Đi chợ thấy 3 loại rau này phải mua ngay: Tốt cho mắt, bổ gan, phòng bệnh dạ dày

Ăn không đủ rau củ, trong khi lại ăn quá nhiều thịt, thực phẩm chế biến sẵn… là những vấn đề dinh dưỡng phổ biến ở người trẻ hiện đại. Rau củ không chỉ tạo nên chế độ dinh dưỡng cân bằng, tốt cho tiêu hóa mà còn giúp bảo vệ, cải thiện sức khỏe.

Sau đây là 3 loại rau dù quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết rằng chúng vừa tốt cho mắt lại bổ gan, phòng bệnh dạ dày:

1. Cà rốt

Nhắc tới rau củ tốt cho mắt thì rất nhiều người sẽ nghĩ tới cà rốt đầu tiên. Cà rốt là một thực phẩm chứa nhiều chất đường, vitamin và muối khoáng, đặc biệt là vitamin C và caroten là chất tiền vitamin A, khi vào cơ thể sẽ chuyển thành vitamin A có tác dụng trên võng mạc mắt và giúp tăng thị lực.

Nhắc đến rau củ tốt cho mắt và gan, dạ dày thì không thể bỏ qua cà rốt (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, ăn quá nhiều cà rốt cũng có thể gây ra vàng da và vàng mắt. Chỉ nên ăn hoặc uống nước ép cà rốt 2 - 3 lần/tuần. Người lớn ăn khoảng 100g cà rốt/lần, trẻ em ăn khoảng từ 30 - 50g cà rốt/lần. Ngoài giá trị dinh dưỡng, cà rốt chứa sắt và vitamin A có tác dụng phòng và chữa thiếu máu. Điều này ảnh hưởng lớn tới hoạt động của mắt cùng nhiều cơ quan khác.

Cà rốt cũng rất tốt cho dạ dày. Thậm chí, loại củ này được coi là một trong những thực phẩm tự nhiên tốt nhất trong hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày. Bởi trong cà rốt chứa nhiều vitamin A giúp tăng cường chức năng đường ruột và dạ dày và tăng cường miễn dịch.

Các nghiên cứu còn chỉ ra cà rốt giúp sửa chữa niêm mạc dạ dày bị ảnh hưởng bởi axit dư thừa. Cho dù được chế biến dưới dạng nước trái cây, sinh tố xay nhuyễn hay salad, loại thực phẩm tuyệt vời này có thể kiểm soát các triệu chứng khó chịu như nóng rát và trào ngược axit, giảm tiêu chảy.

Đối với sức khỏe lá gan, cà rốt chứa nhiều flavonoid, beta-carotene và glutathione. Đây là những chất có khả năng hỗ trợ giúp gan thải độc tốt hơn và tăng cường chức năng gan.

2. Bông cải xanh

Bông cải xanh có chứa một chất hóa học gọi là sulforaphane, có đặc tính kháng khuẩn. Nó cũng chứa chất chống oxy hóa, có thể giúp bảo vệ chống lại bệnh ung thư. Vì lý do này, ăn mầm bông cải xanh có thể giúp giảm hoặc ngăn ngừa viêm dạ dày và giảm nguy cơ ung thư dạ dày. Bên cạnh đó, bông cải xanh rất giàu chất xơ nên đương nhiên sẽ hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Bông cải xanh tốt cho sức khỏe, còn chứa chất chống ung thư (Ảnh minh họa)

Theo nghiên cứu của Bệnh viện Johns Hopkins tại Mỹ, bông cải xanh có thể hỗ trợ sức khỏe của gan với các hợp chất tự nhiên như diindolylmethane và glucoraphanin. Các hợp chất này có liên quan tới đặc tính chống ung thư và hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của gan, cải thiện chức năng gan, giảm mỡ gan. Chúng không chỉ có ở mỗi bông cải xanh mà còn ở nhiều loại rau họ cải khác dù không nhiều bằng.

Loại rau này còn rất tốt cho mắt nhờ vào mức độ cao của carotenoid lutein và zeaxanthin. Chất beta carotene trong bông cải xanh cũng cực tốt cho đôi mắt của con người vì nó có tác dụng chống lại chứng thoái hóa điểm vàng và ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể. Nó còn giàu Vitamin C và vitamin A, là những chất dinh dưỡng quan trọng trong duy trì cũng như cải thiện thị lực, giảm mỏi mắt và khô mắt.

3. Rau chân vịt

Rau chân vịt có nhiều tên gọi khác nhau như rau bina, cải bó xôi… Đây là loại rau lá xanh có hàm lượng dinh dưỡng rất cao và tốt cho sức khỏe.

Hàm lượng glutathione khá dồi dào trong rau chân vịt được đánh giá là có thể hỗ trợ thúc đẩy hoạt động của các men giải độc gan rất tốt. Hàm lượng chlorophyll trong loại rau này hỗ trợ trung hòa các kim loại nặng, thanh lọc gan. Vitamin A, C, K cùng những chất chống oxy hóa khác góp phần đẩy lùi gốc tự do gây hại, thúc đẩy chữa lành tổn thương ở người xơ gan.

Rau chân vịt được ví như "cứu tinh" của gan, chế biến được nhiều món ngon miệng (Ảnh minh họa)

Với dạ dày, rau chân vịt rất giàu chất xơ, vitamin A, C, folic, sắt và canxi. Đối với những người bị bệnh trào ngược dạ dày. Tiêu thụ rau chân vịt có thể giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, giảm nguy cơ viêm loét dạ dày và cải thiện chức năng của hệ thống tiêu hóa.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ nhất là rau chân vịt cũng tốt cho mắt. Theo kết quả từ nhiều nghiên cứu và điển hình từ cuộc nghiên cứu tại Đại học Cambridge (Anh) đã chứng minh rằng rau chân vịt là nguồn cung cấp các chất beta-carotene, lutein và xanthene. Đây là những chất có lợi cho mắt, giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt vitamin A, ngứa mắt, loét giác mạc và khô mắt.

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