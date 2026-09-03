Những điểm đặc sắc trong lễ khai giảng năm học 2026 - 2027

Lễ khai giảng ngắn gọn

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, học sinh tất cả các trường học trên toàn quốc sẽ tham gia lễ khai giảng năm học mới vào sáng ngày 5/9.

Năm nay là lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngoài ra, mỗi tỉnh, thành phố bố trí 1 điểm cầu chính để kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm.

Sáng ngày 5/9, học sinh tất cả các trường học trên toàn quốc sẽ dự lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở GD&ĐT, các cơ quan, đơn vị liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động chuẩn bị các điều kiện để tham dự chương trình chung.

Các hoạt động riêng của trường học trước chương trình chung diễn ra được yêu cầu tổ chức gọn nhẹ, phù hợp và kết thúc trước 7 giờ 30 phút.

Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên tham dự chương trình chung qua truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 hoặc phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, phù hợp với điều kiện thực tế.

Lễ khai giảng diễn ra đồng thời trên toàn quốc

Bộ GD&ĐT yêu cầu, các điểm cầu và cơ sở giáo dục trong cả nước thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm. Các trường chủ động theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp để thực hiện các nghi thức thống nhất, trang nghiêm, đúng thời điểm.

Trong đó, nghi thức đánh trống khai giảng cũng được yêu cầu thực hiện đồng thời với điểm cầu trung tâm, tạo khí thế thống nhất, đồng bộ trong ngày khai giảng năm học mới trên phạm vi toàn quốc.

Sau khi kết thúc chương trình khai giảng chung trên toàn quốc, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch, phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo và điều kiện thực tế.

Bộ GD&ĐT yêu cầu, trường học ưu tiên các hoạt động gần gũi, thiết thực, hướng tới người học, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày khai giảng. Không kéo dài phần lễ, không tổ chức thêm các bài phát biểu mang tính nghi thức sau Chương trình chung; dành thời gian phù hợp cho các hoạt động giáo dục, sinh hoạt đầu năm học của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.

Đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện khánh thành ngày 5/9, lễ khánh thành được tổ chức trong khuôn khổ chương trình chung toàn quốc.

UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện công trình, hồ sơ nghiệm thu, bàn giao và các điều kiện đưa công trình vào sử dụng theo quy định; chỉ tổ chức khánh thành đối với công trình bảo đảm đầy đủ điều kiện về chất lượng, an toàn và pháp lý. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ nghi thức khánh thành.