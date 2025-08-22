Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ đạo "nóng" của Sở GD-ĐT TP HCM về lễ khai giảng

22-08-2025 - 16:03 PM | Sống

Lễ khai giảng được tổ chức cùng thời điểm từ 8 giờ đến 9 giờ 30 ngày 5-9 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP, không điều động học sinh trước 7 giờ.

Sở GD-ĐT TP HCM vừa ra thông báo đến UBND 168 phường, xã, đặc khu, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục về tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, lễ khai giảng năm học 2025-2026 tổ chức cùng một thời điểm từ 8 giờ đến 9 giờ 30 ngày 5-9-2025 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.

Chương trình lễ khai giảng quốc gia năm học 2025-2026 được tổ chức đồng loạt bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và trực tuyến qua hình thức phát trực tiếp trên sóng truyền hình VTV1 tại các cơ sở giáo dục.

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng, Sở GD-ĐT TP yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục rà soát điều kiện, bố trí không gian tổ chức, trang thiết bị để phát sóng trực tiếp Chương trình lễ Khai giảng quốc gia, phối hợp với các đơn vị viễn thông – truyền hình địa phương để đảm bảo tín hiệu ổn định, hình ảnh và âm thanh chất lượng cao. Bố trí trang thiết bị nghe nhìn (Led, tivi) đảm bảo đủ cho toàn trường tham dự và theo dõi Chương trình lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 (Bộ GD-ĐT sẽ có văn bản thông báo về đường truyền kết nối trực tuyến).

Chỉ đạo "nóng" của Sở GD-ĐT TP HCM về lễ khai giảng- Ảnh 1.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP HCM) trong ngày tựu trường

Đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và kênh truyền thông của đơn vị, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành và địa phương.

Giao thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết, đảm bảo an toàn, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Lưu ý các nội dung sau: Các hoạt động theo kế hoạch của nhà tổ chức gọn nhẹ, kết thúc trước 8 giờ hoặc tổ chức sau 9 giờ 30 phút. 

Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút, tất cả đại biểu, các thầy, cô giáo và học sinh, sinh viên tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình do Bộ GD-ĐT tổ chức (trong đó, thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng thời điểm diễn ra lễ chào cờ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia; nghe phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm...).

Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu các nhà trường không điều động học sinh trước 7 giờ.

Chỉ đạo "nóng" của Sở GD-ĐT TP HCM về lễ khai giảng- Ảnh 2.

Học sinh lớp 1 trong ngày tựu trường

Đối với cấp mầm non, căn cứ điều kiện thực tế tổ chức "Ngày hội đến trường của bé" kết thúc trước 8 giờ. Chỉ tổ chức lễ khai giảng ngoài sân cho trẻ mẫu giáo, các lớp còn lại xem truyền hình trực tiếp tại nhóm lớp.

Đối với các trường mới xây dựng, tổ chức lễ khánh thành khác ngày 5-9-2025, không tổ chức lễ khai giảng cùng lễ khánh thành và không điều động học sinh tham dự lễ khánh thành.

Đối với những đơn vị đón nhận huân chương, đảm bảo các điều kiện tổ chức đón lãnh đạo TP tham dự lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba theo Công văn chỉ đạo của Sở GD-ĐT. Thực hiện lễ đón nhận từ 7 giờ 30 và kết thúc trước 8 giờ, chương trình gọn, tinh giản phần báo công và phát biểu chúc mừng.

Học sinh, sinh viên toàn quốc dự lễ khai giảng năm học mới trực tuyến vào sáng 5/9

Theo Phương Quỳnh

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
NÓNG: Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT 2025, cao nhất 27,32 điểm!

NÓNG: Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT 2025, cao nhất 27,32 điểm! Nổi bật

Từ 2025, hàng triệu người dân TP.HCM vui mừng khi 3 bệnh viện cửa ngõ được “thay áo mới”: Kinh phí đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, có nơi xây cả “bãi đáp” trực thăng cấp cứu

Từ 2025, hàng triệu người dân TP.HCM vui mừng khi 3 bệnh viện cửa ngõ được “thay áo mới”: Kinh phí đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, có nơi xây cả “bãi đáp” trực thăng cấp cứu Nổi bật

Ngành học chỉ một trường duy nhất ở Việt Nam đào tạo đã có điểm chuẩn 2025: Cực hot vì lương tháng 30 triệu đồng “trong tầm tay”

Ngành học chỉ một trường duy nhất ở Việt Nam đào tạo đã có điểm chuẩn 2025: Cực hot vì lương tháng 30 triệu đồng “trong tầm tay”

16:02 , 22/08/2025
Ensure Gold nhập khẩu chính hãng được đảm bảo chất lượng ra sao?

Ensure Gold nhập khẩu chính hãng được đảm bảo chất lượng ra sao?

16:00 , 22/08/2025
Chi hơn 260 triệu đồng nộp phí bảo hiểm tự động suốt 10 năm, khi nhập viện vì ung thư, người phụ nữ bị từ chối bồi thường: "Chi phí tăng hàng năm, khấu trừ phí bị từ chối"

Chi hơn 260 triệu đồng nộp phí bảo hiểm tự động suốt 10 năm, khi nhập viện vì ung thư, người phụ nữ bị từ chối bồi thường: "Chi phí tăng hàng năm, khấu trừ phí bị từ chối"

15:51 , 22/08/2025
Vạch mặt 5 “sát thủ thầm lặng” trong nhà: Độc hơn thuốc trừ sâu, bào mòn sức khỏe nhanh hơn thuốc lá

Vạch mặt 5 “sát thủ thầm lặng” trong nhà: Độc hơn thuốc trừ sâu, bào mòn sức khỏe nhanh hơn thuốc lá

15:45 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên