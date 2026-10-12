Lời khuyên cho những gia đình để xô nước trong nhà vệ sinh 24/24

Ở nhiều gia đình, đặc biệt những nhà vẫn quen dùng gáo để dội rửa, một xô nước đầy gần như luôn có mặt trong nhà vệ sinh. Cách này tiện vì lúc nào cần cũng có nước dùng ngay, thậm chí còn giúp chủ động một lượng nước dự phòng khi nguồn nước gặp trục trặc. Tuy nhiên, nếu nhà bạn cũng thường xuyên để một xô nước trong nhà vệ sinh 24/24, có vài thói quen nhỏ nên thay đổi để vừa giữ được sự tiện lợi vừa hạn chế những rắc rối không đáng có.

1. Có trẻ nhỏ trong nhà, xô nước đầy cần được xử lý đầu tiên

Đây là điều đáng quan tâm nhất. Một chiếc xô tưởng không sâu nhưng vẫn có thể trở thành nguy cơ với trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ đang ở tuổi bò, tập đi và thích nghịch nước. Trẻ có thể cúi người vào xô, mất thăng bằng và không đủ khả năng tự thoát ra. Vì vậy, gia đình có trẻ nhỏ tốt nhất không nên để sẵn xô nước đầy trong khu vực trẻ có thể tiếp cận. Nếu cần trữ nước, nên dùng vật chứa có nắp chắc chắn và đặt ở vị trí an toàn, đồng thời hạn chế để trẻ nhỏ vào nhà vệ sinh một mình. Đây không phải chuyện vệ sinh hay thẩm mỹ mà là vấn đề an toàn cần ưu tiên trước tiên.

2. Nếu vẫn cần trữ nước, nên có nắp đậy

Xô nước mở miệng đặt lâu trong nhà vệ sinh dễ nhận bụi, tóc, nước bắn và chất bẩn từ môi trường xung quanh. Vì vậy, nếu gia đình có thói quen trữ nước để dội rửa hoặc đề phòng lúc mất nước, nên ưu tiên xô có nắp đậy thay vì để mặt nước hở suốt cả ngày. Điều này còn liên quan đến việc phòng muỗi. Theo Bộ Y tế, muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết thường đẻ trứng ở các dụng cụ chứa nước sạch hoặc tương đối sạch trong và quanh nhà, trong đó có xô, chậu. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân đậy kín các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Vì vậy, một xô nước đặt trong nhà vệ sinh cũng không nên để hở và bị bỏ quên trong thời gian dài.

3. Đừng chỉ châm thêm nước mới vào phần nước cũ

Một thói quen khá thường gặp là thấy xô vơi thì mở vòi châm thêm, cứ thế sử dụng hết ngày này sang ngày khác. Tiện thì có tiện, nhưng lâu dần thành xô nước không bao giờ được đổ hết và bản thân chiếc xô cũng chẳng mấy khi được cọ rửa. Nếu cần duy trì nước dự trữ, thỉnh thoảng nên dùng hết hoặc đổ phần nước cũ đi, sau đó cọ sạch thành và đáy xô trước khi lấy nước mới. Nếu thấy thành xô bắt đầu trơn nhớt, xuất hiện cặn hoặc đáy có chất bẩn thì càng nên vệ sinh ngay. Trữ nước không có nghĩa là để nguyên một xô nước vô thời hạn.

4. Không nên dùng nước trữ trong xô cho mọi mục đích

Một xô nước để hở trong nhà vệ sinh phù hợp hơn với những việc như dội bồn cầu hoặc vệ sinh sàn. Không nên vì thấy nước vẫn trong mà lấy để súc miệng, rửa mặt, rửa thực phẩm hay dùng cho những mục đích cần nước sạch. Nếu gia đình muốn dự trữ nước sinh hoạt sạch để dùng khi mất nước, hãy dùng dụng cụ chứa sạch, có nắp đậy và bảo quản riêng thay vì tận dụng xô nước vẫn đặt cạnh bồn cầu hoặc khu vực tắm rửa.

5. Đặt xô ở đâu cũng đáng để ý

Nhà vệ sinh vốn thường xuyên có nước trên sàn, thêm một chiếc xô lớn đặt ngay lối đi càng dễ gây vướng chân. Người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc người bước vào nhà vệ sinh ban đêm có thể khó quan sát và va phải xô. Nếu vẫn cần để xô nước thường xuyên, nên đặt sát một góc, tránh lối đi và khu vực đóng mở cửa. Gáo múc cũng nên để gọn, không vứt xuống sàn. Khi xô không còn cần thiết, tốt nhất đổ hết nước và úp khô thay vì để một ít nước dưới đáy ngày này qua ngày khác.

Không nhất thiết lúc nào nhà vệ sinh cũng phải có một xô nước đầy

Thực tế, nếu khu vực sinh sống đôi lúc mất nước, nguồn nước không ổn định hoặc gia đình vẫn thường xuyên dùng nước trong xô để dội rửa, việc chuẩn bị sẵn một lượng nước dự phòng vẫn có ích. Khi đó, điều quan trọng là chọn dụng cụ chứa phù hợp, có nắp đậy, vệ sinh thường xuyên và đặt ở vị trí an toàn.

Thế nhưng ở chiều ngược lại, nếu nguồn nước trong nhà ổn định, bồn cầu và vòi xịt đều hoạt động bình thường, chiếc xô gần như chẳng mấy khi được dùng tới thì mọi người không nhất thiết phải đổ đầy nước rồi để trong nhà vệ sinh từ ngày này sang ngày khác. Khi không cần dự trữ, có thể đổ hết nước, cọ sạch và úp xô cho khô; lúc nào thực sự cần mới lấy ra sử dụng. Vì vậy, xô nước không phải thứ mặc định phải có sẵn và đầy nước 24/24 trong mọi nhà vệ sinh. Có nhu cầu thì trữ đúng cách, còn không có nhu cầu thì để xô sạch, khô và gọn gàng sẽ hợp lý hơn.