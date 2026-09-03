Công an điều tra loạt giao dịch tổng cộng 2,25 tỷ đồng từ một người đàn ông liên tục chuyển cho V.L.M.H

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến V.L.M.H. Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định do thua lỗ trong quá trình đầu tư, cần tiền trả nợ và tiếp tục đầu tư, H. đã lợi dụng mối quan hệ quen biết, đưa ra nhiều thông tin gian dối để chiếm đoạt tổng số tiền 2,25 tỷ đồng của anh T.N.Q.

Khoảng tháng 9/2025, anh Q. nhờ H. liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 4 thửa đất được mua bán bằng giấy viết tay, chưa có đầy đủ giấy tờ pháp lý.

Qua tìm hiểu, H. biết các thửa đất này không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên, H. vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng có thể thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với chi phí 1,9 tỷ đồng.

Tin tưởng vào những thông tin H. đưa ra, anh Q. đã nhiều lần giao và chuyển cho H. tổng số tiền 1,45 tỷ đồng. Để củng cố lòng tin, H. bị cáo buộc đã làm giả 4 “Giấy xác nhận thửa đất đính kèm trích lục mảnh trích đo bản đồ địa chính” và giao cho anh Q., khiến người này tin rằng các thủ tục liên quan đang được giải quyết.

Sau đó, anh Q. tiếp tục nhờ H. liên hệ với người có thẩm quyền để giúp trúng các gói thầu và chuyển thêm 800 triệu đồng. Mặc dù không có khả năng can thiệp vào kết quả lựa chọn nhà thầu, H. vẫn đưa ra các thông tin gian dối, tiếp tục làm giả các văn bản thể hiện việc anh Q. trúng thầu nhằm củng cố lòng tin và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với V.L.M.H. để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với V.L.M.H. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Từ vụ việc trên có thể thấy, thủ đoạn của đối tượng không chỉ dừng lại ở những lời hứa hẹn về khả năng “lo” thủ tục mà còn sử dụng giấy tờ giả để tạo lòng tin, đánh vào tâm lý muốn giải quyết công việc nhanh chóng của người bị hại. Đối tượng lợi dụng mối quan hệ quen biết, đưa ra những cam kết chắc chắn về kết quả, sau đó yêu cầu chuyển tiền nhiều lần.

Để phòng ngừa các hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn hứa hẹn “chạy” thủ tục đất đai, “chạy” hồ sơ hoặc “chạy” thầu, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần chủ động xác minh trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền về tình trạng pháp lý của đất, điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục liên quan.

Đối với hoạt động đấu thầu, người dân và doanh nghiệp cần tìm hiểu thông tin từ các kênh chính thức, không giao tiền cho cá nhân chỉ dựa trên lời hứa hẹn về khả năng can thiệp hoặc bảo đảm kết quả.

Bên cạnh đó, cần thận trọng khi tiếp nhận các loại giấy tờ, đặc biệt là bản chụp, bản in hoặc tài liệu không rõ nguồn gốc. Khi có nghi vấn, nên liên hệ trực tiếp với cơ quan ban hành hoặc cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xác minh tính xác thực của văn bản.

Người dân cũng không nên tin vào những lời quảng cáo, cam kết có thể “chạy” thủ tục, “chạy” hồ sơ, “chạy” thầu hoặc can thiệp vào quá trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước. Các thủ tục hành chính, đất đai và hoạt động lựa chọn nhà thầu đều phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường như yêu cầu chuyển tiền nhiều lần, cam kết chắc chắn về kết quả, viện dẫn “quan hệ” với cán bộ hoặc cơ quan nhà nước, hay cung cấp giấy tờ có dấu hiệu giả mạo, người dân cần thận trọng, dừng giao dịch và kiểm chứng thông tin.

Đồng thời, cần lưu giữ các tài liệu, tin nhắn, chứng từ chuyển tiền và những thông tin liên quan để kịp thời cung cấp cho cơ quan Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Đắk Lắk