Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trầm trồ trước mức học phí trường con trai Ly Kute theo học: Hot mom Hà Nội đầu tư rất mạnh tay!

| | Sống

Ở tuổi 10, điều được nhiều người quan tâm không chỉ là diện mạo ngày càng trưởng thành của Khoai Tây mà còn là hành trình học tập và cuộc sống của cậu bé khi được mẹ đầu tư khá chỉn chu.

Không còn hoạt động nghệ thuật nhưng thời gian qua, Ly Kute (tên thật Nguyễn Khánh Ly, sinh năm 1990) vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Rời xa showbiz, cô tập trung kinh doanh các sản phẩm dành cho mẹ và bé, đồng thời lấn sân sang lĩnh vực bất động sản.

Ly Kute

Ly Kute luôn được khen là bà mẹ khéo dạy con. Không chỉ chăm lo cho con trai đủ đầy, cô còn khá mạnh tay đầu tư cho việc học tập và phát triển toàn diện của con. Được biết, ngay từ bậc mầm non, con trai lớn Khoai Tây đã được mẹ cho theo học tại một trường quốc tế.

Học phí lên đến nửa tỷ đồng/năm

Ngôi trường mà con trai Ly Kute theo học có hai lựa chọn chương trình là Chương trình Tích hợp và Chương trình Quốc tế, với mức học phí có sự chênh lệch.

Theo bảng học phí được công bố, ở lớp 4, học sinh thuộc Chương trình Tích hợp có mức học phí theo năm là 269,254 triệu đồng. Trong khi đó, nếu theo Chương trình Quốc tế, học phí dành cho nhóm lớp 4-5 là 530,729 triệu đồng/năm. Như vậy, riêng tiền học phí theo năm giữa hai chương trình có mức chênh khoảng 261,475 triệu đồng.

Ngoài học phí, học sinh còn có các khoản phí bắt buộc khác. Bảng thông tin của nhà trường ghi nhận phí kiểm tra đầu vào là 2,94 triệu đồng/học sinh. Phí đăng ký của Chương trình Tích hợp là 8,6 triệu đồng, trong khi Chương trình Quốc tế là 21,5 triệu đồng. Khoản đặt cọc lần lượt là 8 triệu đồng và 15 triệu đồng.

Về chương trình học, Chương trình Quốc tế kết hợp những nội dung thế mạnh của chương trình Singapore ở các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh với chương trình Cambridge ở bậc Tiểu học và Trung học. Học sinh được xây dựng nền tảng để tiếp tục theo chương trình Cambridge IGCSE ở lớp 9-10, sau đó có thể học tiếp Cambridge International AS/A Levels. Chương trình cũng chú trọng STEM, đưa Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học vào các hoạt động học tập theo hướng ứng dụng và giải quyết vấn đề.

Trong khi đó, Chương trình Tích hợp được thiết kế dành cho học sinh Việt Nam từ lớp 1 đến lớp 9. Học sinh vừa học chương trình giáo dục bắt buộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, vừa tiếp cận một số lĩnh vực trọng điểm của chương trình giáo dục quốc tế. Chương trình cũng chú trọng STEM và phương pháp học tập ứng dụng.

Trường có các phòng chuyên dụng dành cho nghệ thuật và âm nhạc, phòng thí nghiệm khoa học được trang bị đầy đủ, cùng hệ thống phòng máy tính và công nghệ hiện đại được bố trí trong khuôn viên. Khuôn viên trường cũng có diện tích rộng rãi, với nhiều cơ sở thể thao ngoài trời và một bể bơi có mái che, tạo điều kiện để học sinh phát triển không chỉ về học thuật mà còn về thể chất, nghệ thuật và các kỹ năng cá nhân.

Với mức học phí hàng trăm triệu đồng mỗi năm, việc lựa chọn chương trình học cho con rõ ràng là khoản đầu tư đáng kể đối với nhiều gia đình. Riêng trường hợp Khoai Tây, cậu bé đang được mẹ tạo điều kiện học tập trong môi trường quốc tế từ nhỏ, bên cạnh những chuyến đi và trải nghiệm để phát triển thêm các kỹ năng ngoài sách vở.

Ở tuổi lên 10, điều được nhiều người quan tâm không chỉ là diện mạo ngày càng trưởng thành của Khoai Tây mà còn là hành trình học tập và cuộc sống của cậu bé khi được mẹ đầu tư khá chỉn chu.

Trường ĐH “quý tộc” ngang ngửa RMIT, VinUni tung học bổng mới nhằm “săn” nhân tài cho ngành đang khát 200.000 nhân lực: Giảm từ 30% - 70% học phí nếu sinh viên làm được điều này

Theo Bảo Tín

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
ngành học

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có thêm 1 đại học vượt mức doanh thu 2.200 tỷ đồng, trả lương nhân viên 820 tỷ đồng, nhận nhiệm vụ vào top đầu châu Á

Việt Nam có thêm 1 đại học vượt mức doanh thu 2.200 tỷ đồng, trả lương nhân viên 820 tỷ đồng, nhận nhiệm vụ vào top đầu châu Á Nổi bật

Bác sĩ Việt là đại diện duy nhất của châu Á biên soạn hướng dẫn của WHO: Có nghiên cứu vang danh thế giới

Bác sĩ Việt là đại diện duy nhất của châu Á biên soạn hướng dẫn của WHO: Có nghiên cứu vang danh thế giới Nổi bật

Công an điều tra loạt giao dịch tổng cộng 2,25 tỷ đồng từ một người đàn ông liên tục chuyển cho V.L.M.H

Công an điều tra loạt giao dịch tổng cộng 2,25 tỷ đồng từ một người đàn ông liên tục chuyển cho V.L.M.H

16:07 , 03/09/2026
Việt Nam đã có "nhà dưỡng lão" nhận chăm sóc miễn phí 300 người cao tuổi đến cuối đời: Rộng 4,2ha, nơi ở kết hợp khu sinh thái đầy đủ vườn rau, ao cá

Việt Nam đã có "nhà dưỡng lão" nhận chăm sóc miễn phí 300 người cao tuổi đến cuối đời: Rộng 4,2ha, nơi ở kết hợp khu sinh thái đầy đủ vườn rau, ao cá

15:58 , 03/09/2026
Tập đoàn Vingroup chi 1.044 tỷ đồng xây nhà, mở sổ tiết kiệm cho hơn 1.400 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 2/9

Tập đoàn Vingroup chi 1.044 tỷ đồng xây nhà, mở sổ tiết kiệm cho hơn 1.400 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 2/9

15:47 , 03/09/2026
Giáo sư 100 tuổi tiết lộ 5 bí quyết sống thọ, ai cũng có thể làm

Giáo sư 100 tuổi tiết lộ 5 bí quyết sống thọ, ai cũng có thể làm

15:47 , 03/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên