trái cây tươi, sữa, sữa chua hoặc các nguyên liệu giàu dinh dưỡng. Khi những thành phần dễ hỏng này được giữ ở nhiệt độ không phù hợp trong nhiều giờ, nguy cơ vi sinh vật phát triển cũng tăng lên. Chưa kể, đường, chất béo, vụn trái cây hay topping rất dễ mắc lại ở những vị trí khó nhìn thấy như ren nắp, khe nhỏ và gioăng cao su. Nếu chỉ tráng qua bình bằng nước rồi tiếp tục sử dụng, phần cặn còn sót lại có thể gây mùi và khiến bình ngày càng khó làm sạch. Bởi vậy, với đồ uống có nhiều thành phần tươi hoặc dễ hỏng, tốt nhất không nên pha từ sáng rồi mặc định rằng cứ cho vào bình giữ nhiệt là có thể yên tâm uống bất cứ lúc nào trong ngày. Sau khi dùng cũng cần rửa kỹ cả thân bình, nắp và gioăng thay vì chỉ súc phần ruột.

3. Nước ngọt có gas

Trường hợp này lại hoàn toàn khác hai nhóm trên. Nước ngọt có gas chứa carbon dioxide. Khi được đựng trong một chiếc bình đóng kín không được thiết kế cho đồ uống có gas, áp suất bên trong có thể tăng lên. Hậu quả dễ thấy nhất là nước trào hoặc phụt ra khi mở; nắp cũng có thể trở nên khó mở. Zojirushi là một trong những hãng đưa ra cảnh báo rõ về việc không cho đồ uống có gas vào các dòng bình, cốc giữ nhiệt thông thường không được thiết kế cho mục đích này.

Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường cũng có những sản phẩm được sản xuất riêng để chứa đồ uống có gas. Vì thế, vấn đề không phải mọi chiếc bình giữ nhiệt đều tuyệt đối cấm nước có gas, mà là không nên cho vào nếu nhà sản xuất không ghi rõ sản phẩm phù hợp với loại đồ uống này. Một chiếc bình kín tốt chưa chắc đã là chiếc bình phù hợp để đựng mọi thứ.

4. Đá khô

Đá khô có thể ít xuất hiện trong sinh hoạt hằng ngày hơn, nhưng đây lại là thứ tuyệt đối không nên tùy tiện bỏ vào bình giữ nhiệt rồi vặn kín nắp. Đá khô là carbon dioxide ở trạng thái rắn. Khác với đá viên thông thường tan thành nước, đá khô thăng hoa thành khí CO2. Nếu quá trình này diễn ra trong một vật chứa kín, khí sinh ra không có đường thoát sẽ làm áp suất bên trong tăng lên. Stanley cảnh báo không sử dụng đá khô trong các sản phẩm kín của hãng bởi CO2 chuyển từ thể rắn sang khí có thể tạo ra áp suất không mong muốn. Nói cách khác, chiếc bình càng kín thì trong trường hợp này càng không phải nơi thích hợp để chứa đá khô. Nếu có nhu cầu vận chuyển hoặc sử dụng đá khô, cần dùng dụng cụ chuyên dụng có khả năng thông khí và tuân thủ hướng dẫn an toàn thay vì tận dụng bình giữ nhiệt thông thường.

Chọn bình giữ nhiệt, đừng chỉ nhìn giá và số giờ giữ nóng

Một chiếc bình có thể được sử dụng mỗi ngày trong nhiều năm, nước bên trong lại tiếp xúc trực tiếp với bề mặt ruột bình. Vì vậy, đây không phải món đồ bạn nên mua chỉ dựa vào mẫu mã hoặc mức giá rẻ. Cục An toàn thực phẩm từng khuyến cáo người tiêu dùng nên chọn bình giữ nhiệt có nguồn gốc rõ ràng, sản phẩm đã công bố chất lượng và tránh hàng trôi nổi không xác định được vật liệu.

Khi mua bình, thay vì chỉ nhìn dòng quảng cáo giữ nóng 12 giờ hay giữ lạnh 24 giờ, bạn nên kiểm tra rõ thương hiệu, đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm, vật liệu phần ruột bình và hướng dẫn sử dụng. Inox 304 là một trong những loại thép không gỉ được sử dụng phổ biến cho đồ dùng tiếp xúc thực phẩm nhờ khả năng chống ăn mòn tốt, nhưng chỉ một dòng chữ 304 in trên sản phẩm cũng không thể thay thế cho nguồn gốc và chất lượng sản xuất đáng tin cậy.

Dùng bình hằng ngày cũng cần để ý vài việc

Sau mỗi lần sử dụng, nhất là khi đựng thức uống ngoài nước lọc, bạn nên rửa bình càng sớm càng tốt. Phần nắp và gioăng cần được chú ý vì đây là nơi đồ uống dễ lọt vào nhưng lại thường bị bỏ qua khi vệ sinh. Nếu thiết kế cho phép tháo gioăng, có thể tháo ra rửa riêng rồi để các bộ phận khô hoàn toàn trước khi lắp lại. Không nên dùng tiếp nếu lòng bình xuất hiện gỉ, bề mặt tiếp xúc với đồ uống bong tróc hoặc hư hỏng bất thường. Gioăng đã biến dạng, nứt, có mùi hoặc không thể làm sạch cũng nên được thay thế theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Quan trọng hơn cả, tất cả người dùng hãy dành vài phút đọc hướng dẫn của chính chiếc bình đang sử dụng. Có loại chỉ phù hợp với nước nóng và lạnh thông thường, trong khi một số sản phẩm chuyên dụng có thể chứa thêm những loại đồ uống khác. Dùng đúng thứ mà chiếc bình được thiết kế để chứa vẫn là cách đơn giản nhất để món đồ quen thuộc này thực sự tiện và an toàn.