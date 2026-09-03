Giáo sư 100 tuổi tiết lộ 5 bí quyết sống thọ, ai cũng có thể làm

Dù đã 100 tuổi nhưng giáo sư Charley Pritchett vẫn đến giảng đường, ngồi học cùng những sinh viên trẻ và không ngừng tìm kiếm những điều mới mẻ. Với ông, bí quyết để sống lâu và hạnh phúc không nằm ở một chế độ ăn đặc biệt, mà ở cách mỗi người sống từng ngày.

Ông Charley Pritchett hiện sống tại cộng đồng hưu trí Azalea Trace, gần khuôn viên Đại học West Florida. Trước khi nghỉ hưu, ông từng giảng dạy tại Đại học Cincinnati và Đại học Xavier. Sau đó, ông cùng vợ, bà Sheila, chuyển tới Florida sinh sống.

Tại đây, hai người biết đến một chương trình dành cho cư dân Florida từ 60 tuổi trở lên, cho phép họ tham gia các khóa học tại nhiều trường đại học mà không phải trả học phí. Chính cơ hội ấy đã mở ra một chương mới trong cuộc đời Pritchett.

Đến nay, ở tuổi 100, ông đã hoàn thành 51 khóa học và vẫn dự định tiếp tục học. Ông tin rằng sự tò mò, ham học hỏi cùng những thói quen tích cực đã góp phần giúp mình duy trì một cuộc sống lâu dài và ý nghĩa.

Giáo sư Charley Pritchett không ngừng học hỏi những kỹ năng mới, tích cực vận động. Ảnh: Today.

Luôn khiêm tốn

Trong lớp học, Pritchett có thể lớn tuổi gấp đôi nhiều giảng viên. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ xem tuổi tác hay quá khứ làm giáo sư là lợi thế để áp đảo người khác.

Ông coi mình là một "vị khách" trong lớp, còn sinh viên mới là những người đang theo học và được đánh giá bằng điểm số. Vì vậy, ông chủ động lắng nghe và để các sinh viên tự do trình bày quan điểm.

Với Pritchett, việc bước vào lớp học không phải để chứng minh mình biết nhiều đến đâu, mà là để tiếp tục học hỏi.

Đừng ngừng học chỉ vì đã lớn tuổi

Một trong những khóa học yêu thích của ông Pritchett là "Phụ nữ trong thế giới Hồi giáo" mà ông từng học cùng vợ. Khóa học giúp cả hai thay đổi những định kiến trước đó về vai trò của phụ nữ trong các gia đình Hồi giáo.

Bà Sheila, người từng làm trong ngành quảng cáo và rất yêu thích việc học, qua đời cách đây 3 năm do các biến chứng của chứng mất trí nhớ. Sau đó, ông Pritchett vẫn tiếp tục học.

Từng có thời gian làm phát thanh viên thể thao, ông đặc biệt yêu thích khóa Xã hội học thể thao kéo dài 13 tuần. Tại cộng đồng hưu trí, ông còn học chơi billiard. Ở tuổi 100, ông vẫn tìm cho mình những điều chưa từng biết.

Giữ những mối quan hệ khiến mình vui vẻ

Pritchett không để tuổi tác trở thành rào cản trong việc kết bạn. Ông có một người bạn 58 tuổi. Hai người có nhiều điểm chung và thường xuyên cười cùng nhau về những điều mà cả hai cùng thấy thú vị.

Vị giáo sư này cũng duy trì mối quan hệ với những giáo sư, huấn luyện viên từng quen biết tại trường đại học.

Đặc biệt, tại cộng đồng hưu trí, Pritchett thậm chí thành lập một ban nhạc với những người nghỉ hưu khác. Ông bỏ ra 25 USD mua một chiếc trumpet, ôn lại kỹ năng âm nhạc từ thời trẻ và cùng 7 thành viên khác tạo nên một nhóm nhạc. Với ông, những cuộc trò chuyện, tiếng cười và hoạt động cùng người khác là một phần quan trọng của cuộc sống.

Luôn vận động

Pritchett vẫn duy trì thói quen tập thể dục đều đặn. Ông tận dụng các tiện ích tại Đại học West Florida, trong đó có bể bơi. Hai lần mỗi tuần, ông bơi khoảng 45 phút và đặc biệt mong chờ những buổi tập này. Điều đáng chú ý là ông không coi vận động như một nhiệm vụ bắt buộc. Ông thực sự yêu thích hoạt động mình đang làm. Có lẽ đó cũng là lý do giúp thói quen này trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống của ông thay vì một chế độ phải cố gắng duy trì.

Đừng quá ám ảnh về việc mình sẽ sống được bao lâu

Pritchett có tiền sử gia đình khá đặc biệt về tuổi thọ. Mẹ ông qua đời ở tuổi 101, ông nội cũng sống đến 101 tuổi, trong khi một người dì thọ tới 103 tuổi. Tuy nhiên, ông không dành quá nhiều thời gian để nghĩ về việc mình còn bao nhiêu năm nữa. Mỗi khi nghĩ đến cái chết, ông tự nhắc mình một điều rất giản dị "ai rồi cũng vậy."

Bí quyết sống thọ của ông Pritchett là thay vì lo lắng về tương lai ông tập trung vào những gì mình có thể làm hôm nay đến lớp, học một điều mới, vận động, gặp gỡ bạn bè và tận hưởng cuộc sống. Ở tuổi 100, ông vẫn hy vọng mình có thể sống thêm vài năm nữa.

Câu chuyện của giáo sư Pritchett không phải công thức bảo đảm cho tuổi thọ, nhưng ở tuổi 100, cách ông sống vẫn gợi nhắc một điều đáng giá chăm sóc sức khỏe không chỉ là ăn gì, mà còn là học hỏi, vận động, kết nối và biết tận hưởng những ngày đang có.