5 thói quen uống nước đun sôi để nguội cần bỏ ngay

1. Để nước đã đun quá lâu

Đun sôi giúp tiêu diệt nhiều vi sinh vật trong nước, nhưng sau khi nguội, nước vẫn có thể bị nhiễm bẩn trở lại từ môi trường, dụng cụ chứa hoặc quá trình sử dụng.

Vì vậy, không nên có suy nghĩ rằng nước đã đun sôi thì có thể để trong nhiều ngày mà không ảnh hưởng đến chất lượng.

Tốt nhất nên đun lượng nước vừa đủ dùng, bảo quản trong dụng cụ sạch, có nắp đậy và tránh để nước tiếp xúc với môi trường bên ngoài quá lâu.

Nếu nước có mùi, vị hoặc màu sắc bất thường, không nên tiếp tục sử dụng.

2. Thêm nước mới vào phần nước cũ

Khi bình nước gần hết, nhiều người có thói quen đổ thêm nước mới vào phần nước còn lại để tiện sử dụng.

Tuy nhiên, cách làm này khiến nước cũ tiếp tục nằm trong bình trong thời gian dài. Nếu bình chứa không được vệ sinh thường xuyên, cặn bẩn và mảng bám ở thành bình có thể trở thành nguồn gây nhiễm bẩn.

Thay vì thêm thêm nước liên tục, nên dùng hết nước cũ, vệ sinh bình rồi mới chứa mẻ nước mới.

Ảnh minh họa.

3. Dùng bình nước lâu ngày nhưng ít vệ sinh

Nước sạch cần được chứa trong dụng cụ sạch. Đây là nguyên tắc đơn giản nhưng không phải gia đình nào cũng thực hiện đúng.

Bình đựng nước sử dụng hằng ngày có thể tích tụ cặn, bụi bẩn hoặc các chất bám trên thành và đáy bình. Với những loại bình có vòi, nắp hoặc nhiều khe nhỏ, việc vệ sinh càng cần được chú ý.

Không nên chỉ tráng qua bình bằng nước rồi tiếp tục sử dụng. Bình cần được rửa sạch định kỳ, đặc biệt ở những vị trí thường xuyên tiếp xúc với tay hoặc miệng cốc.

4. Để bình nước ở nơi nóng hoặc có ánh nắng trực tiếp

Vị trí đặt bình cũng ảnh hưởng đến việc bảo quản nước.

Không nên để bình nước ở nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp, gần bếp, nguồn nhiệt hoặc những khu vực nhiều bụi bẩn. Nhiệt độ và môi trường xung quanh có thể tạo điều kiện không thuận lợi cho việc bảo quản nước.

Nên đặt bình ở nơi sạch, khô ráo, thoáng mát.

Đặc biệt, nếu sử dụng bình nhựa, cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất về mục đích sử dụng và khả năng chịu nhiệt. Không nên tùy tiện đổ nước quá nóng vào những loại bình không được thiết kế để chứa nước nóng.

5. Uống trực tiếp từ bình hoặc đưa cốc bẩn vào bình

Một số gia đình dùng chung một bình nước cho nhiều người nhưng lại có thói quen uống trực tiếp từ miệng bình.

Cách này làm tăng nguy cơ đưa vi khuẩn và các chất bẩn từ miệng vào phần nước còn lại.

Tương tự, nếu dùng cốc chưa được rửa sạch để múc nước hoặc đưa trực tiếp vào bình, nước cũng có thể bị nhiễm bẩn.

Tốt nhất nên rót nước ra cốc sạch khi uống. Với bình có vòi, cần giữ phần vòi sạch và hạn chế để tay chạm trực tiếp vào vị trí lấy nước.