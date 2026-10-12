Lời khuyên cho những gia đình để lưới rửa bát ẩm ướt 24/24

Lưới rửa bát có một ưu điểm rất dễ nhận ra: cấu tạo nhiều mắt thoáng nên sau khi giũ sạch và treo lên, nước có thể thoát khá nhanh. Bởi vậy, nếu chiếc lưới trong bếp nhà bạn từ sáng đến tối lúc nào cũng ẩm, thậm chí vo lại thành một cục nằm bên bồn rửa, đây là thói quen nên thay đổi ngay. Đặc biệt, nếu bên trong còn mắc cơm, rau hay cặn thức ăn thì càng không nên để nguyên đến lần sử dụng tiếp theo.

1. Việc đầu tiên: Rửa xong hãy mở lưới ra, đừng vo thành một cục

Đây chính là lợi thế của lưới rửa bát mà nhiều người chưa tận dụng. Khi được giũ ra và treo lên, các mắt lưới tiếp xúc nhiều với không khí, nước không bị giữ lại như khi cả tấm lưới bị vo chặt. Ngược lại, nếu rửa xong vẫn để nguyên một cục ướt trong góc bồn, những phần lưới chồng lên nhau sẽ lâu ráo hơn. Môi trường ẩm kết hợp với chất hữu cơ còn sót lại từ thực phẩm là điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển. Vì vậy, sau mỗi lần rửa bát nên tạo thành một chuỗi thao tác rất đơn giản: xả sạch - giũ lưới ra - ép hoặc vẩy bớt nước - treo lên. Một chiếc lưới đã được làm sạch và treo thông thoáng có thể ráo khá nhanh, nên không có nhiều lý do để nó phải ẩm sũng suốt 24/24.

2. Tuyệt đối đừng để thức ăn mắc trong lưới rồi cất đi

Điểm cần chú ý ở loại dụng cụ này chính là rất nhiều mắt lưới đan vào nhau. Hạt cơm, cọng rau, vụn thịt hay những mẩu thức ăn nhỏ hoàn toàn có thể mắc lại trong quá trình rửa. Nếu chỉ nhúng qua nước, vo lưới lại rồi để đó, những thứ này có thể nằm bên trong đến lần sử dụng tiếp theo. Đây không còn đơn thuần là chuyện chiếc lưới hơi ẩm. Một dụng cụ dùng để làm sạch bát đĩa mà lại giữ cặn thức ăn cũ trong nhiều giờ rõ ràng là tình trạng cần thay đổi. Sau khi rửa bát, hãy bung lưới dưới vòi nước, vừa xả vừa kiểm tra và loại hết những gì đang mắc bên trong. Nếu cặn đã bám đến mức khó lấy sạch, đừng tiếc chiếc lưới cũ.

3. Đừng nhét lưới vào góc bồn rửa

Lưới đã được giũ sạch nhưng sau đó lại bị nhét xuống đáy bồn hoặc một chiếc hộp còn đọng nước thì việc làm sạch phía trước gần như mất đi một phần ý nghĩa. Đây là khu vực thường xuyên nhận nước bẩn từ việc rửa rau, đổ thức ăn thừa, tráng xoong nồi và sơ chế thực phẩm. Cách giải quyết lại rất rẻ và đơn giản. Chỉ cần một chiếc móc ở vị trí khô ráo cạnh bồn rửa, sau khi dùng hãy giũ lưới ra rồi treo lên. Nếu dùng giá đựng thì nên chọn loại thoát nước tốt, không để đáy lưới nằm trong vũng nước. Chính cấu tạo thoáng của chiếc lưới sẽ giúp phần còn lại.

4. Lưới rửa bát bao lâu nên thay một lần?

Với món đồ được sử dụng hằng ngày và thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ, thức ăn, gia đình có thể lấy mốc khoảng 2-4 tuần để kiểm tra và cân nhắc thay lưới mới. Nếu nhà nấu ăn nhiều, rửa bát 2-3 lần mỗi ngày hoặc lưới thường xuyên bám nhiều dầu mỡ, thời gian sử dụng có thể ngắn hơn. Dĩ nhiên, đây không phải một lịch cố định mà cứ đủ số ngày là phải vứt đi. Tình trạng thực tế của chiếc lưới vẫn quan trọng hơn: nếu lưới còn sạch, không mùi, không bám cặn và được giữ khô ráo tốt thì chưa nhất thiết phải thay ngay. Ngược lại, nếu lưới đã dão, rách, đổi màu, có mùi hoặc thức ăn mắc sâu khó làm sạch thì nên bỏ sớm hơn, không cần chờ đủ 2-4 tuần.