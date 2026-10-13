Cách đuổi chuột đơn giản bằng 4 thứ có trong bếp

Chuột có khứu giác rất nhạy. Chúng dựa vào mùi để tìm thức ăn, nhận biết nguy hiểm và xác định đường đi. James Copley, Giám đốc của Copley Pest Solutions (công ty kiểm soát và phòng ngừa dịch hại của Anh), cho biết chính đặc điểm này có thể được tận dụng để đuổi chuột bằng những nguyên liệu sẵn có trong nhà.

“Chuột có khứu giác rất phát triển. Chúng dùng mùi để tìm thức ăn, phát hiện kẻ săn mồi và định hướng. Vì vậy, chúng ta có thể tận dụng những nguyên liệu có mùi mạnh để hạn chế chuột xâm nhập”, ông nói.

Đuổi chuột bằng 4 nguyên liệu có trong bếp

Dưới đây là 4 nguyên liệu đơn giản được ông James Copley gợi ý.

1. Trà bạc hà

Dùng bạc hà để đuổi chuột (Ảnh: Serious Eats)

Mùi bạc hà mạnh có thể khiến chuột khó chịu và tránh xa khu vực có mùi này.

Cách đơn giản nhất là đặt túi trà bạc hà khô trong tủ bếp, phía sau thiết bị gia dụng, gần cửa ra vào hoặc những nơi thường thấy chuột xuất hiện. Nếu muốn mùi đậm hơn, có thể nhỏ tinh dầu bạc hà vào bông rồi đặt tại các vị trí tương tự.

Ông Copley cho biết mùi bạc hà có thể lưu lại trong một thời gian, nhưng khi mùi nhạt dần thì nên thay túi trà hoặc bông mới để duy trì tác dụng đuổi chuột.

2. Bột ớt

Bột ớt hoặc ớt cayenne cũng có thể dùng để tạo “hàng rào mùi” quanh những vị trí chuột thường đi qua. Capsaicin - hợp chất tạo vị cay trong ớt - có thể gây kích ứng đối với hệ hô hấp nhạy cảm của loài gặm nhấm.

Ông Copley khuyên rắc một lượng nhỏ bột ớt quanh các điểm chuột dễ chui vào như khe cửa, khu vực quanh đường ống hoặc dưới nhà kho.

Tuy nhiên, bột ớt cũng có thể gây kích ứng cho trẻ nhỏ và vật nuôi. Nếu trong nhà có trẻ em hoặc thú cưng, nên để nguyên liệu này ngoài tầm với hoặc chuyển sang cách đuổi chuột khác an toàn hơn.

3. Giấm trắng

Giấm trắng có mùi chua, mạnh nên cũng được dùng như một mẹo đuổi chuột tại nhà. “Mùi axit mạnh của giấm có thể khiến loài gặm nhấm tránh xa”, ông Copley cho biết.

Có thể thấm giấm trắng vào bông rồi đặt gần chân tường, cửa ra vào, khu vực quanh đường ống hoặc những nơi từng phát hiện dấu vết chuột.

Một cách khác là pha giấm trắng với nước theo tỷ lệ 1:1, cho vào bình xịt rồi phun tại các khu vực cần hạn chế chuột lui tới.

Mùi giấm sẽ giảm dần sau vài ngày, vì vậy cần xịt lại nếu muốn duy trì hiệu quả.

4. Đinh hương

Nụ đinh hương tươi (Ảnh: Sanita Spices UK)

Đinh hương có mùi mạnh nhờ chứa eugenol - hợp chất tạo nên hương thơm đặc trưng của loại gia vị này. Theo ông Copley, mùi đinh hương có thể làm gián đoạn những dấu mùi mà chuột sử dụng để định hướng, từ đó khiến chúng hạn chế xuất hiện tại khu vực đó.

Có thể rải một ít đinh hương nguyên nụ quanh các khe nhỏ, góc khuất hoặc điểm chuột có thể chui vào.

Nếu muốn mùi mạnh hơn, có thể dùng bông thấm dầu đinh hương. Khi mùi giảm, nên thay mới để tiếp tục hỗ trợ đuổi chuột.

Muốn đuổi chuột lâu dài, cần làm thêm những việc này

Các nguyên liệu có mùi mạnh chỉ giúp tạo môi trường mà chuột không ưa. Nếu trong nhà vẫn có nhiều thức ăn, chỗ trú ẩn và đường xâm nhập, chuột vẫn có thể quay lại.

Ông Copley nhấn mạnh, phòng ngừa vẫn là cách quan trọng nhất để hạn chế chuột.

Gia đình nên:

Bịt kín các khe hở, lỗ quanh cửa và đường ống.

Cất thực phẩm trong hộp kín, không để thức ăn rơi vãi.

Giữ bếp và khu vực chứa đồ sạch sẽ.

Dọn những đống đồ cũ, góc tối có thể trở thành nơi chuột trú ẩn.

Các túi trà bạc hà, bột ớt, bông thấm giấm hoặc đinh hương có thể đặt ở góc bếp, sau thiết bị gia dụng, gần chân tường, cửa ra vào, đường ống, nhà kho hoặc quanh thùng rác.

Nhìn chung, muốn đuổi chuột hiệu quả hơn, không nên chỉ dựa vào một mùi duy nhất. Kết hợp các mẹo trên với việc giữ nhà sạch, bảo quản thức ăn kín và chặn đường chuột xâm nhập sẽ giúp hạn chế chúng quay trở lại.

Nguồn: The Sun