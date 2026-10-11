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Cặp vợ chồng bên nhau hơn 80 năm, sống thọ hơn 115 tuổi nhờ 4 thói quen 0 đồng

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Cặp vợ chồng bên nhau hơn 80 năm, sống thọ hơn 115 tuổi nhờ 4 thói quen 0 đồng

Cặp vợ chồng ở Trung Quốc lần lượt bước sang tuổi 117 và 116. Cả hai có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 80 năm cùng đại gia đình hơn 70 thành viên.

Theo Sohu, ông Bình Mộc Hổ sinh năm 1905, còn bà Trương Tân Nựu sinh năm 1906. Hai người có 6 người con, gồm 3 trai và 3 gái, cùng nhiều cháu và chắt. Họ là một trong những cặp vợ chồng cao tuổi nhất Trung Quốc.

Dù tuổi đã cao, hai ông bà vẫn giữ được sự minh mẫn và có sức khỏe tương đối tốt. Khi được hỏi về bí quyết sống thọ, gia đình cho biết bên cạnh yếu tố tuổi tác và thể trạng, nếp sống hằng ngày của hai người có nhiều điểm đáng chú ý.

1. Vợ chồng hòa thuận

Với ông Bình, cuộc sống hôn nhân êm ấm không chỉ giúp gia đình hạnh phúc mà còn đem lại tinh thần tích cực cho cả hai. Sau hơn 80 năm chung sống, vợ chồng ông vẫn quan tâm, nhắc nhở nhau chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là duy trì việc ăn uống đầy đủ khi cơ thể đã suy yếu theo tuổi tác.

Khi bước sang tuổi 100, cả hai không còn đi lại vững vàng như thời trẻ. Trong hoàn cảnh đó, sự đồng hành của người bạn đời càng trở nên quan trọng. Họ động viên nhau vượt qua những biến cố trong cuộc sống, đồng thời tìm thấy niềm vui từ sự hiện diện của đối phương.

Theo quan niệm của ông Bình, tình cảm vợ chồng bền chặt giúp con người cảm thấy thoải mái, yêu đời và có thêm động lực để sống tích cực mỗi ngày.

2. Yêu thích vận động

Một thói quen khác được ông Bình duy trì suốt nhiều năm là chăm chỉ vận động và không để bản thân quá nhàn rỗi.

Từ khi còn trẻ, hai vợ chồng đã quen với công việc đồng áng và những hoạt động lao động thường ngày. Việc vận động không chỉ gắn liền với cuộc sống của họ mà còn giúp duy trì thể lực trong thời gian dài.

Ngay cả khi đã bước sang tuổi cao, ông Bình và bà Trương vẫn cố gắng tự làm những công việc nhà phù hợp với khả năng. Họ không còn đảm đương được các việc nặng nhọc nhưng vẫn muốn duy trì vận động thay vì ngồi một chỗ trong thời gian dài.

Ảnh: Sohu

Ông Bình cho biết: “Mặc dù không thể làm những công việc nặng nhọc được nữa nhưng chúng tôi vẫn cần phải vận động cơ bắp và xương”.

Dù vậy, ở tuổi cao, việc vận động cần phù hợp với thể trạng và khả năng của mỗi người, tránh cố sức hoặc thực hiện những hoạt động có nguy cơ gây té ngã.

3. Ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý

Chế độ ăn uống cũng là một điểm đáng chú ý trong sinh hoạt của gia đình ông Bình. Theo chia sẻ của người thân, hai ông bà thường sử dụng rau do gia đình tự trồng trong các bữa ăn. Họ ăn ít thịt, đồng thời hạn chế những món chứa nhiều chất béo và muối.

Ông Bình còn từng có thói quen uống rượu và hút thuốc khi còn trẻ. Tuy nhiên, ông cho biết mình đã kiểm soát những thói quen này từ sớm. Đây là một trong những thay đổi mà ông cho rằng có ý nghĩa đối với sức khỏe khi về già.

Bên cạnh việc chú trọng thực phẩm, vợ chồng ông Bình còn duy trì lịch sinh hoạt tương đối điều độ. Hai người có thói quen ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi vào những khung giờ quen thuộc. Nếp sống ổn định giúp họ duy trì nhịp sinh hoạt phù hợp, đồng thời tạo điều kiện để cơ thể được nghỉ ngơi sau những hoạt động trong ngày.

4. Giữ tinh thần lạc quan, đối xử tử tế với mọi người

Theo các thành viên trong gia đình, vợ chồng ông Bình đã trải qua không ít biến cố trong cuộc đời nhưng vẫn giữ thái độ tích cực khi đối mặt với khó khăn.

Hai người được nhận xét là hòa đồng, sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh và ít xảy ra tranh cãi hay mâu thuẫn với người khác. Con cái cho rằng tinh thần lạc quan của cha mẹ là một trong những yếu tố góp phần giúp họ duy trì cuộc sống vui vẻ khi tuổi đã cao.

Hiện nay, dù việc đi lại khó khăn hơn trước, hai ông bà vẫn không quá phiền muộn về những hạn chế của tuổi già. Thay vì tập trung vào những điều không còn làm được, họ tìm cách tận hưởng cuộc sống trong khả năng của mình.

(Theo Sohu)

Theo Lê Anh

Sức khỏe 24h

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