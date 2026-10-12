Một cơ quan giáo dục tuyển 5.489 nhân viên, hơn 809.000 người đăng ký: Chỉ cần học hết lớp 8, thí sinh phải đi dép, không được đi giày

Hơn 809.000 hồ sơ đăng ký cho 5.489 vị trí

Theo hãng thông tấn PTI, ngày 8/3/2026, Ủy ban Dịch vụ Trường học Tây Bengal (WBSSC) tổ chức kỳ thi tuyển nhân viên nhóm D, tức nhóm lao động không trực tiếp giảng dạy tại các trường được chính quyền hỗ trợ kinh phí, thay vào đó là các công việc phục vụ, hỗ trợ hoạt động thường ngày tại trường học.

Đợt tuyển dụng nhằm bổ sung 5.489 vị trí, trong khi số hồ sơ đăng ký lên tới khoảng 809.000. Như vậy, tính trung bình có khoảng 147 người cạnh tranh một suất tuyển dụng. Theo quy định tuyển dụng, ứng viên chỉ cần hoàn thành chương trình lớp 8 tại cơ sở giáo dục được công nhận hoặc có trình độ tương đương. Tuy nhiên, điều kiện học vấn đơn giản không đồng nghĩa quá trình tuyển chọn dễ dàng.

Hơn 809.000 người đăng ký kỳ thi tuyển 5.489 nhân viên phục vụ tại các trường học ở bang Tây Bengal (Ấn Độ), dù yêu cầu học vấn chỉ ở mức lớp 8 (Ảnh Hans India)

Kỳ thi diễn ra đồng loạt tại 1.707 địa điểm trên toàn bang Tây Bengal, bắt đầu lúc 12 giờ trưa và kết thúc lúc 13 giờ 20 phút ngày 8/3. Trong 80 phút, các ứng viên phải hoàn thành bài kiểm tra gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, tương ứng tổng điểm 40.

Nội dung đề thi tập trung vào ba nhóm kiến thức chính gồm kiến thức chung, số học và khả năng suy luận. Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng hệ thống đọc dấu quang học, thay vì trả lời trực tiếp trên máy tính.

Bên cạnh những con số về tỷ lệ chọi, quy định liên quan đến trang phục khi bước vào phòng thi cũng trở thành chi tiết khiến nhiều người bất ngờ. Đó là quy định thí sinh bắt buộc đi dép thay giày.

Theo The Telegraph, trước kỳ thi, Ủy ban Dịch vụ Trường học Tây Bengal đã ban hành hướng dẫn yêu cầu thí sinh không được mang giày kín hoặc bốt vào phòng thi. Thay vào đó, tất cả phải sử dụng dép hoặc sandal, những loại giày dép hở giúp nhân viên coi thi dễ dàng kiểm tra. Quy định này được áp dụng không chỉ với kỳ tuyển nhân viên phục vụ nhóm D ngày 8/3 mà còn với kỳ tuyển nhân viên hành chính nhóm C diễn ra trước đó một tuần.

Ông Siddhartha Majumdar, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Trường học Tây Bengal, cho biết việc kiểm tra giày kín có thể gây khó khăn trong quá trình kiểm soát an ninh tại các điểm thi. Theo ông, quy định mới nhằm ngăn chặn thí sinh giấu điện thoại di động hoặc các thiết bị điện tử bên trong giày để gian lận.

Một quan chức khác của ủy ban cho biết trước đó từng xuất hiện những trường hợp thí sinh bị nghi giấu thiết bị trong giày và sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo để tìm đáp án trong các kỳ kiểm tra. Đây cũng là lý do cơ quan tuyển dụng quyết định siết chặt việc kiểm soát những vật dụng tưởng chừng rất bình thường.

Không chỉ giày kín, đồng hồ đeo tay, điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử khác đều bị cấm mang vào phòng thi. Các vật dụng bị cấm phải được gửi tại khu vực quy định trước khi thí sinh vào phòng thi.

Thí sinh cũng không được đeo đồ trang sức hoặc mang theo vật dụng bằng kim loại. Những vật dụng được phép sử dụng gồm bút có thân trong suốt và chai nước trong suốt.

Thí sinh bắt buộc phải đi dép hoặc sandal thay vì giày kín khi vào phòng thi, nhằm ngăn chặn hành vi giấu thiết bị điện tử để gian lận (Ảnh India Today)

Theo The Telegraph, quy định đi dép đã khiến một số ứng viên phản ứng, đặc biệt là những người phải di chuyển quãng đường dài để đến địa điểm thi. Họ cho rằng việc bắt buộc sử dụng dép hoặc sandal có thể gây bất tiện khi đi lại. Tuy nhiên, phía cơ quan tuyển dụng nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất là bảo đảm tính minh bạch và ngăn chặn gian lận.

Một chi tiết đáng chú ý khác là kỳ thi này diễn ra trong bối cảnh ngành giáo dục Tây Bengal đang thực hiện quá trình tuyển dụng lại nhân sự sau vụ bê bối liên quan đến kỳ tuyển dụng năm 2016.

Theo PTI, Tòa án Tối cao Ấn Độ trước đó đã ra phán quyết hủy kết quả tuyển dụng của khoảng 26.000 giáo viên và nhân viên không trực tiếp giảng dạy vì những sai phạm trong quá trình tuyển chọn. Trong đợt thi mới, khoảng 2.000 nhân viên nhóm D từng bị ảnh hưởng bởi phán quyết nhưng không bị xác định có hành vi sai phạm cũng được phép tham gia.

Nguồn: Jargan Josh