Vần tiếng Việt khiến phụ huynh "loạn não" nhất lúc này: Nghĩ mãi không ra ghép được với từ nào!

Mỗi mùa con sắp bước vào lớp 1, các bậc phụ huynh lại được phen "dở khóc dở cười" khi đồng hành cùng con trên chặng đường chinh phục con chữ. Không chỉ dừng lại ở toán học hay những bài tập đọc cơ bản, đôi khi chỉ một vần tiếng Việt nhỏ trên bảng vần cũng đủ sức làm "loạn não" cả một hội nhóm phụ huynh.

Mới đây, hình ảnh chụp lại bảng vần lớp 1 với sự xuất hiện của vần "oao" đã nhanh chóng châm ngòi cho một làn sóng bàn luận rôm rả trên mạng xã hội vì đọc kiểu gì cũng thấy... sai sai.

Chị cho biết đang dạy trẻ tiền tiểu học nhưng không biết phải dạy ra sao với vần oao này. (Ảnh Ngoclann194)

Cụ thể, một phụ huynh đã đăng tải bài viết kèm theo tiếng thở dài bất lực khi cùng con học bài. Chị cho biết đang dạy trẻ tiền tiểu học nhưng không biết phải dạy ra sao với vần oao này. Ngay lập tức, bài viết thu hút hàng loạt bình luận tương tác từ các phụ huynh khác.

Theo hướng dẫn đánh vần chuẩn của giáo viên đối với vần này là ghép lần lượt các âm: oa - o - oao (hoặc đọc kéo dài âm o để ra vần oao). Nhiều người lớn lâu năm không tiếp xúc với sách giáo khoa tiểu học nay nhìn lại bỗng thấy hoang mang, tự hỏi không biết ngày xưa mình có học qua vần này hay không.

Ví dụ có vần oao:

• ngoao (trong từ ngoao ngoao - tiếng mèo kêu)

• nguều ngoào (có tiếng ngoào)

• ngoáo (trong ngoáo ộp, ngoáo mắt)

• ngoạo (trong ngoạo mạn)

Các từ ngữ thường gặp

• Ngoao ngoao: Tiếng kêu của con mèo.

• Nguều ngoào: Nét chữ hoặc hình vẽ viết cẩu thả, không rõ ràng.

• Ngoáo ộp: Nhân vật tưởng tượng dùng để dọa trẻ con.

Theo hướng dẫn đánh vần chuẩn của giáo viên đối với vần này là ghép lần lượt các âm: oa - o - oao (hoặc đọc kéo dài âm o để ra vần oao (Ảnh: Thanh Nấm)

Bên cạnh việc theo sát chương trình học trên lớp, phụ huynh hoàn toàn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ các kênh học tập trực tuyến uy tín để cùng con vượt qua những vần khó hay các bài học học kỳ mới. Sự phát triển của các nền tảng số hiện nay mang đến nhiều lựa chọn học tập trực quan, giúp trẻ không còn cảm thấy khô khổ hay áp lực trước những bài học đầu đời.

Ngoài ra, cha mẹ có thể tham khảo thêm các bài giảng điện tử trên hệ thống cổng luyện thi trực tuyến, ứng dụng học tiếng Việt tương tác hoặc các hội nhóm giáo viên tiểu học trên mạng xã hội. Việc linh hoạt kết hợp các kênh tham khảo này không chỉ giúp phụ huynh tháo gỡ những thắc mắc về phương pháp dạy học mới mà còn biến mỗi giờ học tại nhà của con thành những trải nghiệm nhẹ nhàng, thú vị.

Dù gây ra không ít phút giây "cười ra nước mắt" và khiến nhiều phụ huynh phải "vò đầu bứt tai", những tình huống dở khóc dở cười này lại là một phần đáng nhớ trong hành trình cùng con cắp sách đến trường. Qua đó mới thấy, để dạy được con trẻ ê a từng chữ cái, các bậc làm cha làm mẹ đôi khi cũng phải "nhập học" lại từ đầu, vừa thương con vừa tự nhắc bản thân phải thật kiên nhẫn trước kho tàng tiếng Việt phong phú và đầy bất ngờ.