Chỉ đạo "nóng" của Sở GD-ĐT TP HCM về lễ khai giảng

Sở GD-ĐT TP HCM vừa ra thông báo đến UBND 168 phường, xã, đặc khu, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục về tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, lễ khai giảng năm học 2025-2026 tổ chức cùng một thời điểm từ 8 giờ đến 9 giờ 30 ngày 5-9-2025 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.

Chương trình lễ khai giảng quốc gia năm học 2025-2026 được tổ chức đồng loạt bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và trực tuyến qua hình thức phát trực tiếp trên sóng truyền hình VTV1 tại các cơ sở giáo dục.

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng, Sở GD-ĐT TP yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục rà soát điều kiện, bố trí không gian tổ chức, trang thiết bị để phát sóng trực tiếp Chương trình lễ Khai giảng quốc gia, phối hợp với các đơn vị viễn thông – truyền hình địa phương để đảm bảo tín hiệu ổn định, hình ảnh và âm thanh chất lượng cao. Bố trí trang thiết bị nghe nhìn (Led, tivi) đảm bảo đủ cho toàn trường tham dự và theo dõi Chương trình lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 (Bộ GD-ĐT sẽ có văn bản thông báo về đường truyền kết nối trực tuyến).

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP HCM) trong ngày tựu trường

Đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và kênh truyền thông của đơn vị, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành và địa phương.

Giao thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết, đảm bảo an toàn, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Lưu ý các nội dung sau: Các hoạt động theo kế hoạch của nhà tổ chức gọn nhẹ, kết thúc trước 8 giờ hoặc tổ chức sau 9 giờ 30 phút.

Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút, tất cả đại biểu, các thầy, cô giáo và học sinh, sinh viên tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình do Bộ GD-ĐT tổ chức (trong đó, thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng thời điểm diễn ra lễ chào cờ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia; nghe phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm...).

Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu các nhà trường không điều động học sinh trước 7 giờ.

Học sinh lớp 1 trong ngày tựu trường

Đối với cấp mầm non, căn cứ điều kiện thực tế tổ chức "Ngày hội đến trường của bé" kết thúc trước 8 giờ. Chỉ tổ chức lễ khai giảng ngoài sân cho trẻ mẫu giáo, các lớp còn lại xem truyền hình trực tiếp tại nhóm lớp.

Đối với các trường mới xây dựng, tổ chức lễ khánh thành khác ngày 5-9-2025, không tổ chức lễ khai giảng cùng lễ khánh thành và không điều động học sinh tham dự lễ khánh thành.

Đối với những đơn vị đón nhận huân chương, đảm bảo các điều kiện tổ chức đón lãnh đạo TP tham dự lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba theo Công văn chỉ đạo của Sở GD-ĐT. Thực hiện lễ đón nhận từ 7 giờ 30 và kết thúc trước 8 giờ, chương trình gọn, tinh giản phần báo công và phát biểu chúc mừng.