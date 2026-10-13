Divo Tùng Dương mời Hòa Minzy hát tại SVD Mỹ Đình, làm sân khấu rộng 90m, gần 100 vũ công tham gia

Sau khi công bố Phùng Khánh Linh và GREY D, Tùng Dương tiếp tục hé lộ sự góp mặt của Hòa Minzy trong chương nhạc “Cội nguồn - Di sản”. Đây là phần trình diễn hướng đến những giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc Việt Nam, cũng là mạch nội dung được nam ca sĩ theo đuổi trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Hòa Minzy - Tùng Dương.

Những năm gần đây, Hòa Minzy gây chú ý với các sản phẩm âm nhạc khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử. Trong đó, “Bắc Bling” tạo dấu ấn khi đưa hình ảnh và âm hưởng vùng Kinh Bắc vào một sản phẩm âm nhạc mang màu sắc hiện đại, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, đặc biệt là người trẻ.

Việc Hòa Minzy góp mặt trong live concert của Tùng Dương được đặt trong sự kết nối về định hướng nghệ thuật của hai ca sĩ. Cùng quê Bắc Ninh, cả hai đều dành sự quan tâm cho văn hóa dân tộc, dù lựa chọn cách thể hiện khác nhau. Nếu Hòa Minzy tạo dấu ấn với những sản phẩm đưa văn hóa vùng miền đến gần công chúng trẻ, Tùng Dương có thế mạnh ở cách khai thác chiều sâu cảm xúc, kết hợp chất liệu truyền thống với những thử nghiệm âm nhạc đương đại.

Ngoài sự đồng điệu trong lựa chọn nghệ thuật, Hòa Minzy còn là người em, đồng nghiệp thân thiết của Tùng Dương. Màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ tại chương “Cội nguồn - Di sản” vì thế là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đêm diễn.

Hai khách mời được công bố trước đó là Phùng Khánh Linh và GREY D cũng mang đến những màu sắc âm nhạc khác biệt. Phùng Khánh Linh được biết đến với phong cách giàu tính tự sự, chú trọng chiều sâu cảm xúc và dấu ấn cá nhân. Trong khi đó, GREY D đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ với tư duy âm nhạc hiện đại. Sự góp mặt của ba khách mời cho thấy Tùng Dương muốn mở rộng không gian biểu đạt của chương trình thông qua những cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Tùng Dương - Phùng Khánh Linh.

Live concert “Bay về phía mặt trời” đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động nghệ thuật của Tùng Dương. Khác với những đêm nhạc trước đây chủ yếu diễn ra trong không gian nhà hát, lần này nam ca sĩ lựa chọn sân vận động có sức chứa hàng chục nghìn khán giả, đặt ra yêu cầu lớn hơn về quy mô tổ chức và dàn dựng.

Theo kế hoạch, sân khấu chương trình có chiều ngang lên tới 90m, với gần 100 vũ công đương đại tham gia biểu diễn. Khoảng 30 tiết mục sẽ được xây dựng trong sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, ánh sáng và hình ảnh. Trong đó, múa đương đại không chỉ đóng vai trò minh họa mà còn là một phần của ngôn ngữ trình diễn, góp phần thể hiện tinh thần và cảm xúc của từng tiết mục.

Quy mô sân khấu cho phép ê-kíp phát triển những ý tưởng dàn dựng trên không gian rộng mở, đồng thời tạo điều kiện để các màn trình diễn được tổ chức theo nhiều lớp biểu đạt. Đây cũng là thử thách mới đối với Tùng Dương, vốn được biết đến với phong cách biểu diễn cá tính và tinh thần tìm tòi, thử nghiệm trong âm nhạc.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Tùng Dương theo đuổi nhiều hướng sáng tạo, từ những ca khúc đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc đến các thử nghiệm với chất liệu dân gian và âm nhạc đương đại. Tình yêu quê hương, đất nước cũng là nguồn cảm hứng quan trọng trong hành trình ấy.

Tùng Dương sẽ làm sân khấu 90m.

Với nam ca sĩ, những ca khúc về quê hương, đất nước không chỉ thể hiện tình cảm của người nghệ sĩ mà còn góp phần khơi dậy tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc. Anh trân trọng những tác phẩm gắn với lịch sử, văn hóa và cội nguồn, đồng thời tìm cách thể hiện mới để các giá trị này tiếp tục đến gần hơn với khán giả trẻ.

Khoảng 30 tiết mục của “Bay về phía mặt trời” được xây dựng theo ý tưởng kết nối cội nguồn, bản sắc và di sản với tinh thần hiện đại, khát vọng hướng tới tương lai. Thay vì chỉ tập hợp những ca khúc riêng lẻ, chương trình hướng đến một hành trình âm nhạc có sự liên kết về tinh thần và ý nghĩa, đặt những chất liệu gợi nhắc văn hóa Việt Nam bên cạnh các sắc thái đương đại.

Tên gọi “Bay về phía mặt trời” thể hiện tinh thần tiếp tục vận động, sáng tạo và vượt qua những giới hạn cũ của Tùng Dương sau 25 năm làm nghề. Với dự án này, nam ca sĩ không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua mà còn muốn mở rộng cách biểu đạt âm nhạc, trên nền tảng những giá trị nghệ thuật đã tạo dựng.

Live concert “Bay về phía mặt trời” dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.