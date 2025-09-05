Lễ khai giảng đặc biệt của hơn 23 triệu học sinh cả nước!

Sáng 5/9, hàng chục triệu học sinh, sinh viên cả nước sẽ cùng bước vào năm học mới 2025 - 2026. Khai giảng từ lâu đã trở thành ngày hội đặc biệt, nhưng lễ khai giảng năm nay còn được chú ý hơn bao giờ hết với hàng loạt "điểm nhấn" cực kỳ đặc biệt. Lần đầu tiên, sự kiện này mang tính chất vượt ra ngoài phạm vi từng trường học, để trở thành dấu mốc chung được cả xã hội quan tâm. Nói cách khác, đây sẽ là một mùa khai giảng không giống bất kỳ năm nào trước đó!

1. Khai giảng đầu tiên sau khi thay đổi địa giới hành chính

Năm học 2025 – 2026 diễn ra trong bối cảnh nhiều địa phương vừa hoàn tất việc sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính. Điều đó khiến không ít ngôi trường bước vào năm học mới trong một "tấm áo" hành chính hoàn toàn khác.

Trên bảng tên, địa chỉ trường đã đổi, song trong sân trường, vẫn là những gương mặt học trò thân quen, những thầy cô tận tụy đồng hành suốt nhiều năm. Cảm giác "mới mà quen" ấy chắc chắn sẽ tạo nên một không khí khai giảng rất riêng, gợi cho học sinh lẫn phụ huynh sự tò mò và hứng khởi về những thay đổi sắp tới.

2. Cả nước cùng khai giảng một thời điểm

Khác với mọi năm, lễ khai giảng năm 2025 được tổ chức thống nhất đồng loạt trên cả nước. Vào đúng 8h sáng ngày 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), buổi lễ chính sẽ diễn ra, được kết nối trực tuyến tới tất cả cơ sở giáo dục, từ mầm non cho tới đại học. Điều này tạo nên một bầu không khí chung cho ngày tựu trường, khi từ thành phố lớn tới vùng sâu vùng xa, học trò đều chung một khoảnh khắc khai giảng.

3. Sự kiện "đặc biệt" được truyền hình trực tiếp và kết nối với toàn ngành

Không dừng lại ở phạm vi trường học, lễ khai giảng năm học 2025-2026 được nâng tầm thành một sự kiện quốc gia khi được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1. Điều này cho phép hàng triệu khán giả, không chỉ là phụ huynh hay học sinh, có thể cùng theo dõi và cảm nhận không khí hân hoan của ngày tựu trường.

Đây cũng là dịp hiếm hoi mà cả hệ thống giáo dục từ phổ thông đến đại học, từ công lập đến ngoài công lập cùng nhau xuất hiện trong một buổi lễ thống nhất. Có thể nói, lễ khai giảng năm nay không còn gói gọn trong khuôn viên từng trường, mà thực sự trở thành một "ngày hội chung" trên phạm vi toàn quốc.

4. Khai giảng trùng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Giáo dục

Năm 2025 đánh dấu 80 năm kể từ khi Bộ Quốc gia Giáo dục - tiền thân của Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập. Vì thế, lễ khai giảng năm nay không chỉ mở ra một năm học mới mà còn mang ý nghĩa lịch sử khi gắn liền với hành trình 8 thập kỷ xây dựng và phát triển của nền giáo dục Việt Nam.

Tại nhiều trường, các hoạt động trong ngày khai giảng cũng dành thời lượng để nhắc nhớ lại truyền thống, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ đi trước và khẳng định quyết tâm đổi mới, sáng tạo cho tương lai. Đây là sự kiện kép, vừa khởi đầu cho hành trình mới, vừa là dịp nhìn lại quá khứ đầy tự hào.