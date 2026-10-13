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Lời khuyên cho những gia đình để bịch giấy vệ sinh trong nhà vệ sinh 24/7

| | Sống

Bịch giấy chưa dùng đến cũng cần chọn đúng chỗ để cất.

Giấy vệ sinh thường được người dùng mua theo bịch lớn, có khi 6, 10 hoặc hơn chục cuộn một lần. Vì nghĩ đằng nào cũng dùng trong nhà vệ sinh, nhiều gia đình tiện tay đặt luôn cả bịch ở góc phòng, trên nóc két nước bồn cầu hoặc dưới kệ lavabo để lấy dần. Cách cất này rất tiện, nhưng nếu nhà vệ sinh thường xuyên ẩm, có khu vực tắm chung hoặc dễ bị nước bắn thì đây lại không phải vị trí lý tưởng để dự trữ giấy lâu ngày.

1. Bịch giấy chưa dùng không nên để trong nhà vệ sinh 24/7

Giấy vệ sinh được làm từ vật liệu giàu cellulose và có khả năng hút ẩm, trong khi nhà vệ sinh, đặc biệt là không gian có khu vực tắm chung, thường xuyên xuất hiện hơi nước. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), nấm mốc có thể phát triển trên giấy khi có độ ẩm phù hợp. Độ ẩm kéo dài là một trong những điều kiện quan trọng để nấm mốc sinh trưởng. Vì thế, cả bịch giấy chưa dùng đến không nên được cất lâu ngày ở nơi ẩm ướt. Điều đáng nói là nhìn từ bên ngoài, bịch giấy vẫn có thể hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu bao bì đã mở, bị rách hoặc không kín, những cuộn bên trong sẽ dễ tiếp xúc với hơi ẩm hơn. Với nhà vệ sinh có khu vực tắm chung, nguy cơ giấy bị ẩm càng đáng lưu ý. Vì vậy, giấy mua theo bịch lớn để dùng trong nhiều tuần nên được cất ở nơi khô ráo bên ngoài, thay vì mang cả bịch vào nhà vệ sinh chỉ để tiện lấy.

2. Bịch giấy dự trữ nên chuyển ra một nơi khô ráo

Những cuộn chưa dùng đến có thể để trong tủ đồ, tủ kín ngoài nhà vệ sinh hoặc một khu vực khô ráo, sạch sẽ trong nhà. Quan trọng nhất là tránh nơi có nước, độ ẩm cao hoặc dễ bị côn trùng, bụi bẩn tiếp cận. Nếu bịch đã bóc, nên giữ phần bao bì còn lại kín nhất có thể hoặc cho các cuộn dự trữ vào hộp/túi sạch có khả năng che chắn. Khi cuộn đang sử dụng gần hết, chỉ cần lấy thêm một cuộn mới vào thay. Cách này cũng giúp cả bịch giấy không phải nằm dưới sàn hoặc chiếm một góc nhà vệ sinh.

3. Còn cuộn giấy đang sử dụng thì không cần mang ra ngoài

Điều cần phân biệt ở đây là giấy dự trữ và cuộn giấy đang dùng. Rõ ràng sẽ rất bất tiện nếu sau mỗi lần sử dụng lại phải đem cuộn giấy ra khỏi nhà vệ sinh. Với cuộn đang dùng, gia đình vẫn có thể đặt tại vị trí quen thuộc nhưng nên chọn nơi khô, tránh xa vòi sen, lavabo hoặc khu vực thường xuyên bị nước bắn. Nếu nhà vệ sinh nhỏ và khu vực tắm không được ngăn riêng, hộp đựng giấy có nắp che là lựa chọn đáng cân nhắc. Quan trọng hơn, đừng đặt cuộn giấy trực tiếp lên sàn, thành bồn tắm hoặc những bề mặt thường xuyên ướt.

4. Nếu cuộn giấy đã bị ướt hoặc ẩm rõ rệt, đừng cố dùng tiếp

Đôi khi vòi sen bắn vào, tay ướt chạm phải hoặc cuộn giấy rơi xuống nền khiến một phần giấy bị ngấm nước. Nếu chỉ vài tờ ngoài cùng bị dính nước sạch và phần bên trong vẫn hoàn toàn khô, có thể bỏ phần bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu cả cuộn đã ẩm sâu, có mùi lạ, đổi màu hoặc xuất hiện dấu hiệu mốc thì nên bỏ. Giấy vệ sinh là sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với cơ thể nên không đáng để tiếc một cuộn đã có dấu hiệu bất thường.

5. Một cách sắp xếp đơn giản: 1 cuộn bên trong, cả bịch bên ngoài

Với phần lớn gia đình, không cần nghĩ quá phức tạp về chuyện bảo quản giấy vệ sinh. Có thể áp dụng một cách rất đơn giản: trong nhà vệ sinh chỉ giữ cuộn đang sử dụng và tối đa một vài cuộn dự phòng nếu chúng được cất trong ngăn kín, khô ráo. Phần còn lại của bịch lớn để bên ngoài. Như vậy, cuộn đang dùng vẫn nằm ngay trong tầm tay, trong khi lượng giấy mua dự trữ không phải chịu môi trường ẩm của nhà vệ sinh suốt nhiều ngày hoặc nhiều tuần.

Có nên lót giấy vệ sinh lên bệ bồn cầu ở nhà vệ sinh công cộng? Đến giờ tôi mới hiểu mình toàn "làm sai"

Theo Thư Hân

Phụ Nữ Mới

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