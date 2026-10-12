Lời khuyên cho 3 con giáp cần đề phòng tiểu nhân, tránh thị phi trong tháng 9 âm

Trong tháng Mậu Tuất (tháng 9 âm lịch) năm Bính Ngọ, sự thay đổi của các ngôi sao chiếu mệnh mang đến không ít thách thức về mặt nhân sự và giao tiếp. Dưới đây là lời khuyên dành cho 3 con giáp cần đặc biệt nâng cao cảnh giác để phòng tránh tiểu nhân, né né thị phi và bảo toàn túi tiền của mình trong thời điểm này.

Con giáp tuổi Thìn: Tuất Thìn Xung Chiếu - Thị phi bủa vây

Bước vào tháng Mậu Tuất, người tuổi Thìn sẽ là con giáp phải đối mặt với cục diện Xung Thái Tuế trực diện, khiến vận trình cuộc sống gặp nhiều xáo trộn và áp lực đè nặng. Nguyên nhân cốt lõi là do địa chi của tháng xung khắc gay gắt với bản mệnh, tạo môi trường thuận lợi cho kẻ xấu tìm cách gây hớ hanh hoặc hạ thấp uy tín của bạn.

(Ảnh minh họa)

Môi trường công sở trở nên ngột ngạt hơn khi những lời đồn thổi vô căn cứ từ đâu ập đến, làm rạn nứt các mối quan hệ đồng nghiệp vốn đang tốt đẹp. Sự nóng nảy và cái tôi quá lớn trong giai đoạn này có thể khiến tuổi Thìn rơi vào cái bẫy tranh cãi do tiểu nhân giăng sẵn, đẩy bản thân vào thế bất lợi trước cấp trên.

Về mặt tài lộc, dòng tiền của tuổi Thìn có xu hướng sụt giảm và xuất hiện nhiều khoản chi phí phát sinh ngoài dự kiến làm thâm hụt quỹ tiết kiệm. Các kế hoạch hợp tác làm ăn dễ bị trì trệ do đối tác bất ngờ thay đổi ý định hoặc không giữ chữ tín như thỏa thuận ban đầu. Đây tuyệt đối không phải là thời điểm thích hợp để con giáp này mạo hiểm dốc vốn vào các dự án mới hay tham gia các trò chơi may rủi.

Việc cho vay mượn tiền bạc hoặc đứng ra bảo lãnh tài chính cho người khác cũng cần từ chối khéo léo để tránh nguy cơ mất trắng. Lời khuyên tốt nhất dành cho con giáp tuổi Thìn là hãy áp dụng chiến thuật phòng thủ, làm tốt việc của mình và hạn chế chia sẻ bí mật kinh doanh với người ngoài. Hãy rà soát lại toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán, thắt chặt chi tiêu hằng ngày để giúp bản thân an toàn vượt qua tháng xung khắc này.

Con giáp tuổi Dậu: Dậu Tuất Tương Hại - Cẩn trọng kết giao

Con giáp tuổi Dậu trong tháng 9 âm lịch này rơi vào cục diện Tương Hại, cảnh báo về một tháng làm việc đầy rẫy những cạm bẫy từ các mối quan hệ xã giao. Kẻ tiểu nhân có thể xuất hiện dưới danh nghĩa những người bạn thân thiết hoặc đối tác nhiệt tình nhằm tiếp cận và lợi dụng lòng tin của bạn.

(Ảnh minh họa)

Những thông tin nội bộ hoặc ý tưởng sáng tạo độc đáo của bạn có nguy cơ bị nẫng tay trên nếu bạn quá chủ quan và thiếu sự bảo mật cần thiết. Các dự án đang vận hành trơn tru bỗng chốc gặp trục trặc pháp lý hoặc bị khiếu nại vô cớ khiến bạn tốn nhiều thời gian và công sức giải quyết.

Tình hình tài chính của tuổi Dậu do đó cũng chịu tác động tiêu cực, nguồn thu nhập chính bấp bênh và không đạt được mức kỳ vọng như ban đầu. Con giáp này rất dễ bị lôi kéo vào các thương vụ đầu tư có vẻ ngoài hào nhoáng, cam kết lợi nhuận cao nhưng thực chất lại ẩn chứa rủi ro lừa đảo rất lớn.

Việc mua sắm ngẫu hứng theo cảm xúc nhằm giải tỏa căng thẳng cũng là nguyên nhân khiến ví tiền của bạn hao hụt nhanh chóng. Hãy cẩn trọng tối đa trước khi đặt bút ký kết bất kỳ văn bản, hợp đồng kinh tế nào trong khoảng thời gian nhạy cảm này. Lời khuyên cho con giáp này là làm việc gì cũng cần dựa trên giấy tờ pháp lý thực tế chứ không tin vào lời hứa suông của bất kỳ ai. Duy trì một cái đầu lạnh, thái độ khiêm tốn và thói quen tích lũy nghiêm túc sẽ là tấm khiên vững chắc bảo vệ tài sản của bạn.

Con giáp tuổi Sửu: Tuất Sửu Tương Hình - Phòng ngừa xích mích

Đối với người tuổi Sửu, tháng Mậu Tuất mang đến cục diện Tương Hình, nhắc nhở bạn cần đặc biệt lưu ý đến các vấn đề liên quan đến tranh chấp, pháp lý và thị phi công sở. Sự đố kỵ từ những kẻ tiểu nhân có thể biến những sơ hở nhỏ trong quá trình xử lý công việc của con giáp này thành những sai sót lớn để thổi phồng lên.

(Ảnh minh họa)

Bạn dễ gặp phải tình trạng công sức mình bỏ ra bị người khác phủ nhận hoặc chiếm đoạt, gây ức chế và mệt mỏi tinh thần. Khối lượng công việc tăng cao cùng áp lực thời gian dễ khiến bạn mất tập trung, dẫn đến những phán đoán thiếu chính xác về mặt tài chính. Phương diện tài lộc của tuổi Sửu trong tháng này tương đối ảm đạm, nguồn thu không tăng nhưng các khoản chi cho sức khỏe và cuộc sống lại có xu hướng tăng đột biến.

Các cơ hội kiếm tiền dù xuất hiện nhưng lại đi kèm với nguy cơ tranh chấp tài sản cao, không mang lại sự bình yên. Con giáp này nên tránh xa các hoạt động đầu tư mang tính chất lướt sóng nhanh hoặc mua bán những tài sản có giá trị lớn mà không rõ nguồn gốc. Việc quản lý chặt chẽ thẻ tín dụng, hạn chế vay mượn tiêu dùng là điều vô cùng cần thiết để duy trì sự cân bằng cho dòng tiền cá nhân. Lời khuyên cốt lõi là hãy học cách nhẫn nhịn, giữ khoảng cách an toàn với những người hay nói xấu sau lưng và tập trung chăm sóc các khách hàng uy tín lâu năm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm