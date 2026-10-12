Con gái đăng ký tìm vợ tương lai cho bố, xúc động lời nhắn trên sóng truyền hình

Một người đàn ông đã ly hôn vợ được 8 năm và sống cùng 2 con, một người phụ nữ cũng đã ly hôn chồng được gần 1 năm và đang sống cùng con trai 4 tuổi. Hai con người với hai số phần khác nhau, nhưng có chung mong muốn tìm được mảnh ghép phù hợp cho chặng đường đời còn lại. Họ đã gặp nhau trong Bạn muốn hẹn hò, tạo nên câu chuyện đầy thú vị và xúc động.

Hai nhân vật chính được nhắc tới ở đây là anh Trần Văn Tạo (40 tuổi, sống tại Cần Thơ, làm nghề đóng tàu) và chị Võ Thị Ngọc Giàu (32 tuổi, cũng sinh sống tại Cần Thơ, làm dược sĩ). Xuất hiện tại Bạn muốn hẹn hò, anh Tạo khiến ông mai bà mối ấn tượng bởi vẻ bề ngoài hiền lành, chững chạc.

Chia sẻ về bản thân mình, anh Tạo cho hay minh là người chăm chỉ, trung thực, không ngại vất vả. Tuy nhiên, khi đứng trước đám đông anh có phần thiếu tự tin và hơi run. Người đàn ông này từng trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm, trước khi ly hôn cách đây 8 năm. Từ đó đến nay, anh chưa tìm hiểu thêm ai mà dành phần lớn thời gian cho việc chăm sóc các con.

Sau những năm tháng một mình vun vén gia đình, anh Tạo mong gặp được người phụ nữ có tính cách điềm đạm, sống chung thủy và biết quan tâm đến tổ ấm. Với anh, sự hòa hợp trong tính cách và khả năng cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình là điều quan trọng.

Anh Tạo cho hay bản thân khá tự ti khi đứng trước đám đông. (Ảnh cắt từ clip)

Trong khi đó, chị Ngọc Giàu ly hôn năm 2025, sau 7 năm chung sống và hiện nuôi con trai 4 tuổi. Hai mẹ con đang sống tại nhà ngoại, cuộc sống tương đối ổn định. Chị là mẫu phụ nữ thích chăm sóc gia đình, thích nấu ăn, sống chân thành và chung thủy, song khá hướng nội, dễ xúc động. Ở tuổi 32, chị Giàu mong tìm được người đàn ông có ngoại hình dễ nhìn, không hút thuốc, tính tình thật thà và một lòng chung thủy. Và đặc biệt, là con gái duy nhất trong gia đình, chị không muốn lấy chồng quá xa để thuận tiện chăm sóc bố mẹ.

Chị Ngọc Giàu là mẫu người phụ nữ truyền thống. (Ảnh cắt từ clip)

Khi hàng rào tình yêu mở ra, cả hai nhanh chóng có ấn tượng mạnh với đối phương. Chị Giàu nhận xét anh Tạo là người điềm đạm, trong khi anh Tạo có thiện cảm với vẻ hiền lành, gần gũi của đối phương. Với mong muốn lấy chồng gần của chị Giàu thì khoảng cách giữa chị và anh Tạo chỉ 20km - một khoảng cách hợp lý có thể thu xếp. Khi con gái còn e ngại thì bố chị Giàu đã ngay lập tức động viên.

Chị Giàu bày tỏ, nếu mối quan hệ phát triển tốt, chị sẵn sàng chuyển về sống cùng anh Tạo và thu xếp thời gian qua lại chăm lo cho bố mẹ đẻ. Trong mối quan hệ tương lai, chị hy vọng người bạn đời biết yêu thương chăm sóc gia đình, có hiếu với bố mẹ và phải đối xử công bằng với con riêng.

Đây hẳn cũng là nỗi niềm mong mỏi của anh Tạo khi anh hiện sống cùng con gái 18 tuổi và con trai 13 tuổi. Các con nhiều lần khuyến khích bố đi bước nữa để có người bầu bạn, sẻ chia trong cuộc sống. Anh tiết lộ thêm, chính cô con gái lớn đã đăng ký cho bố tham gia chương trình mai mối này. Đến buổi ghi hình, anh Tạo mang theo một lá thư viết tay của con gái để gửi đến người phụ nữ được ghép đôi.

Con gái anh Tạo hết lời khen chị Ngọc Giàu. (Ảnh cắt từ clip)

Trong thư, cô bé chúc người có thể trở thành bạn đời của bố luôn mạnh khỏe, xinh đẹp, thành công và bày tỏ hy vọng sẽ có dịp gặp cô tại Cần Thơ. Trên sân khấu, anh Tạo còn gọi video cho con gái để cô bé trực tiếp chia sẻ cảm nhận về chị Ngọc Giàu.

Vừa nhìn thấy chị Giàu, cô bé vui vẻ khen: “Cô ơi, cô xinh thế”, rồi hào hứng giục bố bấm nút hẹn hò. Trước khi cuộc trò chuyện kết thúc, cô bé tiếp tục nhắn nhủ chị Giàu hãy đồng ý với bố mình. Những lời nói hồn nhiên cùng mong muốn bố tìm được hạnh phúc mới khiến câu chuyện mai mối thêm phần xúc động.

Cuối chương trình, anh Tạo và chị Giàu đều bấm nút đồng ý hẹn hò, đồng thời trao nhau nụ hôn tình cảm, mở ra cơ hội tìm hiểu và xây dựng mối quan hệ trong tương lai.

(Nguồn: Bạn Muốn Hẹn Hò)