5 sai lầm khi uống nước đun sôi để nguội, nhiều gia đình mắc mà không biết

1. Để nước quá lâu ở nhiệt độ phòng

Nhiều gia đình có thói quen đun một nồi nước lớn vào buổi sáng rồi sử dụng dần trong vài ngày. Nước sau khi đun sôi có thể giảm đáng kể nguy cơ nhiễm vi sinh vật gây bệnh, nhưng không có nghĩa là nước sẽ luôn an toàn trong suốt thời gian bảo quản.

Khi nước nguội, nếu tiếp xúc với không khí, bụi bẩn hoặc dụng cụ không sạch, vi sinh vật có thể xâm nhập trở lại. Trong điều kiện bảo quản không phù hợp, một số vi sinh vật có thể phát triển theo thời gian.

Vì vậy, các gia đình nên đun lượng nước vừa đủ dùng, bảo quản trong dụng cụ sạch, có nắp đậy kín và đặt ở nơi sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp. Không nên mặc định nước đun sôi để nguội có thể uống an toàn trong nhiều ngày chỉ vì đã được đun sôi trước đó.

Ảnh minh họa.

2. Đựng nước trong bình, chai không được vệ sinh thường xuyên

Một sai lầm khác là chú trọng đun nước nhưng lại xem nhẹ việc vệ sinh bình chứa. Bình nước, chai đựng hoặc nắp bình nếu không được làm sạch thường xuyên có thể tích tụ cặn bẩn và tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển.

Đáng chú ý, những chai nước được tái sử dụng nhiều lần, bình có vòi lấy nước hoặc dụng cụ thường xuyên tiếp xúc với tay người dùng có thể trở thành nguồn gây nhiễm bẩn nếu vệ sinh không đúng cách.

Để hạn chế nguy cơ, nên sử dụng bình chứa dành cho thực phẩm, có nắp đậy, dễ vệ sinh. Bình cần được rửa sạch, tráng kỹ và để khô trước khi đựng nước mới. Không dùng dụng cụ có dấu hiệu nứt vỡ, bám cặn khó làm sạch hoặc có mùi lạ.

3. Rót thêm nước mới vào phần nước cũ còn lại

Không ít gia đình có thói quen thấy bình còn một ít nước thì tiếp tục rót nước vừa đun sôi vào để dùng chung. Cách làm này giúp tiết kiệm thời gian nhưng có thể khiến việc kiểm soát chất lượng nước trở nên khó khăn.

Nếu phần nước cũ đã được bảo quản quá lâu hoặc bình chứa không sạch, nước mới có thể bị nhiễm bẩn khi được đổ chung vào. Việc bổ sung nước mới cũng khiến gia đình khó xác định lượng nước đã được lưu trữ bao lâu.

Tốt nhất, hãy sử dụng hết nước cũ, vệ sinh bình chứa khi cần thiết rồi mới bổ sung nước mới. Đặc biệt, không nên chỉ đổ thêm nước vào bình mà bỏ qua việc kiểm tra mùi, màu sắc và tình trạng vệ sinh của dụng cụ.

4. Để nước nguội trong nồi mở vung hoặc dùng ca múc không sạch

Sau khi đun sôi, một số gia đình mở vung nồi để nước nhanh nguội rồi để nguyên trên bếp hoặc bàn ăn. Trong khi đó, bụi, côn trùng và các yếu tố gây ô nhiễm từ môi trường có thể tiếp xúc với nước.

Việc dùng ca, cốc chưa được rửa sạch để múc nước cũng làm tăng nguy cơ đưa vi sinh vật vào dụng cụ chứa. Nếu tay người dùng chạm trực tiếp vào phần nước hoặc mặt trong của nắp bình, nước có thể bị nhiễm bẩn trở lại.

Cách làm phù hợp là để nước nguội trong dụng cụ sạch, có nắp đậy; hạn chế mở nắp nhiều lần và không nhúng cốc uống trực tiếp vào bình. Nên rót nước ra cốc riêng khi sử dụng, đồng thời vệ sinh dụng cụ lấy nước thường xuyên.

5. Nghĩ rằng cứ đun sôi là loại bỏ được mọi chất độc hại trong nước

Đây là quan niệm có thể khiến nhiều gia đình chủ quan. Đun sôi đúng cách giúp tiêu diệt hoặc bất hoạt phần lớn vi sinh vật gây bệnh trong nước, nhưng không loại bỏ được tất cả các chất ô nhiễm hóa học.

Chẳng hạn, một số kim loại nặng, muối hòa tan và hóa chất có thể vẫn tồn tại sau khi nước được đun sôi. Trong một số trường hợp, nếu nước bay hơi mà các chất ô nhiễm không bay hơi vẫn còn, nồng độ của chúng thậm chí có thể tăng lên.

Vì vậy, nếu nguồn nước có dấu hiệu bất thường, nghi nhiễm hóa chất hoặc không bảo đảm chất lượng, người dân không nên chỉ dựa vào việc đun sôi để xử lý. Cần sử dụng nguồn nước an toàn, được kiểm soát chất lượng; khi nghi ngờ nguồn nước bị ô nhiễm, nên tìm phương án xử lý phù hợp với loại chất ô nhiễm.

Lời khuyên để uống nước đun sôi để nguội an toàn

Nước đun sôi để nguội vẫn có thể là lựa chọn phù hợp trong sinh hoạt hằng ngày nếu nguồn nước ban đầu an toàn, được đun sôi đúng cách và bảo quản vệ sinh. Điều quan trọng không chỉ nằm ở việc đun nước mà còn ở cách làm nguội, lưu trữ và sử dụng sau đó.

Các gia đình nên ưu tiên nước từ nguồn đã được kiểm soát chất lượng, đựng trong bình sạch có nắp đậy, tránh để nước tiếp xúc lâu với môi trường bên ngoài và vệ sinh dụng cụ thường xuyên. Nếu nước có mùi, màu hoặc vị bất thường, không nên tiếp tục sử dụng chỉ vì nước đã được đun sôi.