Việt Nam có 1 hệ thống viện dưỡng lão đã chạm mốc 10 cơ sở: Đa dạng mô hình từ nghỉ dưỡng đến bán trú, tổ chức giải cho người già chơi pickleball, đá bóng

Hệ thống viện dưỡng lão quy mô lớn hàng đầu miền Bắc

Thành lập năm 2014 với cơ sở đầu tiên tại Hà Nội, Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng đã phát triển lên hệ thống 10 cơ sở, hiện chăm sóc khoảng 900 người cao tuổi. Trong đó, Hà Nội có 7 cơ sở, các cơ sở còn lại nằm tại Hải Phòng, Hưng Yên và Phú Thọ.

Viện dưỡng lão Diên Hồng cơ sở 2 là một trong những cơ sở có quy mô lớn nhất trong hệ thống với tổng diện tích 3600 m²

Cơ sở đầu tiên của hệ thống nằm tại khu đô thị Dương Nội (Hà Nội) có diện tích khoảng 1.500 m², gồm 5 tầng. Trong khi đó, Diên Hồng cơ sở 5 được phát triển theo mô hình dưỡng lão sinh thái, với khuôn viên gần 3 ha tại Xuân Mai (Hà Nội). Không gian có nhiều cây xanh, vườn cây ăn quả, ao hồ và lối đi dạo, tạo điều kiện để người cao tuổi thư giãn, ngắm cảnh hoặc câu cá.

Viện dưỡng lão Diên Hồng cơ sở 5 mang đến không gian dưỡng lão sinh thái

Diên Hồng cơ sở 6 là mô hình dưỡng lão nghỉ dưỡng cao cấp, khai trương tháng 6/2024 tại Vinhomes Ocean Park 2 (Hưng Yên). Cơ sở có tổng diện tích khoảng 2.800 m², đáp ứng nhu cầu chăm sóc tối đa 100 người cao tuổi, kết hợp không gian an dưỡng với các tiện ích của khu đô thị hiện đại. Ngoài ra, Diên Hồng còn phát triển cơ sở tại Vinhomes Vũ Yên (Hải Phòng) quy mô 62 phòng ở, chăm sóc tối đa 130 người cao tuổi.

Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng cung cấp nhiều hình thức chăm sóc, từ nội trú dài ngày, ngắn ngày đến bán trú và chăm sóc người bệnh sau tai biến, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người cao tuổi và gia đình.

Với dịch vụ nội trú dài ngày, người cao tuổi được hỗ trợ trong sinh hoạt hàng ngày, theo dõi các chỉ số sức khỏe, khám định kỳ, sử dụng thuốc, ăn uống, vệ sinh cá nhân và vận động.

Theo thông tin từ đơn vị, đội ngũ điều dưỡng túc trực hỗ trợ 24/7. Bên cạnh đó, người cao tuổi có thể tham gia các hoạt động thể dục, văn nghệ, trò chơi và sinh hoạt cộng đồng, qua đó tăng cơ hội giao lưu, kết nối với những người đồng trang lứa.

Viện dưỡng lão Diên Hồng cơ sở 6 định hướng mô hình dưỡng lão nghỉ dưỡng cao cấp

Dịch vụ bán trú dành cho người cao tuổi đến trung tâm vào ban ngày để được chăm sóc, trò chuyện và tham gia các hoạt động tập thể, sau đó trở về nhà vào buổi tối. Mô hình này phù hợp với những gia đình có con cháu bận đi làm, đi học, không thể thường xuyên ở bên chăm sóc người lớn tuổi trong ngày.

Đối với người bệnh sau tai biến mạch máu não, trung tâm cung cấp dịch vụ hỗ trợ ăn uống, vệ sinh cá nhân, thay đổi tư thế, phòng ngừa biến chứng do nằm lâu và tập luyện phục hồi vận động phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Về chi phí, dịch vụ chăm sóc nội trú dài ngày có mức phí cơ bản từ 7-18 triệu đồng/tháng, tùy hạng phòng. Với dịch vụ nội trú ngắn ngày, chi phí dao động từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng/ngày.

Tổ chức hoạt động giúp người cao tuổi sống vui khỏe

Bên cạnh chăm sóc sức khỏe, Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng còn tổ chức nhiều hoạt động thể chất, văn nghệ và giải trí nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tạo cơ hội giao lưu cho người cao tuổi.

Nổi bật là Olympic Diên Hồng, đại hội thể thao được duy trì trong khoảng 10 năm qua, thường diễn ra vào tháng 4 hằng năm. Chương trình được tổ chức tại tất cả các cơ sở, thu hút hàng trăm người cao tuổi đăng ký tham gia.

Các môn thi được thiết kế đa dạng, phù hợp với khả năng vận động của người cao tuổi, từ ném bóng vào rổ ở cự ly gần, đi bộ tiếp sức đến bowling, bắn súng. Bóng đá và pickleball cũng là những môn thể thao nhận được sự hưởng ứng của nhiều người tham gia.

Olympic Diên Hồng là sự kiện thể thao thường niên dành cho người cao tuổi đang sinh sống tại hệ thống Viện dưỡng lão Diên Hồng

Ngoài các hoạt động thể thao, Diên Hồng còn tổ chức chương trình mô phỏng gameshow Ký ức vui vẻ, tạo không gian để người cao tuổi ôn lại những câu chuyện, kỷ niệm gắn với các giai đoạn cuộc đời

Cuộc thi nấu ăn “Món ngon nhà mình” là hoạt động kết nối người cao tuổi với gia đình nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Trong khi đó, phiên chợ Tết được tổ chức nhằm tái hiện không khí ngày Tết truyền thống, giúp các cụ tham gia những hoạt động quen thuộc và cùng nhau đón các dịp lễ trong năm.