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Danh y 103 tuổi bật mí bí quyết sống thọ, nhất là điều số 1 thật đơn giản

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Ở tuổi 103, vị danh y khiến nhiều người tò mò khi chia sẻ 4 bí quyết sống thọ từ thiên nhiên, trong đó bí quyết số 1 được chú ý bởi sự đơn giản, dễ áp dụng và gắn liền với thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

Sống thọ, khỏe mạnh khi tuổi cao không chỉ phụ thuộc vào gen di truyền mà còn gắn liền với những thói quen sinh hoạt hằng ngày. Bí quyết sống thọ được cho là của vị danh y 103 tuổi thu hút sự chú ý bởi những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường, dễ thực hiện và không tốn kém.

Danh y Can Tổ Vọng, người Trung Quốc, sống minh mẫn, khỏe mạnh ở tuổi ngoài 100 nhờ duy trì lối sống điều độ, tinh thần lạc quan và thói quen vận động mỗi ngày. Những bí quyết dưỡng sinh giản dị của ông được đúc kết từ việc quan sát các loài vật trong tự nhiên.

Danh y 103 tuổi bật mí bí quyết sống thọ: 4 thói quen đơn giản, nhất là điều số 1 ai cũng làm được - Ảnh 1.

Danh y Can Tổ Vọng. Nguồn: Toutiao.

Theo bác sĩ Trần Tiểu Ninh, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), thầy của ông là danh y Can Tổ Vọng (1912-2015), người được phong tặng danh hiệu Quốc y Đại sư, danh hiệu cao quý của nền y học cổ truyền Trung Quốc.

Bắt đầu học y từ năm 17 tuổi, mở phòng khám ở tuổi 21, danh y Can có hơn 70 năm kinh nghiệm lâm sàng và là người tiên phong trong lĩnh vực tai mũi họng theo hướng Đông y. Ngay cả khi đã ngoài 90 tuổi, ông vẫn khám bệnh, đứng giảng dạy hàng giờ mà không tỏ ra mệt mỏi, đầu óc minh mẫn.

Bí quyết của ông không nằm ở những phương pháp cầu kỳ mà bắt nguồn từ cách sống gần gũi với thiên nhiên.

Luôn giữ tâm hồn vui vẻ tránh xa suy lo âu

Để có cuộc sống vui vẻ sống lâu, theo danh y Can, tâm trí đơn giản, trong sáng giúp con người giảm lo âu, tránh suy nghĩ phức tạp và hạn chế những cảm xúc tiêu cực. Sống chân thành, không toan tính hay cố chấp với những chuyện vụn vặt cũng giúp tinh thần thoải mái hơn.

Không kén chọn đồ ăn và không ăn quá nhiều

Vị danh y này cho rắng nên học cách ăn của kiến là bài học lớn cho con người. Một là không kén chọn đồ ăn, hai là không ăn quá nhiều. Miễn là thức ăn không gây hại cho cơ thể và tâm trí thì bất kể nó lạnh hay nóng, tinh hay thô, ngon ít hay nhiều đều không quan trọng.

Danh y Can khuyên nên duy trì chế độ ăn đa dạng, cân đối dinh dưỡng, ưu tiên thực phẩm phù hợp với nhu cầu cơ thể và tránh ăn quá no.

Theo ông, việc chạy theo những món ăn đắt tiền, lạ miệng hoặc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm có thể khiến chế độ ăn mất cân bằng. Thay vào đó, lựa chọn thực phẩm tươi ngon, sẵn có tại địa phương là cách thiết thực để chăm sóc sức khỏe.

Sống điềm đạm

Vị danh y này luôn giữ quan niệm chịu khó trước, hưởng thụ sau, không so sánh bản thân với người khác. Theo ông, bớt kỳ vọng thái quá, học cách chấp nhận những điều không thể thay đổi sẽ giúp tinh thần nhẹ nhõm, hạn chế căng thẳng trong cuộc sống.

Hãy sống năng động

Danh y Can đặc biệt coi trọng vận động thể chất và rèn luyện trí não. Ông có thói quen đi bộ đến nơi làm việc, leo cầu thang thay vì đi thang máy và ưu tiên đứng, di chuyển thay vì ngồi quá lâu.

Bên cạnh đó, ông duy trì sở thích đọc sách, nghiên cứu nhiều lĩnh vực như y học, lịch sử, văn học và triết học. Việc học hỏi suốt đời giúp ông tích lũy kiến thức, duy trì sự ham hiểu biết và khả năng tư duy.

Danh y Can cho rằng, việc giữ gìn sức khỏe thì "Hãy trung thực với chính mình". Nếu một người có thể sống đúng với bản chất của mình và làm việc chăm chỉ trong suốt cuộc đời, người đó sẽ gặt hái được những thành quả vĩ đại.

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PV

Người đưa tin tin

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