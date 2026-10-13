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Hé lộ những hình ảnh về ngôi trường THCS công lập đang được xây mới tại phường Kim Liên, Hà Nội: Quá đẹp, quá hoành tráng!

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Không ít phụ huynh để lại bình luận hào hứng, chờ mong ngày ngôi trường mới đi vào hoạt động.

Cuối tháng 9 vừa qua, UBND phường Kim Liên (Hà Nội) đã chính thức khởi công dự án Trường THCS Kim Liên với tổng kinh phí 270,9 tỷ đồng.

Ngôi trường được quy hoạch đồng bộ nhằm đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm trên diện tích sàn hơn 18.300 m² (diện tích xây dựng gần 5.100 m²), tích hợp đầy đủ khối phòng học, phòng chức năng, nhà đa năng và khu thể thao ngoài trời.

Dự án vốn có nguồn gốc từ chủ trương đầu tư năm 2019 của HĐND quận Đống Đa. Từ ngày 1/7/2025, khi Hà Nội vận hành mô hình chính quyền hai cấp, UBND phường Kim Liên tiếp nhận quản lý và đẩy nhanh các bước pháp lý: điều chỉnh chủ trương (tháng 10/2025), phê duyệt dự án (tháng 3/2026) và thông qua thiết kế kỹ thuật vào tháng 6/2026 (chuyển tên từ THCS Đống Đa sang THCS Kim Liên) để kịp tiến độ khởi công.

Nguồn ảnh: Sunjin Việt Nam

Những hình ảnh phối cảnh của trường THCS Kim Liên khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều phụ huynh phải trầm trồ, kinh ngạc vì độ đẹp và hoành tráng. Không ít phụ huynh để lại bình luận hào hứng, chờ mong ngày ngôi trường mới đi vào hoạt động.

Được biết, công ty Sunjin Việt Nam là phía đảm nhiệm thiết kế kiến trúc trường THCS Kim Liên. Dự án xây dựng được giữ lại tối đa các mảng xanh hiện hữu. Kiến trúc mới của nhà trường được tổ chức để thích nghi với cảnh quan, gìn giữ những hàng cây lâu năm.

Theo Thanh Hương

Phụ Nữ Mới

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