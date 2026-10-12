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Công an phát thông báo tới những ai có giao dịch chuyển tiền với nội dung sau

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Theo Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng liên tục sử dụng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an để đe dọa, yêu cầu người dân chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Điển hình là trường hợp ông Bùi Văn B., trú tại xóm Khộp Đèn, xã Ngọc Sơn, đến Phòng giao dịch Bưu điện Lạc Sơn để chuyển 300 triệu đồng cho một người lạ. Nhận thấy giao dịch có dấu hiệu bất thường, nhân viên bưu điện đã nhanh chóng thông báo cho Công an xã Lạc Sơn để phối hợp xác minh.

Qua làm việc, ông B. cho biết trước đó nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Bộ Công an, thông báo con trai ông đang bị điều tra và có thể đối mặt với án tử hình nếu không nộp tiền để “chạy án”. Lo sợ cho con, ông B. đã vay mượn tiền và chuẩn bị chuyển theo yêu cầu của đối tượng. Sau khi được lực lượng Công an giải thích, cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo, ông B. đã dừng giao dịch, bảo toàn số tiền 300 triệu đồng.

Tương tự, ông Quách Văn H., trú tại xóm Độc Lập, xã Lạc Sơn, cũng nhận được cuộc gọi từ đối tượng giả danh cán bộ Công an, đe dọa và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng để tránh bị khởi tố. Khi ông H. đến bưu điện thực hiện giao dịch, nhân viên phát hiện dấu hiệu nghi vấn và thông báo cho Công an xã Lạc Sơn. Lực lượng Công an đã kịp thời xác minh, giải thích, giúp ông H. nhận diện thủ đoạn lừa đảo và không chuyển tiền cho đối tượng.

Công an xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ kịp thời ngăn chặn hai vụ lừa đảo, bảo vệ tài sản cho người dân

Lực lượng chức năng cho biết các đối tượng lừa đảo thường khai thác tâm lý lo lắng, sợ hãi của người dân, dựng lên những tình huống liên quan đến pháp luật để gây áp lực, buộc nạn nhân chuyển tiền. Từ các vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát hoặc Tòa án yêu cầu chuyển tiền để giải quyết vụ án.

Khi gặp tình huống nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền theo hướng dẫn; đồng thời liên hệ ngay Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ

Theo Kim Linh

Phụ Nữ Mới

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