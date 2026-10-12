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Bác sĩ trẻ lao lên băng ca ép tim cứu người đàn ông ngừng tuần hoàn viral mạng xã hội: Danh tính gây chú ý

| | Sống

Clip đang cực viral trên mạng xã hội.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 10/10, Bệnh viện đa khoa Quang Khởi (Nghệ An) cho biết, bệnh nhân N.Đ.N. (60 tuổi, trú phường Hoàng Mai, Nghệ An) đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị sau khi được cấp cứu ngừng tuần hoàn thành công.


Trước đó khoảng 23h đêm 8/10, ông N. đang ăn tối tại nhà thì bất ngờ đổ gục xuống sàn. Khoảng 23h20’ đêm 8/10, ông N. được người nhà dùng ô tô đưa đến Bệnh viện đa khoa Quang Khởi cấp cứu.

Khi tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Tuấn Quang (thực tập tại khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc). Đặc biệt, theo thông tin từ bệnh viện, bác sĩ trẻ chính là con trai Chủ tịch Hội đồng thành viên, vừa tốt nghiệp và hiện đang thực tập tại Khoa Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc Bệnh viện. phát hiện bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn, người tím tái. “Theo phản xạ nghề nghiệp, tôi lập tức leo lên băng ca, tiến hành ép tim liên tục để duy trì tuần hoàn cho bệnh nhân”, bác sĩ Quang kể lại.

Trước tình huống nguy cấp, ê-kíp cấp cứu nhanh chóng đẩy băng ca vào phòng cấp cứu rồi phối hợp triển khai các biện pháp hồi sức. Trong khi bác sĩ Quang ngồi trên băng ca liên tục ép tim, những người còn lại khẩn trương hỗ trợ, từng phút giành giật sự sống cho người bệnh.

Sau khoảng 20 phút kiên trì hồi sức, bệnh nhân N. đã có mạch trở lại. Ê-kíp tiếp tục theo dõi, xử trí tình trạng sức khỏe, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuyển người bệnh lên tuyến trên điều trị chuyên sâu.

Chia sẻ với báo Công lý, bác sĩ chuyên khoa I Cao Anh Chức, trưởng ê-kíp trực, cho biết đối với những trường hợp ngừng tuần hoàn, việc phát hiện sớm và tiến hành hồi sức ngay lập tức đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Mỗi phút trôi qua đều có thể ảnh hưởng đến khả năng cứu sống bệnh nhân cũng như nguy cơ để lại những tổn thương nghiêm trọng.

Bác sĩ Chức đánh giá cao sự nhanh nhạy của bác sĩ Quang cùng tinh thần phối hợp của các thành viên trong kíp trực. Việc người bệnh có mạch trở lại sau khoảng 20 phút cấp cứu là kết quả tích cực của quá trình hồi sức khẩn trương, kiên trì.

Sau sự việc, đoạn video ghi lại cảnh bác sĩ trẻ ngồi trên băng ca ép tim cho bệnh nhân được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không ít ý kiến bày tỏ sự xúc động, dành lời khen cho phản ứng kịp thời và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y tế.

Theo Tuấn Minh

Sức khỏe 24h

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