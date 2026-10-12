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Sự tử tế của người với người đẹp đến thế nào: Tài xế khiến 7,4 triệu người xúc động chỉ bằng một câu an ủi "anh không xấu đâu"

| | Sống

Người tài xế kết bạn với anh Ou, đồng thời hứa chở miễn phí giữa Thành Đô và quê nhà cách hơn 200 km mỗi khi anh cần.

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tài xế xe công nghệ ở Tây Nam Trung Quốc an ủi một hành khách khiếm thị về ngoại hình đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, chạm đến trái tim của hàng triệu người.

Người tài xế họ Wang gần đây đón một hành khách khiếm thị họ Ou tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Khi biết chuyến xe được nền tảng đánh dấu là cần dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật, anh đã giúp hành khách lên xe.

Trong chuyến đi, anh Ou hỏi liệu Wang có ngần ngại nhận cuốc xe sau khi biết anh bị mù hay không.

Câu chuyện của nam tài xế và người đàn ông khiếm thị đang lấy nước mắt của hàng triệu người

“Có gì to tát đâu? Mọi người nên biết cảm thông cho nhau. Ai cũng có lúc cần người khác giúp đỡ”, Wang đáp.

Ou kể rằng anh mất thị lực vì một cơn sốt khi mới một tuổi. Suốt 48 năm qua, anh sống trong bóng tối hoàn toàn. Mẹ Ou qua đời khi anh mới ba tuổi, còn cha anh mất cách đây vài năm. Hiện tại, Ou kiếm sống bằng nghề massage.

Xúc động trước câu chuyện của hành khách, Wang kéo cửa kính xe lên để những người đi đường không nhìn thấy mình rơi nước mắt.

Sau đó, Ou tháo kính râm và giải thích rằng anh đeo kính để che đi diện mạo mà bản thân cho là kém hấp dẫn.

“Anh à, anh không xấu đâu”, Wang nhẹ nhàng an ủi.

Câu nói khiến Ou vô cùng xúc động: “Chỉ qua câu nói ấy, tôi đã biết anh là người tốt”.

Hai người trao đổi thông tin liên lạc và hẹn nhau cho chuyến xe chiều về. Sau đó, Ou đề nghị tặng Wang 100 nhân dân tệ tiền mặt cùng một khoản nạp tiền điện thoại, nhưng người tài xế đều từ chối.

Wang cho biết tôn trọng Ou có nghĩa là đối xử với anh như một người bình đẳng, thay vì nhìn nhận anh qua khiếm khuyết về thể chất.

“Nếu anh gặp khó khăn, tôi sẽ giúp anh, dù anh có trả tiền cho tôi hay không”, Wang hứa.

Nam tài xế hứa sẽ chở miễn phí nam hành khách khiếm thị bất cứ khi nào anh cần

Theo truyền thông Thành Đô, hai người sau đó đã trở thành bạn bè và cùng nhau dùng bữa.

Ou chưa từng kết hôn, không có con và cũng không có tiền tiết kiệm. Anh cho biết cuộc gặp gỡ với Wang mang lại cho mình cảm giác ấm áp chưa từng có.

Về phần mình, Wang bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực và tinh thần lạc quan của Ou. Anh cho rằng việc mình làm chỉ là một hành động tử tế nhỏ bé. Wang còn hứa sẽ chở Ou miễn phí giữa Thành Đô và quê nhà, cách nhau hơn 200 km, bất cứ khi nào anh cần đi lại.

Đoạn video do chính Wang đăng tải đã thu hút hơn 7,4 triệu lượt thích và nhận được nhiều lời khen ngợi.

“Đồng cảm chính là cốt lõi của lòng tốt”, một người dùng mạng bình luận.

Một người khác viết: “Họ đang chữa lành cho nhau. Ou thật đáng khâm phục. Dù gần như cả cuộc đời sống trong bóng tối, anh vẫn có thể tự nuôi sống bản thân bằng chính kỹ năng của mình”.

Theo SCMP

Hình ảnh này được cư dân mạng Việt nhận định: Đằng sau nhất định là một gia đình tử tế!

Theo Giả Hủ

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
sự tử tế

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