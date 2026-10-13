Tình hình mẹ ruột Hoài Linh sau khi cả nhà cuống cuồng gọi bác sĩ: "Đòi ăn hamburger"

Mới đây, em trai nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh là ca sĩ Dương Triệu Vũ đã thông báo tình hình sức khỏe của mẹ anh.

Anh chia sẻ: "Hôm qua mẹ bệnh, cả nhà được một phen cuống cuồng gọi bác sĩ khắp nơi… May sao hôm nay mẹ đã khỏe lại rồi! Chắc nhờ có con cháu với bạn bè đến thăm hỏi, động viên đúng là "liều thuốc tinh thần" vi diệu nhất.

Đã vậy hôm nay mẹ còn đình công không chịu ăn cháo nữa, đòi ăn hẳn hamburger mới chịu cơ! Thấy mẹ ăn ngon miệng là cả nhà nhẹ cả người. Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm mẹ nhé!".

Rất nhiều khán giả và bạn bè đồng nghiệp đã gửi lời hỏi thăm, động viên tới Dương Triệu Vũ và mẹ anh. Ai cũng mong bà hết bệnh và sớm khỏe lại.

Bà Nguyễn Thị Lệ Phương, quê gốc tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam được biết đến là thân mẫu của danh hài Hoài Linh, ca sĩ Dương Triệu Vũ và ca sĩ Phương Trang.

Bà Lệ Phương kết hôn cùng ông Võ Tòa sinh hạ được 6 người con, trong đó nghệ sĩ Hoài Linh là con trai trưởng. Thời trẻ, bà Lệ Phương từng bươn chải qua nhiều công việc, bao gồm cả việc điều hành một nhà hộ sinh nhỏ tại Cam Ranh để nuôi nấng đàn con thơ.

Sự hy sinh thầm lặng và đức tính chịu thương chịu khó của bà chính là nền tảng vững chắc tạo nên sự thành danh của các con sau này. Suốt hơn nửa thế kỷ chung sống, bà và người chồng quá cố chưa từng một lần tranh cãi, tạo nên một gia đình kiểu mẫu. Ở tuổi gần 90, bà vẫn giữ được tinh thần minh mẫn, lạc quan và tận hưởng tuổi già viên mãn trong sự chăm sóc, hiếu nghĩa vẹn tròn từ con cháu.

Mới đây, mẹ Hoài Linh cũng đón sinh nhật tuổi 88 bên con cháu. Hoài Linh và Dương Triệu Vũ đều có mặt tại nhà để chúc mừng sinh nhật mẹ.