Nhân sự của ông Phạm Nhật Vượng được đề cử giải thưởng Quả Cầu Vàng: Học Tiến sĩ ở Úc, là cựu sinh viên trường ĐH Bách khoa TP.HCM

Ngày 10/10 vừa qua Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ và tài năng trẻ (T.Ư Đoàn) công bố danh sách 17 ứng viên tiêu biểu được lựa chọn vào Top 20 Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2026 để xét chọn 10 gương mặt xuất sắc nhất nhận giải thưởng.

Đáng chú ý, TS Thái Mai Thành, giảng viên trường đại học VinUni (thuộc tập đoàn Vingroup) được đề cử trong lĩnh vực công nghệ robot và tự động hóa.

TS Thái Mai Thành

Theo thông tin từ VinUni, TS Thái Mai Thành hiện là Trợ lý giáo sư ngành Kỹ thuật Cơ khí, thuộc Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính của trường. Hướng nghiên cứu của ông tập trung vào Robotics; Hệ thống phẫu thuật tiên tiến; Công nghệ in sinh học; Thiết bị phản hồi xúc giác đeo được; Robot từ vật liệu mềm; Thiết bị y tế; Thiết kế mạch điện tử; Cảm biến từ vật liệu mềm; Điều khiển phi tuyến.

Trong công tác giảng dạy tại VinUni, TS Thành phụ trách các lĩnh vực gồm hệ thống nhúng, robot học và tự động hóa, cảm biến và bộ truyền động. Đây là những mảng kiến thức liên quan trực tiếp đến quá trình thiết kế, vận hành và điều khiển các hệ thống robot, từ phần cứng, khả năng thu nhận tín hiệu đến cơ chế thực hiện chuyển động.

Trước khi trở thành giảng viên tại VinUni, ông trải qua quá trình đào tạo liên ngành tại Việt Nam, Hàn Quốc và Australia. Năm 2016, ông tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Cơ điện tử, chương trình Tài năng, tại Trường Đại học Bách khoa TP HCM. Sau đó, ông theo học thạc sĩ ngành Kỹ thuật Hàng không vũ trụ tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), hoàn thành năm 2019.

Cùng năm, TS Thành nhận học bổng thuộc Chương trình Học bổng Khoa học và Công nghệ Vingroup dành cho đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài (VinScholar). Ông tiếp tục học tiến sĩ ngành Kỹ thuật Y sinh tại Đại học New South Wales (UNSW Sydney), Australia, và nhận bằng năm 2023.

TS Thái Mai Thành nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh tại Đại học New South Wales (UNSW), Úc.

Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, ông có thời gian làm nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Phòng thí nghiệm Robot Y sinh của UNSW Sydney từ tháng 2 đến tháng 8/2023, trước khi tiếp tục phát triển hướng nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực kỹ thuật tại VinUni.

Cho đến nay, TS Thành là tác giả hoặc đồng tác giả của hơn 30 bài báo được công bố trong các tạp chí và hội nghị quốc tế. Ông cũng đã nộp 3 bằng sáng chế quốc tế liên quan đến robot và cảm biến mềm, cho thấy nỗ lực mạnh mẽ trong việc chuyển hóa các kết quả nghiên cứu thành công nghệ ứng dụng.

Trong quá trình nghiên cứu, TS. Thành đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận, bao gồm Giải thưởng Báo cáo Hội nghị hay nhất tại hội thảo “Bio-inspired, Biomimetics, and Biohybrid (Cyborg) Systems” trong khuôn khổ EMBC Sydney năm 2023; Huy chương vàng (xếp hạng 1) trong số các sinh viên tốt nghiệp Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa TP. HCM năm 2016. Ngoài ra, Tiến sĩ còn hai lần giành Huy chương đồng tại Olympic Cơ học toàn quốc vào các năm 2013 và 2014.