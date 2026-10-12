Tài khoản ngân hàng bị đóng băng, người phụ nữ phát hiện khoản nợ 1,05 tỷ đồng

Ở tuổi 55, bà Zhou sống tại tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), vẫn phải làm công việc vệ sinh để trang trải cuộc sống. Còn chồng bà - ông Chen Fanggui, 57 tuổi, sức khỏe ngày càng suy giảm, chỉ có thể làm những công việc chân tay đơn giản. Cuộc sống vốn đã khó khăn của gia đình càng trở nên chật vật hơn khi tài khoản ngân hàng của bà bất ngờ bị đóng băng, tiền trợ cấp sinh hoạt dành cho người thu nhập thấp cũng bị khấu trừ. Từ sự việc này, bà phát hiện chồng mình đang vướng vào khoản vay 300.000 NDT (khoảng 1,05 tỷ đồng) mà bà toàn không hay biết.

Đầu tháng 8/2026, bà Zhou tìm đến chuyên mục hỗ trợ người dân của tờ báo địa phương để phản ánh sự việc. Bà cho biết ngay từ tháng 1 cùng năm, bà đã phát hiện thẻ ngân hàng không thể sử dụng để thanh toán khi đi mua sắm. Sau đó, bà tiếp tục phát hiện tiền trợ cấp được chuyển vào thẻ an sinh xã hội của mình cũng bị khấu trừ.

Sao kê ngân hàng cho thấy ngày 10/2, số tiền 683 NDT (khoảng 2,39 triệu đồng) trong thẻ an sinh xã hội của bà đã bị trừ, trong khi khoản trợ cấp hàng tháng bà nhận được chỉ là 635 NDT (khoảng 2,22 triệu đồng). Với một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đây vốn là khoản tiền dùng để duy trì những nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Việc số tiền ít ỏi này bị khấu trừ khiến bà Chu lo lắng không biết gia đình sẽ xoay xở ra sao.

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Khi tìm hiểu nguyên nhân, bà mới biết chồng mình từng vay 300.000 NDT (khoảng 1,05 tỷ đồng) tại chi nhánh Tháp Thành thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc ở huyện Nam Xương vào năm 2021. Khoản vay được đăng ký dưới hình thức tín dụng hỗ trợ sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, với mục đích xoay vòng vốn.

Điều khiến bà Zhou khó hiểu là gia đình không có hoạt động sản xuất, kinh doanh quy mô lớn. Ông Trần trước đây chỉ làm những công việc thời vụ, còn diện tích đất canh tác của gia đình chỉ khoảng hai mẫu. Tài sản đáng kể nhất của họ là căn nhà hai tầng rộng 80m2, đã được xây dựng từ nhiều năm trước. Gia đình cũng không sở hữu máy móc nông nghiệp cỡ lớn hay phương tiện có giá trị cao. Bà đặt câu hỏi vì sao ngân hàng có thể phê duyệt khoản vay lớn như vậy cho một hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế hạn chế.

Về phía chồng bà - ông Chen Fanggui lại phủ nhận việc chủ động vay số tiền 300.000 NDT (khoảng 1,05 tỷ đồng) như cách khoản vay được ghi nhận. Ông kể rằng khi đó, em trai cùng một cán bộ thôn đã vận động ông tham gia vay vốn, nói rằng ngân hàng có hạn mức và mỗi người có thể vay 30.000 NDT (khoảng 105 triệu đồng). Theo lời ông, những người vận động còn nói rằng ông không cần lo việc trả lãi hay trả gốc, chỉ cần đứng ra vay giúp.

Tuy nhiên, hồ sơ vay vốn lại thể hiện những thông tin khác. Đơn đăng ký vay ngày 8/3/2021 ghi tổng tài sản gia đình là 600.000 NDT (khoảng 2,1 tỷ đồng), không có khoản nợ nào, thu nhập hàng năm đạt 186.000 NDT (khoảng 651 triệu đồng) và chi phí hoạt động hàng năm là 131.000 NDT (khoảng 458,5 triệu đồng). Đáng chú ý, hồ sơ có chữ ký mang tên vợ chồng ông, văn bản cam kết cùng trả nợ cũng có chữ ký này.

Bà Zhou khẳng định mình không hề biết về khoản vay, càng không ký giấy cam kết trả nợ. Bà cũng bác bỏ thông tin gia đình vay tiền để phục vụ hoạt động chăn nuôi, sản xuất như hồ sơ ghi nhận. Theo bà, chỉ cần hỏi những người sống trong thôn cũng có thể biết hoàn cảnh thực tế của gia đình.

Những nghi vấn không chỉ dừng lại ở việc ai đã ký giấy tờ. Theo thông tin Ngân hàng cung cấp, khoản vay 300.000 NDT (khoảng 1,05 tỷ đồng) được giải ngân từ ngày 8/3/2021, đến hạn ngày 14/3/2024. Trong ba lần sử dụng khoản vay, hai lần đầu, vào năm thứ nhất và năm thứ hai, đều được hoàn trả khi đến hạn. Đến lần thứ ba, khoản vay phát sinh tình trạng quá hạn.

Sự việc đặt ra câu hỏi về quy trình thẩm định trước khi cho vay, tính xác thực của chữ ký và việc giám sát dòng tiền sau giải ngân.

Sau khi khiếu nại lên cơ quan chức năng, thẻ an sinh xã hội gắn với khoản trợ cấp của bà Zhou đã được mở khóa. Dù vậy, khoản nợ 300.000 NDT (khoảng 1,05 tỷ đồng) vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Bà cho biết sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc đến cơ quan quản lý có thẩm quyền để làm rõ quá trình xét duyệt, chữ ký trong hồ sơ và người thực sự sử dụng tiền vay. Với gia đình vốn sống dựa vào lao động thời vụ và trợ cấp xã hội, việc xác định trách nhiệm đối với khoản nợ này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

(Nguồn: newspaper.jxnews.com.cn)