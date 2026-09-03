Tập đoàn Vingroup chi 1.044 tỷ đồng xây nhà, mở sổ tiết kiệm cho hơn 1.400 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 2/9

Hưởng ứng phong trào “Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ” do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 23/7/2026, Tập đoàn Vingroup đã đăng ký ủng hộ 11.000 tỷ đồng cho các hoạt động tri ân trên cả nước.

Đến nay, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã hoàn thành việc trao tặng quà tri ân tới tất cả Bà Mẹ Việt Nam anh hùng trên cả nước trước ngày 2/9/2026.

Chương trình tri ân quy mô lớn này có sự chủ trì của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng sự phối hợp của Bộ Nội vụ, UBND và MTTQ các địa phương trong việc rà soát, tổng hợp, đăng ký nhu cầu hỗ trợ bằng nhà ở hoặc bằng tiền theo đúng quy định.

Theo đó, Quỹ Thiện Tâm đã trao tặng quà tri ân tới 1.413 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng với tổng trị giá lên tới 1.044 tỷ đồng, đảm bảo từng phần quà được trao tới các Mẹ bằng sự trân trọng và chu đáo nhất.

Trong đó, 1.312 Mẹ đã nhận quà tri ân thông qua hình thức mở sổ tiết kiệm hoặc chuyển khoản. Bên cạnh đó, 101 Mẹ đăng ký nhận quà bằng hình thức xây nhà hoặc nhận căn hộ chung cư.

Sau khi hoàn thành chương trình trao quà tri ân tới các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng trên cả nước, Quỹ Thiện Tâm tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, triển khai trao quà tri ân tới các thương binh hạng 1/4 trên toàn quốc, để những món quà nghĩa tình kịp đến tay các thương binh nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2027.

Theo Vingroup, mỗi phần quà được trao là sự tri ân đối với các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước cho đất nước.