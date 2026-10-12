Loại hải sản bán đầy chợ Việt, được Hàn Quốc không tiếc tiền mua: Ăn ngon còn tốt từ tim đến não, xương khớp

Mỗi lần ra chợ hay ghé siêu thị, người tiêu dùng Việt không khó để tìm mua bạch tuộc tươi ngon với mức giá tương đối dễ chịu so với nhiều dòng hải sản giàu dinh dưỡng khác. Dù quen thuộc trên mâm cơm gia đình, ít ai ngờ loại hải sản này lại đang khẳng định vị thế bứt phá trên bản đồ xuất khẩu, chinh phục cả những quốc gia nổi tiếng khắt khe trong ẩm thực.
Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Hàn Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu mực, bạch tuộc lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026, với kim ngạch đạt 87 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 37% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này. Riêng thị trường Hàn Quốc đóng góp thêm khoảng 12 triệu USD so với cùng kỳ, trở thành nguồn tăng trưởng lớn nhất trong giai đoạn này.
Sở dĩ bạch tuộc Việt Nam được người tiêu dùng xứ kim chi ưa chuộng là nhờ chất lượng thịt dai giòn, vị ngọt đậm đà tự nhiên từ vùng biển nhiệt đới. Tại Hàn Quốc, bạch tuộc là nguyên liệu "linh hồn" cho các món ăn đường phố đến nhà hàng cao cấp như bạch tuộc xào cay (Nakji bokkeum), lẩu bạch tuộc hay bạch tuộc sống uống cùng rượu soju. Để đứng vững tại thị trường này, các doanh nghiệp Việt Nam phải giải quyết bài toán quản lý khai thác bền vững, kiểm soát hồ sơ nguyên liệu, chống khai thác IUU và nâng cao công nghệ bảo quản để đáp ứng các quy định kiểm soát chất lượng khắt khe.
Bạch tuộc: Chứa "kho" dưỡng chất dồi dào, tốt toàn diện cho cơ thể
Không chỉ khẳng định giá trị kinh tế bứt phá, dưới góc độ y khoa và dinh dưỡng, bạch tuộc còn sở hữu bảng thành phần khiến nhiều người phải bất ngờ.
Theo phân tích dinh dưỡng, trong 100g thịt bạch tuộc đã được nấu chín cung cấp khoảng 164 calo cùng hàm lượng protein dồi dào lên tới 29.82g. Nguồn đạm chất lượng cao này tương đương, thậm chí có thể cao hơn một số loại thịt đỏ, trong khi lượng chất béo lại rất thấp (chỉ khoảng 2.08g) và phần lớn là các axit béo không bão hòa Omega-3 có lợi cho sức khỏe. Bên cạnh đó, bạch tuộc chứa khoảng 4.4g carbohydrate.
Hệ dưỡng chất phong phú trong bạch tuộc cũng đáp ứng đáng kể nhu cầu hằng ngày của cơ thể:
- Axit béo Omega-3: Cung cấp khoảng 0.38g (gồm EPA và DHA), tương đương khoảng 20% lượng khuyến nghị hằng ngày.
- Vitamin B12: Cung cấp khoảng 36 µg, tương đương hơn 1.200% giá trị khuyến nghị hằng ngày.
- Selen: Đạt khoảng 89.6 mcg, tương đương khoảng 160% nhu cầu hằng ngày.
- Sắt: Cung cấp khoảng 9.54 mg.
- Canxi và Kali: Lần lượt đạt khoảng 106 mg canxi và 630 mg kali.
- Kẽm và Đồng: Cung cấp khoảng 3.36 mg kẽm cùng 0.739 mg đồng.
Nhờ mật độ vi chất ấn tượng, việc đưa bạch tuộc vào thực đơn hằng ngày đem lại nhiều tác động tích cực cho cơ thể. Nổi bật như:
1. Bảo vệ hệ tim mạch nhờ Omega-3
Hàm lượng axit béo Omega-3 trong bạch tuộc giúp giảm nồng độ triglyceride, cải thiện chức năng nội mạc mạch máu, hạn chế tiến triển xơ vữa động mạch, điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ mắc các biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ.
2. Hỗ trợ chức năng thần kinh và nhận thức
Sự kết hợp giữa Vitamin B12 dồi dào và Omega-3 giúp cải thiện chức năng nhận thức, tăng cường trí nhớ, giữ vai trò thiết yếu trong dẫn truyền thần kinh và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác.3.
3. Bảo vệ và duy trì sức khỏe xương khớp
Các chất khoáng thiết yếu như canxi, phốt pho và magie hỗ trợ duy trì cấu trúc và chức năng xương khớp, phòng ngừa loãng xương và giảm nguy cơ gãy xương ở người cao tuổi.
Bạch tuộc là loại hải sản quen thuộc, giàu dinh dưỡng trên mâm cơm Việt (Ảnh minh họa)
4. Tăng cường hệ miễn dịch
Hàm lượng cao các khoáng chất vi lượng như kẽm, selen và đồng góp phần tăng cường hoạt động của hệ thống miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, chống lại các tác nhân gây bệnh và hỗ trợ quá trình lành vết thương.
5. Hỗ trợ phát triển và phục hồi cơ bắp
Hàm lượng protein gần 30g đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng, phục hồi cơ bắp và tái tạo mô, đặc biệt quan trọng đối với người luyện tập thể thao, người sau chấn thương hoặc trong giai đoạn phục hồi bệnh lý.
Những lưu ý quan trọng khi chọn mua và chế biến bạch tuộc
Tuy bổ dưỡng nhưng không có nghĩa là bạn được phép ăn bạch tuộc vô tội vạ hay chế biến sai cách. Muốn ăn ngon mà vẫn nhận tối đa lợi ích sức khỏe, bạn cần lưu ý những điểm sau:
- Ăn với lượng vừa phải và kết hợp hợp lý: Thịt bạch tuộc rất giàu protein, ăn nhiều dễ gây khó tiêu, đầy bụng, nặng dạ dày. Bạn nên ăn với lượng vừa phải và kết hợp cùng các loại rau củ giàu Vitamin C để tăng cường hấp thu sắt, hoặc dùng kèm chất béo lành mạnh như dầu mè, dầu oliu để cơ thể hấp thu tốt hơn các vitamin tan trong dầu.
- Nhóm người không nên ăn hoặc cần hạn chế: Người bị dị ứng hải sản hoặc động vật thân mềm tuyệt đối không nên ăn để tránh nguy cơ nổi mề đay, khó thở hay sốc phản vệ. Người bị bệnh gout hoặc tăng axit uric máu nên hạn chế do bạch tuộc chứa hàm lượng purine ở mức trung bình (65 - 190 mg/100g). Người bị hen phế quản hoặc có cơ địa dị ứng cũng cần thận trọng vì hải sản có thể làm khởi phát cơn hen hoặc gây phản ứng quá mẫn.
- Chọn lựa và chế biến: Nên chọn mua bạch tuộc tươi mới có màu da sáng bóng, mắt trong, phần thịt đàn hồi khi chạm vào, tua dính chắc vào thân và có mùi đặc trưng của biển. Ưu tiên các phương pháp luộc hoặc hấp giúp giữ lại tối đa dưỡng chất và hạn chế dầu mỡ. Tuyệt đối không ăn bạch tuộc sống