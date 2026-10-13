Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh tính nam sinh vừa được Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh thưởng "nóng" 15 triệu đồng

| | Sống

Phát hiện 2 tên trộm chó mang hung khí, nam sinh đã dũng cảm đối mặt, ngăn chặn hành vi. Đoạn clip sau khi được chia sẻ khiến dư luận vô cùng cảm phục trước sự dũng cảm của em.

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một thanh niên dũng cảm ngăn chặn hai tên trộm chó. Hành động của thanh niên được dư luận dành nhiều lời khen ngợi. Nhân vật chính được nhắc tới ở đây là em Phạm Trần Tuấn Phong, học sinh lớp 12, Trường THPT Thái Thuận (Bắc Ninh).

Theo thông tin ban đầu, trong lúc đi chơi cùng bạn bè, em Phạm Trần Tuấn Phong phát hiện hai đối tượng đang có hành vi trộm chó nên đã lên tiếng truy hô. Tuy nhiên, hành động tố giác của em khiến các đối tượng quay sang tấn công.

Rơi vào tình thế nguy hiểm, Tuấn Phong đã bảo các em của mình chạy trước. Một mình Tuấn Phong tay không và đối mặt với hai đối tượng mang theo hung khí nhưng vẫn kiên quyết chống trả. Cuộc tấn công khiến nam sinh bị thương, song sự chống cự quyết liệt của em đã khiến các đối tượng gặp khó khăn trong việc bỏ chạy. Sau đó, hai đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Khoảnh khắc nam sinh đối mặt với hai tên trộm chó. (Ảnh cắt từ clip)

Tuổi Trẻ thông tin, hành động của nam sinh Phạm Trần Tuấn Phong vừa được Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn biểu dương, khen thưởng với mức 15 triệu đồng vì thành tích dũng cảm tố giác, đương đầu với tội phạm trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Chia sẻ thêm về Tuấn Phong trên Dân Việt, cô Bùi Thị Thanh Thủy, giáo viên chủ nhiệm của nam sinh lớp 12 không khỏi khâm phục tinh thần dũng cảm của em. Cô Thủy cho biết, theo lời Phong kể với cô và những hình ảnh gia đình cung cấp, khi bị nhóm đối tượng dùng mã tấu tấn công, em bị thương ở mặt và cánh tay.

Theo lời chia sẻ của cô, sau khoảng một tuần điều trị tại bệnh viện, Phong trở lại trường học khi sức khỏe dần ổn định. Thời gian đầu, do chưa thể tự viết bài, nam sinh được các bạn hỗ trợ chép bài. Hiện tại, Phong đã có thể tự viết. Nói thêm về Tuấn Phong, cô Thủy cho hay em là học sinh ngoan, sống hòa đồng, được bạn bè yêu quý và luôn có trách nhiệm với công việc chung của lớp.

Nam sinh hạm Trần Tuấn Phong. (Nguồn ảnh: Page trường Trường THPT Thái Thuận - TP Bắc Ninh)

Theo cô Thủy, không chỉ có ý thức học tập và tinh thần phấn đấu, Phong còn tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Trong các dịp sinh hoạt chung của lớp, như tổ chức hoạt động nhân ngày 8/3, 20/10 hay thực hiện các video clip tập thể, Phong luôn nhiệt tình, chu đáo và quan tâm đến mọi người.

Hương Trà (T/H)

Theo Hương Trà

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân hay tự mua thuốc ở các hiệu thuốc chú ý thông báo liên quan đến BHYT

Tất cả người dân hay tự mua thuốc ở các hiệu thuốc chú ý thông báo liên quan đến BHYT Nổi bật

Hé lộ những hình ảnh về ngôi trường THCS công lập đang được xây mới tại phường Kim Liên, Hà Nội: Quá đẹp, quá hoành tráng!

Hé lộ những hình ảnh về ngôi trường THCS công lập đang được xây mới tại phường Kim Liên, Hà Nội: Quá đẹp, quá hoành tráng! Nổi bật

Ngôi trường trăm tuổi từng khiến dư luận "nóng” lên với việc trùng tu hay đập đi xây mới: Vẫn đẹp lãng mạn sau 10 năm, điểm chuẩn thế nào?

Ngôi trường trăm tuổi từng khiến dư luận "nóng” lên với việc trùng tu hay đập đi xây mới: Vẫn đẹp lãng mạn sau 10 năm, điểm chuẩn thế nào?

14:31 , 13/10/2026
Loại quả "ăn như bánh mì", là siêu thực phẩm tốt cho tim mạch

Loại quả "ăn như bánh mì", là siêu thực phẩm tốt cho tim mạch

13:49 , 13/10/2026
Tốt nghiệp thạc sĩ Oxford, chàng trai làm shipper giao đồ ăn, kiếm 4,2 triệu/ngày

Tốt nghiệp thạc sĩ Oxford, chàng trai làm shipper giao đồ ăn, kiếm 4,2 triệu/ngày

13:42 , 13/10/2026
Chợ Việt có 5 loại rau củ mùa thu được ví bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm: Vừa rẻ vừa ít calo

Chợ Việt có 5 loại rau củ mùa thu được ví bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm: Vừa rẻ vừa ít calo

13:36 , 13/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên