Luộc trứng đừng chỉ cho nước lã: Thêm 1 thìa gia vị quen thuộc, bóc vỏ dễ dàng, trứng láng mịn đẹp mắt

Trong khi luộc trứng, không ít người gặp tình trạng trứng nứt vỏ trong lúc đun, khiến lòng trắng trào ra ngoài. Một số trường hợp khác, dù trứng đã chín nhưng khi bóc, phần lòng trắng lại dính chặt vào vỏ, làm quả trứng trở nên sần sùi.

Để hạn chế những vấn đề này, nhiều người nội trợ áp dụng một mẹo đơn giản: thêm khoảng một thìa muối vào nồi nước luộc trứng.

Thêm một thìa muối khi luộc trứng có tác dụng gì?

Muối là nguyên liệu quen thuộc, gần như luôn có sẵn trong căn bếp của các gia đình. Ngoài vai trò nêm nếm, muối còn được sử dụng trong một số mẹo chế biến thực phẩm, trong đó có luộc trứng.

Khi thêm muối vào nước, nhiệt độ sôi của nước có thể tăng nhẹ. Tuy nhiên, với lượng muối thông thường trong nấu ăn, mức thay đổi này không đáng kể.

Tác dụng được nhắc đến nhiều hơn là khả năng hỗ trợ xử lý tình huống trứng bị nứt vỏ. Khi vỏ xuất hiện vết nứt, nước muối có thể giúp phần lòng trắng thoát ra đông lại, từ đó hạn chế tình trạng trào ra ngoài.

Ngoài ra, một số người nội trợ cho rằng luộc trứng với nước muối còn giúp quá trình bóc vỏ thuận tiện hơn. Nhờ vậy, quả trứng có thể giữ được hình dáng nguyên vẹn, thích hợp để chế biến món ăn hoặc chuẩn bị cơm hộp.

Dù vậy, khả năng bóc vỏ dễ hay khó không chỉ phụ thuộc vào việc thêm muối. Độ tươi của trứng cũng là yếu tố quan trọng. Thông thường, trứng quá tươi có xu hướng khó bóc vỏ hơn. Ngược lại, trứng đã được bảo quản một thời gian phù hợp thường dễ tách lớp vỏ khỏi lòng trắng hơn.

Vì thế, thêm muối có thể là một mẹo đáng thử, nhưng không nên xem đây là cách bảo đảm mọi quả trứng đều bóc vỏ dễ dàng.

Nên cho trứng vào nước lạnh hay đợi nước sôi?

Bên cạnh việc thêm muối, thời điểm cho trứng vào nồi cũng là vấn đề khiến nhiều người băn khoăn. Có người lựa chọn đun nước sôi trước rồi mới thả trứng vào vì cho rằng cách này giúp tiết kiệm thời gian. Trong khi đó, một số người lại có thói quen đặt trứng vào nước lạnh ngay từ đầu.

Việc bắt đầu bằng nước lạnh rồi tăng nhiệt độ từ từ có thể giúp trứng nóng lên đồng đều hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ nứt vỏ do thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Nếu lấy trứng lạnh rồi thả trực tiếp vào nồi nước đang sôi, sự chênh lệch nhiệt độ có thể khiến vỏ dễ nứt. Đặc biệt, khi nước sôi quá mạnh, các quả trứng có thể va vào nhau hoặc thành nồi, làm tăng nguy cơ hư hỏng.

Tuy nhiên, xét riêng về khả năng bóc vỏ, sự khác biệt giữa hai phương pháp không phải lúc nào cũng rõ rệt. Dù bắt đầu bằng nước lạnh hay nước sôi, người nội trợ vẫn có thể có được những quả trứng dễ bóc nếu xử lý phù hợp.

Lợi ích của trứng luộc

Không chỉ tiện lợi, trứng còn là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp protein chất lượng tốt cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Protein có trong cả lòng trắng và lòng đỏ. Trong đó, khoảng 60% lượng protein tập trung ở lòng trắng, phần còn lại nằm trong lòng đỏ. Đặc biệt, lòng đỏ còn cung cấp chất béo, vitamin và nhiều khoáng chất quan trọng đối với cơ thể.

Một khẩu phần gồm hai quả trứng có thể cung cấp khoảng 82% nhu cầu vitamin D, 50% nhu cầu folate, 25% nhu cầu vitamin B2 và 40% nhu cầu selen hằng ngày, tùy loại trứng và khẩu phần tham chiếu.

Ngoài ra, trứng còn chứa vitamin A, E, B5, B12 cùng các khoáng chất như sắt, i-ốt và phốt pho.

Dù là thực phẩm bổ dưỡng, trứng vẫn cần được sử dụng với lượng phù hợp trong chế độ ăn cân bằng. Đối với người mắc bệnh mạn tính, đang thực hiện chế độ ăn kiêng hoặc có yêu cầu dinh dưỡng đặc biệt, nên tham khảo ý kiến chuyên gia để xác định khẩu phần thích hợp.

Nhìn chung, luộc trứng là công việc đơn giản nhưng vẫn có những chi tiết đáng lưu ý. Một chút muối, cách điều chỉnh nhiệt độ và việc lựa chọn trứng phù hợp có thể giúp quá trình chế biến thuận tiện hơn, hạn chế tình trạng nứt vỏ và giữ món ăn đẹp mắt.

(Tổng hợp)