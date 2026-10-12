Phụ nữ đừng quá tiết kiệm: Sau tuổi 40 thường xuyên ăn 3 món này giúp bổ sung estrogen, da mịn hơn và ngày càng trẻ

Đối với phụ nữ trên 40 tuổi, những thay đổi dễ nhận thấy nhất là da khô, da xỉn màu và mệt mỏi hơn. Điều này thực chất có liên quan đến sự suy giảm dần dần nồng độ estrogen. Estrogen có tác động trực tiếp đến da. Nó giúp duy trì lượng collagen, độ dày của da và độ ẩm. Thay vì chi nhiều tiền cho các sản phẩm chăm sóc da, tốt hơn hết là nên bổ sung thêm các loại thực phẩm "tăng cường estrogen tự nhiên" vào chế độ ăn uống của bạn.

3 món sau đây rất dễ tìm mua và giá cả phải chăng. Đừng quá tiết kiệm; hãy ăn chúng luân phiên để có làn da mịn màng và khỏe mạnh.

Đậu đen là thực phẩm giàu chất xơ, protein thực vật và các hợp chất chống oxy hóa. Khoai lang cung cấp carbohydrate, chất xơ và beta-carotene, tiền chất vitamin A có vai trò đối với sức khỏe làn da. Trong khi đó, thịt gà ác bổ sung protein cùng nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể.

Kết hợp những nguyên liệu này trong một món canh giúp bữa ăn thêm đa dạng dinh dưỡng, phù hợp với những người muốn chăm sóc sức khỏe từ bên trong mà không cần sử dụng nguyên liệu đắt đỏ.

Cách chế biến: Đậu đen rửa sạch, ngâm trước vài giờ để rút ngắn thời gian nấu. Gà ác làm sạch, có thể chặt miếng vừa ăn. Khoai lang gọt vỏ, cắt khúc. Cho đậu đen và gà vào nồi cùng lượng nước vừa đủ, ninh đến khi nguyên liệu gần mềm rồi thêm khoai lang, tiếp tục nấu chín. Nêm gia vị vừa phải, tránh cho quá nhiều muối.

Món canh nên được dùng như một phần của bữa ăn cân bằng. Người mắc bệnh thận mạn hoặc phải kiểm soát lượng kali, phospho cần hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về khẩu phần phù hợp.

2. Tôm hấp đậu phụ

Nếu muốn có một món ăn thanh nhẹ, dễ chuẩn bị, tôm hấp đậu phụ là lựa chọn đáng cân nhắc. Tôm cung cấp protein cùng một số khoáng chất, còn đậu phụ được làm từ đậu nành, chứa protein thực vật và isoflavone.

Isoflavone trong đậu nành thường được gọi là phytoestrogen, tức hợp chất thực vật có khả năng tương tác với các thụ thể estrogen trong cơ thể. Tuy nhiên, tác động của chúng không giống hormone estrogen của con người và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vì vậy, không nên xem đậu phụ như một loại thực phẩm có thể thay thế hormone hoặc điều trị tình trạng suy giảm estrogen.

Cách chế biến: Tôm tươi bóc vỏ, bỏ chỉ lưng và rửa sạch. Đậu phụ cắt miếng vừa ăn, xếp vào đĩa cùng tôm, thêm một chút gừng thái sợi và hành lá. Hấp đến khi tôm chín hoàn toàn, sau đó nêm gia vị vừa ăn. Có thể thêm rau xanh trong bữa ăn để tăng lượng chất xơ và đa dạng vi chất.

Ưu điểm của món ăn này là cách chế biến đơn giản, không cần sử dụng nhiều dầu mỡ. Tuy nhiên, người có tiền sử dị ứng tôm cần tránh món ăn này; người phải hạn chế natri nên chú ý lượng nước mắm hoặc nước tương sử dụng.

3. Đậu nành hầm chân giò heo

Đậu nành là một trong những nguồn thực phẩm giàu isoflavone, đồng thời cung cấp protein, chất xơ và một số khoáng chất. Chân giò heo bổ sung protein và collagen có nguồn gốc động vật, nhưng cũng chứa chất béo và có thể cung cấp nhiều năng lượng nếu ăn với khẩu phần lớn.

Sự kết hợp giữa hai nguyên liệu tạo nên món hầm quen thuộc, có thể góp phần bổ sung protein cho cơ thể. Dù vậy, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định ăn chân giò hầm sẽ giúp cơ thể tăng sản xuất collagen ở da hoặc làm mờ nếp nhăn. Collagen trong thực phẩm sẽ được tiêu hóa thành các peptide và axit amin, sau đó cơ thể sử dụng tùy theo nhu cầu.

Cách chế biến: Đậu nành ngâm mềm, rửa sạch. Chân giò làm sạch, chần sơ qua nước sôi rồi rửa lại. Cho chân giò và đậu nành vào nồi, thêm nước, gừng và các gia vị phù hợp. Hầm đến khi thịt mềm, đậu chín bở. Nên hớt bớt lớp mỡ nổi trên bề mặt và nêm nhạt.

Do chân giò có thể chứa nhiều chất béo bão hòa và năng lượng, chị em không cần ăn món này quá thường xuyên với mục đích làm đẹp. Có thể thay thế bằng cá, thịt gia cầm bỏ da, trứng hoặc các loại đậu để đa dạng nguồn protein.

Dưỡng nhan từ bên trong: Đừng chỉ trông chờ vào estrogen

Một chế độ ăn hỗ trợ sức khỏe làn da không nhất thiết phải có những thực phẩm đắt tiền hay được quảng cáo là tăng nội tiết tố. Điều quan trọng hơn là ăn đa dạng, đủ năng lượng và cung cấp đầy đủ protein, chất béo tốt, vitamin cùng khoáng chất.

Phụ nữ có thể luân phiên sử dụng các loại đậu, đậu phụ, cá, tôm, trứng, rau xanh, trái cây và các loại hạt trong thực đơn hằng ngày. Vitamin C từ ổi, cam, kiwi hoặc ớt chuông cũng cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen của cơ thể. Bên cạnh đó, nên hạn chế thuốc lá, tránh phơi nắng quá mức, sử dụng kem chống nắng phù hợp và duy trì giấc ngủ đầy đủ.

Nếu da đột ngột khô, ngứa hoặc thay đổi rõ rệt, đồng thời xuất hiện rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa hay mất ngủ, chị em nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá nguyên nhân. Không nên tự ý dùng viên uống estrogen, isoflavone liều cao hoặc các sản phẩm được quảng cáo là tăng nội tiết tố chỉ vì muốn cải thiện làn da.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Sohu)