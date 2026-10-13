Máy bay MH370 đang nằm ở đâu sau hơn 12 năm mất tích? Cuộc tìm kiếm 70 triệu USD có diễn biến mới

Cuộc tìm kiếm MH370 trị giá 70 triệu USD có diễn biến mới

Hơn 12 năm kể từ khi chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines biến mất khỏi màn hình radar, vị trí chính xác của chiếc Boeing 777 vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không thế giới. Dù nhiều chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai, phần thân chính của máy bay vẫn chưa được xác định.

Tuy nhiên, những diễn biến mới trong năm 2026 cho thấy nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích cùng 239 người vẫn chưa kết thúc.

Theo hãng thông tấn Bernama, ngày 29/6/2026, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke Siew Fook thông báo chính phủ nước này đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Ocean Infinity, công ty chuyên thăm dò và khảo sát đáy biển, để tiếp tục tìm kiếm MH370 tại khu vực phía nam Ấn Độ Dương.

Quyết định được Nội các Malaysia thông qua ngày 26/6, với thời hạn gia hạn kéo dài 12 tháng, từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027.

Đáng chú ý, thỏa thuận tiếp tục duy trì nguyên tắc chỉ thanh toán khi tìm thấy máy bay. Theo đó, Ocean Infinity có thể nhận khoản tiền lên tới 70 triệu USD nếu xác định được vị trí xác chiếc Boeing 777. Ngược lại, nếu cuộc tìm kiếm không đạt kết quả, chính phủ Malaysia sẽ không phải trả khoản phí này.

Điều khoản đặc biệt trên được giữ nguyên từ hợp đồng ký ngày 25/3/2025. Thỏa thuận ban đầu cho phép Ocean Infinity tìm kiếm tại một khu vực mới rộng khoảng 15.000 km² ở phía nam Ấn Độ Dương, nơi được đánh giá có khả năng liên quan đến vị trí cuối cùng của MH370.

Theo Bộ Giao thông Malaysia, quyết định gia hạn nhằm tạo điều kiện để công ty hoàn thành việc khảo sát phần diện tích còn lại, khoảng 7.428,54 km².

Một chi tiết đáng chú ý là các phương tiện chủ lực phục vụ cuộc tìm kiếm phải tạm thời được điều chuyển để thực hiện những hợp đồng thương mại khác của Ocean Infinity.

Do đó, việc bố trí lại phương tiện và tiếp tục hoạt động tìm kiếm được lên kế hoạch trong khoảng thời gian từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027, khi điều kiện biển được kỳ vọng thuận lợi hơn cho các hoạt động khảo sát dưới nước.

Bộ trưởng Anthony Loke cho biết việc gia hạn hợp đồng thể hiện cam kết của chính phủ Malaysia trong việc tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho gia đình những người có mặt trên chuyến bay mất tích.

Quyết định này cũng mở ra cơ hội để các phương tiện khảo sát hiện đại tiếp cận những khu vực đáy biển chưa được kiểm tra đầy đủ trong chiến dịch gần nhất.

Hàng trăm nghìn km² đáy biển đã được khảo sát, MH370 vẫn chưa được tìm thấy

Trước quyết định gia hạn hợp đồng, Ocean Infinity đã công bố những kết quả đáng chú ý về quá trình tìm kiếm MH370.

Ngày 8/3/2026, đúng dịp 12 năm chuyến bay mất tích, công ty cho biết giai đoạn tìm kiếm gần nhất đã kết thúc mà chưa thể xác định vị trí máy bay.

Theo thông báo của Cục Điều tra tai nạn hàng không thuộc Bộ Giao thông Malaysia, các hoạt động khảo sát theo hợp đồng mới được thực hiện trong hai giai đoạn.

Giai đoạn đầu diễn ra từ ngày 25 đến 28/3/2025. Giai đoạn tiếp theo được triển khai từ ngày 31/12/2025 đến ngày 23/1/2026.

Tổng cộng, lực lượng tìm kiếm đã thực hiện 28 ngày hoạt động trên biển, khảo sát khoảng 7.571 km² đáy đại dương thuộc khu vực được xác định trong hợp đồng.

Tuy nhiên, kết quả vẫn không cung cấp bằng chứng đủ để xác nhận vị trí xác máy bay MH370.

Theo Ocean Infinity, tính từ khi bắt đầu tham gia tìm kiếm năm 2018, công ty đã trải qua tổng cộng 151 ngày hoạt động trên biển và lập bản đồ hơn 140.000 km² đáy đại dương.

Đây là diện tích khảo sát cộng dồn trong các nỗ lực tìm kiếm của công ty kể từ năm 2018, không phải diện tích chỉ riêng chiến dịch năm 2026.

Ông Oliver Plunkett, Giám đốc điều hành Ocean Infinity, thừa nhận dù đã sử dụng dữ liệu mới cùng những công nghệ tiên tiến, công ty vẫn chưa thể tìm thấy chiếc máy bay.

Dẫu vậy, theo ông, việc loại trừ những khu vực đã được khảo sát vẫn có ý nghĩa quan trọng, giúp các nhà nghiên cứu điều chỉnh giả thuyết và xác định hướng tìm kiếm trong tương lai.

Ocean Infinity cũng cho biết chiến dịch lần này đã sử dụng các công nghệ tự động hóa, robot và phương pháp khảo sát hiện đại hơn đáng kể so với thời điểm công ty bắt đầu tham gia tìm kiếm năm 2018.

Nhưng ngay cả với những tiến bộ công nghệ đó, điều kiện tự nhiên tại phía nam Ấn Độ Dương vẫn đặt ra nhiều thách thức. Đây là vùng biển rộng lớn, xa đất liền, có độ sâu đáng kể và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt.

Hoạt động tìm kiếm dưới đáy đại dương đòi hỏi độ chính xác cao trong việc xác định địa hình, nhận diện các vật thể nghi vấn và phân biệt chúng với những cấu trúc tự nhiên.

Trong nhiều trường hợp, những hình ảnh hoặc tín hiệu thu được còn phải trải qua quá trình phân tích kỹ lưỡng trước khi có thể xác nhận có liên quan đến máy bay hay không.

MH370 mất tích ngày 8/3/2014 khi đang thực hiện hành trình từ Kuala Lumpur, Malaysia, đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Trên máy bay có 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn.

Sau khi mất liên lạc, chiếc Boeing 777 được xác định đã thay đổi hành trình so với đường bay dự kiến. Những dữ liệu liên lạc vệ tinh sau đó trở thành cơ sở quan trọng để các nhà điều tra khoanh vùng tìm kiếm tại phía nam Ấn Độ Dương.

Tháng 7/2015, một bộ phận cánh của Boeing 777 được tìm thấy trên đảo Réunion và sau đó được xác nhận thuộc MH370. Những năm tiếp theo, thêm một số mảnh vỡ có liên quan đến chiếc máy bay được phát hiện tại khu vực phía tây Ấn Độ Dương.

Dù vậy, những phát hiện này vẫn chưa đủ để xác định chính xác nơi máy bay rơi hoặc giải thích toàn bộ nguyên nhân vụ mất tích.

Cuộc tìm kiếm do Australia, Malaysia và Trung Quốc phối hợp từng khảo sát khoảng 120.000 km² đáy biển trước khi bị đình chỉ vào tháng 1/2017. Ocean Infinity sau đó tiếp tục thực hiện những chiến dịch tìm kiếm riêng nhưng cũng chưa thu được kết quả cuối cùng.

Đến năm 2026, quyết định kéo dài hợp đồng thêm 12 tháng của Malaysia tiếp tục cho thấy những nỗ lực giải mã bí ẩn MH370 vẫn đang được duy trì.

Dù chưa có bằng chứng cho thấy xác máy bay sắp được tìm thấy, việc tiếp tục khảo sát hơn 7.400 km² đáy biển còn lại được kỳ vọng sẽ bổ sung dữ liệu quan trọng cho cuộc điều tra.

Sau hơn 12 năm, câu hỏi MH370 đang nằm ở đâu vẫn chưa có lời giải. Với gia đình 239 người trên chuyến bay, những hoạt động tìm kiếm tiếp theo không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn là hy vọng tìm được câu trả lời cho một trong những thảm kịch hàng không bí ẩn nhất thế giới.

Theo Bernama, Ocean Infinity, Ocean Infinity, The Star