Học sinh, sinh viên toàn quốc dự lễ khai giảng năm học mới trực tuyến vào sáng 5/9

Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập và Khai giảng năm học 2025-2026.

Lễ khai giảng năm học mới sẽ gắn với hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT).

Buổi lễ được tổ chức trọng thể nhằm khẳng định vai trò, vị thế và truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành giáo dục, lan toả tinh thần đổi mới sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng.

Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức buổi lễ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, vào lúc 8h – 9h30 sáng ngày 5/9. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và được kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục công lập, tư thục trên toàn quốc, từ mầm non đến đại học để truyền không khí, tinh thần của năm học mới tới tất cả thầy cô giáo, học sinh trên toàn quốc.

Học sinh các cấp sẽ dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 vào sáng 5/9.

Theo Bộ GD&ĐT, tất cả trường mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học sẽ tổ chức lễ khai giảng đồng thời với thời gian tổ chức lễ kỷ niệm của Bộ.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, các đại biểu và khách mời sẽ cùng nhau ôn lại truyền thống 80 năm của ngành giáo dục, lắng nghe diễn văn của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, phát biểu của đại diện học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Vụ Học sinh, Sinh viên của Bộ GD&ĐT được yêu cầu hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức và tham dự lễ kỷ niệm và lễ khai giảng năm học 2025-2026 trực tuyến.

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên cả nước thực hiện vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp, trong đó các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc quản lý trực tiếp của cấp xã.

Năm học này, ngành giáo dục sẽ tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018; đẩy mạnh tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở các cấp học, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tăng cường dạy học STEM...